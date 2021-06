Coronavirus, los último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy hubo una fuerte baja del número de enfermos y se sigue reduciendo lentamente el de internados en CTI

Los datos divulgados esta noche por el Sinae muestran una sensible reducción de la cantidad de enfermos, que se mantiene a la baja la de internados en cuidados críticos y también una fuerte reducción de la positividad diaria. No obstante, los fallecimientos siguen en los mismos niveles.



Tras la validación de 16.229 test frente a los 16.215 de ayer, hoy se detectaron 2.269 contagios nuevos, mientras que en la víspera fueron 3.841. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) cayó de 23,7% ayer domingo a 14%.



Los fallecimientos de esta jornada fueron 52 y ayer habían sido 57. El total de muertos llega ya a las 4.692 personas.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad cayó a 34.734 frente a las 36.757 de ayer. De ellos, 501 están internados en CTI y ayer había 505. El porcentaje de camas de cuidados críticos ocupadas por pacientes con COVID-19 es del 50,6% según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.



Ciudadanos uruguayos que hayan recibido las dos doses de las vacunas anti-Covid pueden entrar a España

Desde hoy los ciudadanos uruguayos que hayan recibido las dos dosis de las vacunas anticovid y transcurrido el plazo de que se les haya administrado la segunda de ellas podrán ingresar a España.



Según una resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de ese país, si un viajero proveniente “de un país o territorio que no está en la lista de países exentos a partir del 7 de junio, se permitirá la entrada de personas que viajen por turismo si cuentan con un certificado de vacunación expedido por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis necesaria para completar el ciclo de vacunación”.



Se aclara además que las vacunas admitidas serán las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En estos momentos estas vacunas son las producidas por Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.



Al ingresar a España se realizará la toma de temperatura mediante termómetros sin contacto o por cámaras termográficas; un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero.



Hoy volvieron a las clases presenciales unos 51 mil niños en Montevideo, Canelones y Salto

Después de algo más de dos meses hoy se retomaron las clases presenciales en primero, segundo y tercero de Primaria en Montevideo, Canelones y Salto. La vuelta a las aulas comprendió a unos 51 mil niños.



Pese a la decisión del gobierno la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) considera que no están dadas las condiciones para volver a la presencialidad. Por su parte, el intendente de Salto -el frenteamplista Andrés Lima- pidió que se revea el calendario a raíz de la situación sanitaria que se vive allí.



El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo que a radio Montecarlo que se trató de "un día de alegría inundado de muchísima responsabilidad" y remarcó que la presencialidad es fundamental para los aprendizajes y para el bienestar emocional de los menores.

Salto debió ampliar el cementerio donde son sepultados los fallecidos por COVID-19

Debido al alto número de fallecimientos a raíz del COVID-19 en Salto, la Intendencia de ese departamento debió ampliar el cementerio donde se sepultan los fallecidos por la pandemia.



El intendente salteño, Andrés Lima, explicó a El País que "en el departamento tenemos que lamentar el fallecimiento de 185 personas en el mes de mayo, de los cuales 100 corresponden a COVID".



Debido a ello el cementerio del barrio Artigas, lugar al que son llevados los fallecidos por COVID-19, colmara su capacidad.



Esto llevó a que la comuna salteña debiera negociar con el propietario de un predio lindero para poder acceder a su terreno y expandir la superficie del cementerio, ya que están convencidos de que se van a seguir registrando muertes por el virus.



Lima anunció además varias obras en el cementerio por tener su capacidad colmada, como la construcción de nuevos nichos y casilleros, además de crear más fosas para poder proceder a los enterramientos.

La OMS pide a los laboratorios compartir la mitad de sus vacunas anti-Covid con Covax

La Organización mundial de la salud (OMS) pidió hoy a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 poner a disposición del dispositivo internacional Covax la mitad de su producción de dosis de este año. informó la agencia de noticias AFP.



Mientras los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas, Covax, que suministra dosis a los países pobres, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, pero no logra funcionar a toda máquina.



Al 4 de junio, Covax había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios. Menos de lo previsto. Frente a esta situación, la OMS pidió de nuevo a los países ricos, que ya vacunaron a una parte de su población, compartir las vacunas.



Pero la organización también pidió el lunes a las empresas farmacéuticas dar muestras de solidaridad. "Pido a todos los fabricantes dar a Covax el derecho al primer rechazo (o sea que se le propongan prioritariamente las dosis) sobre los nuevos volúmenes de vacunas o comprometerse a poner a su disposición el 50% de sus volúmenes a Covax este año, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.



"La vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas", afirmó. Covax fue creado por la Alianza du vacuna (Gavi), la OMS y la Coalición para las innovaciones en materia de preparación para las epidemias (Cepi).