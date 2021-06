Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Hoy subieron los contagios y las muertes; pero el promedio de internados en CTI continúa en caída

De acuerdo a los datos divulgados por el Sinae, hoy se produjo un significativo aumento de los contagios tras validarse una cantidad mayor de test que el día anterior. Fallecieron cinco personas más que ayer, pero el promedio de internados en CTI de los últimos seis días sigue bajando.



Hoy se constaron 4.208 nuevos contagios sobre un total de 23.556 test válidos, ante los 2.269 casos de ayer y 16.229 exámenes. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de test llevados cabo) subió a 17,9% frente al 14% de ayer.



Hoy hubo 57 fallecimientos y ayer habían sido 52. Así el total de decesos desde que se desató la pandemia llega a los 4.749.



El número de enfermos tuvo un leve aumento hasta los 34.832 frente a los 34.732 de ayer. De ellos 500 están internados en CTI y en la víspera eran 501. El promedio semanal de internados en cuidados críticos volvió a caer lo que parece constituir un tendencia.



Según informe sobre efectividad de las vacunas anti COVID, Sinovac reduce un 95% de muertes y Pfizer el 94%



Un nuevo estudio sobre la efectividad de las vacunas anti-COVID-19 que se aplican mayoritariamente en Uruguay divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública (MSP) da cuenta de la alta eficiencia de las mismas para impedir los casos graves y las muertes a causa de esa variedad de coronavirus.



El trabajo da cuenta de la evolución del plan de vacunación desde el 1° de marzo, fecha en la que se puso en marcha.



El informe indica que de las 795.684 personas que se dieron las dos dosis de la vacuna de Sinovac (más 14 días) se contagiaron 8.298. Es decir una tasa de infección de 41,59 casos cada 100 mil personas.



De esas personas contagiadas, 45 requirieron internación en CTI, es decir una tasa de 0,22 casos cada 100.000 personas, y 35 fallecieron. La tasa de mortalidad fue de 0,17 fallecimientos cada 100 mil personas.



Además, de acuerdo al informe, el porcentaje de efectividad en reducir ingresos a CTI es del 92% y en reducir fallecimientos, 95%.



Por su parte, del total de personas que se dieron las dos dosis (más 14 días) de Pfizer es al 1° de junio de 162.047. De ellas, 1084 se contagiaron. De esta cifra, 3 requirieron internación en CTI.



A su vez, 31 personas fallecieron tras darse las dos dosis de Pfizer y transcurridos 14 días desde la última dosis. Todos ellos, de acuerdo al informe, pertenecían al grupo de edad de +70.



Con la vacuna Pfizer la tasa de infección fue de 25,15 casos cada 100.000, mientras que la tasa de internación de CTI fue de 0,07 y la tasa de mortalidad de 0,72.



El informe agrega, en tanto, que el porcentaje de efectividad en reducir los casos fue de 78% con esta vacuna, mientras que la reducción de CTI superó el 94%, misma cifra para la reducción de fallecimientos.



Por último, el informe elaborado por el MSP expresa que con la vacunación se redujeron los casos en personal de la salud (en un 66% con Sinovac y un 78,2% con Pfizer). Incluso, la cifra de nuevos contagios en la salud del día de ayer (7 de junio) fue una de las más bajas: 13 trabajadores de la salud dieron positivo a COVID-19 en el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



En la población en general, el MSP concluye que hubo una reducción de casos en un 79,7% en personas de +80 años que ya se hayan dado las dos dosis más los 14 días luego de la última. También sostiene que se redujo la internación en CTI por COVID-19 “habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de Coronavac” en un 94,9% para personas de entre 18 y 49 años. Para el grupo de 50 a 69 años se redujo un 92,2%.



Para la vacuna de Pfizer, la reducción de internación en personas de más de 80 años (transcurridos los 14 días tras la segunda dosis) es de 96,7%.

Sobre la mortalidad, el MSP informa que habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de la vacuna de Sinovac, la reducción de la mortalidad es de 95,3% en personas de entre 18 a 49 años, y de 95,2% en el grupo de 50 a 69 años.



En el caso de la Pfizer la reducción de mortalidad en pacientes de más de 80 años es del 94%.



Análisis preliminar del GACH muestra que primera dosis reduce entre 4 y 5 veces las chances de morir

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) publicó hoy el "Informe reducción de mortalidad por vacunas en infectados por COVID-19 en Uruguay", con fecha 23 de mayo, que contempla un análisis preliminar desde el 1 de enero al 23 de abril de este año sobre el efecto de las dosis.



El informe preliminar, del Grupo de Modelos y Ciencia de Datos, comparó" la mortalidad observada entre personas que "contrajeron la infección habiendo recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles", respecto a aquellas que se infectaron en "ausencia de vacunación".



