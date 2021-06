Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Volvió a aumentar la cantidad de enfermos e internados en CTI, pero cayó el número de fallecidos

Según los datos divulgados esta noche por el Sinae hoy aumentaron los test, los contagios, el número de enfermos y de internados en CTI, pero se redujo el de fallecimientos y también la positividad.



Hoy se detectaron 3.534 nuevos contagios frente a los 3.515 de ayer tras realizar 23.506 test ante los 21.699 de la víspera. Los fallecidos en la jornada fueron 52 y ayer habían sido 68.



La cantidad de enfermos se incrementó desde los 36.634 de ayer a 31.171 de hoy. De ellos hay 555 internados en CTI, produciéndose un salto desde los 537 de ayer martes.



Lo que se redujo fue la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) desde el 16,2% de ayer a 15,2% de esta jornada.



Se anunció el calendario de retorno escalonado de clases presenciales de Primaria pública y privada

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, anunciaron esta nochecita el calendario de retorno a las clases presenciales en Primaria tanto para la enseñanza pública como la privada.



El lunes 7 de junio retornan los alumnos de 1° a 3° de de escuelas urbanas de todas las áreas de Montevideo, Canelones y Salto. En el resto del país esos grupos ya tenían clases presenciales.



Se estableció que el 14 de junio volverá el segundo ciclo de Primaria (4°, 5° y 6°) en todas las áreas del país, excepto por Montevideo y Canelones.



En tanto, el 21 de junio volverá el segundo ciclo de Primaria (4°, 5° y 6°) en Montevideo y Canelones.



Las vacaciones escolares de invierno para públicos y privados serán del 28 de junio al 10 de julio (dos semanas), añadió el jerarca de la ANEP.

Tres de cada cuatro creen que la gente que no se cuida es la principal responsable de contagios y muertes



Tres de cada cuatro encuestados por la consultora Cifra piensan que el principal responsable del aumento de contagios de COVID-19 y de las muertes derivadas de la enfermedad en Uruguay se debe al comportamiento de la población porque no se cuida y no cuida a los demás. Solo uno de cada diez considera que el principal responsable es el gobierno y otro tanto ve responsabilidades compartidas.



El 51% de la población consideró a la salud como el principal problema de los uruguayos, indica la encuesta de Cifra la divulgada por Telemundo. Ahora las preocupaciones económicas pasaron a un segundo plano (29%), la inseguridad a un tercero (7%), mientras que el 13% se refirió a otros temas o prefirió no responder.



La última semana fue la segunda con más casos positivos desde que empezó la pandemia y los reportes de fallecimiento dieron cuenta que cada 27 minutos una persona muere con COVID-19 en Uruguay. Según explicó Cifra, ese aumento exponencial de los casos y muertes por el nuevo coronavirus en Uruguay tuvo un impacto directo en la opinión pública.



Aunque la preocupación por la pandemia aumentó 14 puntos en los últimos dos meses, más de dos tercios siguen pensando que el gobierno se está manejando bien para hacer frente al coronavirus (67%) y apenas el 28% tiene una posición crítica.



Según los datos de Cifra, los uruguayos están más preocupados hoy por la pandemia que en ningún momento desde que empezó. El último pico de preocupación respecto a la salud (44%) se había dado en abril del año pasado, pocas semanas después de que el coronavirus se instalara en el país.



Expertos advierten de secuelas neurológicas y psiquiátricas para quienes padecieron COVID-19

Expertos en salud mental latinoamericanos que hoy dieron una conferencia para periodistas titulada "COVID-19, efectos a largo plazo" advirtieron sobre una posible pandemia neurológica y psiquiátrica “muy compleja”, o incluso “un tsunami para el cerebro” del que los sistemas sanitarios deben estar alertados y empezar a prepararse. Así definen la situación los



La alarma se genera, por un lado, por lo que ven en la práctica cotidiana y, por otro, por diversos estudios, en particular uno que reunió datos de más de 236.000 personas –realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford y publicado en mayo pasado en la revista The Lancet Psychiatry- que encontró que una de cada tres personas que tuvo COVID tenía algún problema neurológico o psiquiátrico seis meses después de la infección aguda; entre ellos, el más típico fue trastorno de la ansiedad, pero también hubo casos de psicosis, infartos cerebrales y hasta demencia y parkinsonismo.



“El COVID es un tsunami sináptico para el cerebro y la mente”, definió Roberto Amón, profesor de la Universidad de los Andes, en Chile, durante el encuentro organizado por la división Upjohn del laboratorio Pfizer. “Hay cada vez más evidencia de que el virus tiene impacto a largo plazo en la salud física, mental y neurológica. Son síntomas que los médicos vemos desde el inicio de la pandemia en Wuhan y que después de las doce semanas se los llama COVID largo”, Agregó que los hospitalizados tienen más probabilidad de desarrollar estos síntomas así como trastorno de estrés postraumático y de sueño.



Por su parte, Ricardo Allegri, que es investigador del Conicet y jefe de Neurología cognitiva del Fleni en Buenos Aires, añadió que se trata de complicaciones cuya frecuencia aumenta con la edad, se da más en hombres y en aquellos que con patologías neurológicas previas, y tienen relación con la severidad en el momento agudo (por ejemplo, si requirieron atención de terapia intensiva).



El estudio de Oxford “nos abre los ojos, y nos muestra qué tenemos que prever para los próximos meses”, señaló.

Un estudio asegura que infectados con el nuevo coronavirus generan anticuerpos de por vida



Las personas que se enfermaron de COVID-19 generan inmunidad durante el resto de su vida, según un estudio publicado a fines de mayo por la revista Nature y difundido hoy por El País de Madrid. La respuesta inmunológica fue detectada incluso en personas que sobrellevaron la enfermedad de una forma leve o moderada.



Según el artículo de Nature, en el que analizaron 77 pacientes que cursaron COVID de forma leve o moderada, sí hay una caída de anticuerpos pero siguen presentes hasta 11 meses después.



El trabajo también detecto la presencia de células plasmáticas de vida larga en la médula ósea. Esto significaría que si el virus reaparece, las estas células fabricarían nuevos anticuerpos contra el virus.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



