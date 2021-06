Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy aumentan los contagios y los muertos, pero bajan levemente el número de enfermos e internados en CTI

Según los datos divulgados esta noche por el Sinae el número de contagios nuevos subió, pero la positividad se redujo. También lo hizo el de fallecidos diarios. La cantidad de enfermos y de internados en CTI también se redujo levemente.



Hoy hubo 3.515 nuevos contagios frente a los 3.046 de ayer y se constataron 68 fallecimientos mientras que ayer habían sido 63.



El número de enfermos bajó a 36.634 desde los 36.654 de ayer. Es el cuarto día consecutivo de baja. Hay 537 internados en CTI y en la víspera eran 539.



En esta jornada se evaluaron 21.699 test y ayer fueron 16.889. De esta forma, la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) se redujo a 16,2% desde el 18% previo.



El presidente Lacalle volvió a descartar cuarentena obligatoria y anuncio vacunación para menores de 12 a 18

"Hoy la Comisión Asesora autorizó la vacunación de 12 a 18 años y sobre el fin de esta semana vamos a estar llamando para que se agenden", anunció esta noche el presidente Luis Lacalle Pou en entrevista en Subrayado (Canal 10).



Dijo que a los adolescentes se les administrará la vacuna de Pfizer y agregó que en las últimas horas el gobierno firmó la reserva de más de 500.000 dosis de Sinovac. Esas vacunas se destinarán a lo que Lacalle Pou denominó la "batalla final" de la vacunación.



Asimismo destacó que se está evaluando aplicar una tercera dosis de las vacunas para el año próximo. "Y seguimos hablando con los dos laboratorios que firmamos y seguimos hablando con otros", agregó.



En otro orden de cosas, el mandatario volvió a descartar que se vaya a una cuarentena obligatoria. "No creo que funcione un lockdown. De hecho en otros países no ha funcionado. Aquellos que piden cuarentena obligatoria, son asalariados. Entonces dicen: puede haber un apoyo.¿Ustedes creen que puede haber un apoyo?", se preguntó.



Por otro lado, negó que se vayan a adelantar las vacaciones de julio a nivel de la enseñanza y admitió que “hemos atrasado dos retornos (a las clases presenciales), es lo que más nos cuesta”.

La OMS aprobó y recomendó la vacuna de Sinovac que administra Uruguay contra el COVID-19



La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac, la más utilizada en Uruguay, segunda de fabricación china, que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm.



El hecho fue destacado por el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que esta aprobación "reafirma la seriedad del trabajo realizado por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas más grupo ad-hoc y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública".



Se trata del sexto fabricante que logra entrar en la lista de uso de emergencia, después de que antes lo consiguieran las vacunas de Pfizer (primera en hacerlo), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm.



El comité de expertos en vacunas de la OMS, entonces, recomendó la vacuna, que requiere dos dosis a intervalos de entre dos y cuatro semanas para personas de 18 años o más.



Sinopharm y Sinovac son además las primeras vacunas contra el COVID-19 a las que la OMS da esta luz verde sin que previamente hubiera una decisión similar por parte de la Agencia Europea del Medicamento o la Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU.

Usuarios de la escuela pública proponen adelantar vacaciones y luego volver a la "presencialidad plena"



El colectivo denominado "Familias Organizadas de la Escuela Pública" envió hoy una carta al presidente Luis Lacalle Pou transmitiendo, entre otros puntos, "la necesidad impostergable" de que la educación "vuelva a ser presencial", luego de que el gobierno definiera hace varias semanas la suspensión de los cursos presenciales en varios niveles por el avance de la pandemia.



En el texto se propone "adelantar las vacaciones de invierno y de primavera" y otorgarlas "de forma conjunta para que cuando se retome (la actividad), se vuelva con presencialidad plena en todos los niveles". En tanto, los integrantes del colectivo advierten que esta medida "sería un aporte siempre y cuando el gobierno adoptara otras medidas para reducir la movilidad, y de esa forma disminuir los contagios".



Otro pasaje de la misiva sostiene: "Sabemos la movilidad que genera la apertura de las escuelas, pero no es una solución justa que permanezcan cerradas. Y en los hechos, esa medida aislada no disminuyó los contagios", añaden.



Por otra parte, se deja planteada la interrogante de"¿cómo se determina cerrar la educación sin cerrar también otros sectores y ramas de la actividad para que la reducción de la movilidad tenga un impacto significativo y disminuyan los contagios?".

Lima pide extender suspensión de clases presenciales en Salto hasta el 30 de junio



Ante el crecimiento de nuevos casos de COVID-19 en Salto, el intendente de ese departamento Andrés Lima -quien cursa la enfermedad- solicitó al Codicen que se extienda hasta el 30 de junio la suspensión de la presencialidad en las clases de Primaria que rige allí desde el 17 de mayo

Con más de 2.200 casos activos y 17 muertos en tres días, en una población de 135.000 habitantes, Salto sigue siendo uno de los departamentos con más casos de coronavirus en relación a su población de todo el país.



Desde su cuarentena el jerarca comunal cursó la solicitud al Codicen, según él mismo lo informó al corresponsal de El País allí Hugo Lemos. Lima comentó que en este momento se encuentra cursando de manera "leve" la enfermedad. Dijo que la contrajo justo a los 10 días de haberse dado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y entiende que el contagio fue intrafamiliar. Ahora está en su casa, con su familia, y aunque reconoce que no está "del todo bien", cree que lo "peor ya pasó".



Sobre la medida de suspender las clases presenciales, Lima dijo que hizo esa solicitud “porque la situación era bastante grave” y explicó que “pese a que se aprobó nuestra solicitud y encima tomamos medidas para restringir la movilidad en la ciudad, esto además empeoró, por lo tanto decidimos solicitarle a las autoridades que nuevamente suspendan la que haya una movilidad mayor a la que ya existe".



La medida comprende a las escuelas de la ciudad de Salto y las localidades de Villa Constitución y Pueblo Belén, donde ya existen focos de coronavirus.



España extendió restricción de ingreso a residentes uruguayos hasta fin de mes por motivos sanitarios



España extendió el cierre temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y esto comprende la restricción de ingreso a residentes uruguayos. La medida rige hasta la medianoche del 30 de junio.



“Uruguay continúa sin estar incluido en el listado de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea (UE) a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden”, establece un comunicado publicado en el sitio web del Consulado General de España en Montevideo.



Por este motivo "se mantiene la denegación de entrada en España, por motivos de orden público o salud pública, de los residentes en Uruguay, en los términos establecidos en el Art. 1 de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio", aclara el comunicado.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