El estudio, que presenta los "resultados del primer análisis preliminar de

resultados de la vacunación respecto a la eventual capacidad de las vacunas administradas en nuestro país para reducir la mortalidad asociada a la infección por SarsCov-2", sostiene como conclusión "principal" que "se podría afirmar preliminarmente que las personas mayores de 50 años que se infectaron luego de los primeros 20 días de haber recibido la primera dosis de la vacuna, mostraron unas 4 a 5 veces menos chance de fallecer respecto a las personas que se infectaron sin estar vacunadas".



Gestión de la pandemia hace subir la tensión entre el gobierno y la oposición

El Frente Amplio decidió interpelar a los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Salúid Pública, Daniel Salinas, para que den cuentas de la gestión sanitaria y económica de la pandemia generando la reacción del gobierno.



El Ejecutivo salió a rechazar la decisión del Frente Amplio a través del secretario de Presidendia, Álvaro Delgado. "Cuesta entender cuando hay una comisión que está trabajando, cuando hay una reunión y un gesto del presidente de la República de recibir a todos los partidos políticos", indicó el jerarca luego de que la interpelación se aprobara con 13 votos en 29 en la Cámara de Senadores.



Delgado recordó que el Frente Amplio realizó "una serie de propuestas" de las cuales "por lo menos a siete ya se les dijeron que si", expresó. Sobre las dos restantes, indicó, se continúa trabajando y se va a contestar la semana que viene.



"Cuesta entender esta interpelación porque es, en definitiva, politizar la pandemia y esto sí que no tiene ideología", reafirmó el secretario de Presidencia.



Por su parte, el senador por el Partido Nacional Gustavo Penadés aseguró que en esa colectividad "lamentan mucho" que se haya aprobado la decisión de ir hacia la interpelación de los jerarcas.



Por su parte, el senador frenteamplista Óscar Andrade, sostuvo que “este no era -en opinión de la bancada del Frente Amplio- el tiempo de interpelación, era tiempo de acuerdo y para eso planteamos en diciembre pasado la comisión de seguimiento del COVID que permitiera diálogo político y que construyera un acuerdo que incorporara a la comunidad médica, científica y política".



El legislador recordó las palabras del coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Rafael Radi y expresó: "Faltó una capa adicional de medidas de restricción de la movilidad. El gobierno y la sociedad perdieron la posibilidad de blindar abril".



Finalmente, Andrade explicó: "No nos queda otra que poner en consideración la política sanitaria y los fundamentos económicos que sustentan la política sanitaria".



Argentina superó los cuatro millones de infectados por el COVID-19 superando los 82.000 muertos

Al cumplir 462 días desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Argentina, el país superó los 4 millones de infectados, informó el diario La Nación. Esto representa un promedio de seis contagios por minuto desde el desembarco del virus SARS-CoV-2 al país. Además, también se superaron los 82.000 muertos, lo que significa un muerto cada ocho minutos y medio.



Con los 31.137 casos positivos de COVID-19, según los datos publicados en la Sala de Situación Coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación, las personas que dieron positivo por el virus SARS-CoV-2 en el país desde el inicio de la pandemia son 4.008.771. De este número, ya se recuperaron 3.585.811 y los que aún cursan la enfermedad son 340.293. En tanto, con los 722 muertos de hoy, el recuento llegó a 82.667.

Chile registra alta ocupación de camas de CTI y una tasa de positividad del 9,9 %

Chile contabilizó este martes 3.265 pacientes en centros de tratamientos intensivos (CTI) , lo que implica que solo quedan 145 camas disponibles de este tipo, al tiempo que registró una tasa de positividad por COVID-19 (número de casos positivos por cada 100 pruebas PCR realizadas) del 9,9%, informó la agencia de noticias Efe.



La saturación hospitalaria es similar a la que se registró durante abril, cuando el país vivió una grave segunda ola de la pandemia y la ocupación en CTI se mantuvo durante semanas por encima del 95 %.



En las últimas 24 horas se sumaron 5.568 contagios nuevos y 46 decesos por COVID-19, que dejan el balance total de la crisis sanitaria en más de 1,4 millones de infectados y 30.104 muertes.



Desde hace dos semanas, Chile vive un repunte de contagios que evidencia que el país que no logra dejar atrás la crisis sanitaria, a pesar de que lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo.



Más de 8 millones de los 19 millones de habitantes que tiene el país han recibido 2 dosis -lo que equivale al 55 % de su población objetivo- y más del 70 % ha obtenido una inyección. Estas cifras lo sitúan como el segundo país con más porcentaje de población completamente inoculada.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, mi cuenta de Twitter es @OscarVilas y mí casilla de correo [email protected].



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.