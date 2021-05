Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy se detectaron menos contagios y hubo una caída de la positividad y también del número de fallecidos

Según los datos divulgados por el Sinae hoy se detectaron 3.942 nuevos contagios de COVID-19 sobre un total de 20.597 test realizados frente a los 4.586 contagios de ayer y de 21.368 análisis, con lo que la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) bajó de 21,5$ ayer a 19,3%. La cantidad de fallecidos también se redujo pasando de 49 en la víspera a 44 en el día de hoy.



La mala noticia es que el número de pacientes que cursan la enfermedad volvió a aumentar registrando un nuevo récord al llegar a 36.997 frente a los 36.121 que había ayer. DE ellos hay 523 internados en CTI mientras que ayer eran 507.



Hoy se supo que 85 personas vinculadas al Hogar San José de Las Piedras (Canelones), que atiende a personas en situación de calle, se encuentran infectadas con COVID-19 "con distinta sintomatología y gravedad", y tres fallecieron a causa de la enfermedad.



Según un comunicado emitido este jueves por la Congregación religiosa Hermanas Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que se encarga del hogar, seis monjas de la congregación y un pequeño grupo de personal contratado atiende a ancianos (hombres y mujeres) de contexto vulnerable de la ciudad canaria.



Las vacunas que administra Uruguay muestran muy alta efectividad para prevenir las internaciones

La Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública publicó los primeros resultados sobre la efectividad de la vacunas que administra Uruguay contra el COVID-19. Según el informe la vacuna de Sinovac evita el 57% de los casos de enfermedad y la vacuna de Pfizer lo hace en el 75% los casos.



En cuanto a la prevención de la muerte con ambas dosis de la vacuna y 14 días desde la última, ambas vacunas presentan datos esperanzadores: 97% para Coronavac y 80% para Pfizer.



Para las internaciones en CTI las vacuna china evita un 95% de los ingresos y la Pfizer un 99%.



Los porcentajes de mayor efectividad en hospitalización que en muerte para ambas vacunas se explican porque el informe destaca que los pacientes no siempre fallecen en cuidados intensivos. Para Coronavac la tasa de internación a CTI es de 0,17 casos cada 100 mil personas/ día en seguimiento y la de mortalidad es de 0,04 fallecimientos cada 100 mil personas/día en seguimiento, a partir de que 19 personas de las 5.360 contagiadas requirieron internación y seis fallecieron. Algo similar ocurrió con Pfizer, donde de las 691 personas contagiadas con ambas dosis, una entró a CTI, pero ocho fallecieron.

Asignan 320.000 nuevos turnos de vacunación a personas que ya están agendadas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó a asignar 312.000 nuevos cupos para la vacunación contra el COVID-19. Serán para las personas que ingresaron sus datos en la agenda de la cartera, pero que aún no tienen una fecha para recibir su primera dosis. Recibirán la vacuna del laboratorio chino Sinovac.



El orden de asignación de los turnos se dará de acuerdo a la antigüedad del registro. Es decir, quienes se hayan inscrito antes recibirán una fecha más próxima.



Por otra parte, el MSP indicó que a través del programa “Pueblo a pueblo”, una nueva etapa del plan de vacunación que comenzó el lunes, suministraron 20.593 dosis y llegaron a 106 localidades en todo el país.



La semana pasada, el subsecretario José Luis Satdjian, explicó que con esta iniciativa se busca inocular a más de 150.000 personas. "Es salir a buscar a los uruguayos que están en pueblos alejados, pequeños. Vamos a recorrer todo el país con vacunatorios móviles", dijo.



El gobierno extendió por una semana más las medidas vigentes para reducir la movilidad

El gobierno resolvió hoy extender por una semana las medidas de restricción de la movilidad, que estaban vigentes hasta el próximo domingo, 30 de mayo.



Este conjunto de disposiciones, que se viene aplicando desde el 23 de marzo y se han ido prorrogando, incluye la suspensión de todos los espectáculos públicos, fiestas y eventos sociales de características similares; exhortación al cierre preventivo y provisorio de las plazas de comidas de los locales comerciales de gran porte (shopping-centers); el cierre de las oficinas públicas de la Administración Central; cierre de los casinos dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la exhortación a cumplir dicha disposición a aquellos de naturaleza privada.



Además, continúa vigente la exhortación a los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados al cierre de sus oficinas. En todos los casos de cierre de oficinas públicas se estimuló el establecimiento de guardias y la implementación del teletrabajo.

Expertos pronostican un panorama poco alentador en cuanto a la evolución de la pandemia en Uruguay

Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora a la Presidencia en la lucha contra el coronavirus, dijo que el gobierno y la sociedad perdieron la "oportunidad" de blindar abril y sin más medidas, "nos puede ir mucho peor todavía". En ese sentido alertó que "hoy tenemos la posibilidad de seguir aumentando mucho el número de casos".



En tanto, Eduardo Savio, especialista en enfermedades infecciosas, se refirió a la situación sanitaria ocasionada por el coronavirus y señaló que la inmunidad de rebaño está "cada vez más lejos" de conseguirse.



"Hoy tenemos la posibilidad de seguir aumentando mucho el número de casos porque hay una población muy grande susceptible todavía y con efecto de la vacunación que está siendo lento, muy inercial. Hoy no solamente tenemos que pensar si nos podría haber ido mejor, sino no cometer errores para que nos vaya peor todavía. Algo que puede pasar. Es un escenario posible: que nos vaya peor por un tiempo. Ya tenemos experiencia internacional con vacunados a virus inactivados que han tenido crecimientos de infectados muy grandes. Inclusive podría superar este crecimiento que tenemos ahora nosotros. Cualquier perturbación adicional, ya sea por aumento de interacciones o por el ingreso de variantes más contagiosas, puede llevar a escenarios más complejos y más duros que los que tenemos hoy", dijo Radi en una entrevista con el semanario Búsqueda.



Radi expresó que el GACH sugiere hoy mantener "las recomendaciones del 7 de febrero" que apuntan "a disminuir el nivel de circulación" y "generan una disrupción importante".



Por su parte, entrevistado en radio Sarandí, Savio sostuvo: "Lo que estamos viendo es que se están alcanzando objetivos en forma lenta. Ya sabemos que (la vacunación) evita enfermedades, pero no evita transmisión. Por lo tanto esa inmunidad de rebaño la vemos cada vez más lejos, porque podrá haber muchísimos vacunados, hay otros que no desean vacunarse y no lo harán y porque el virus siempre está. Va a ir desde los que ya están completamente vacunados a los grupos que no lo están: niños y adolescentes. El virus siempre está y siempre tiene un huésped. De todas maneras se sigue persiguiendo el objetivo de la inmunidad de rebaño aunque esté lejano".



El Codicen autorizó suspender las clases presenciales en Paysandú y en Carmelo

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló anció hoy que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) autorizó al departamento a suspender las clases presenciales en las escuelas que tengan una situación "comprometida" por el COVID-19.



Otro tanto sucedió con los centros educativos de la ciudad de Carmelo en Colonia



En las últimas horas, el jefe comunal sanducero había solicitado al órgano educativo la suspensión de la presencialidad en escuelas luego de que se detectaran casos positivos de coronavirus en varios centros. Ayer se informaba de 40, pero Olivera informó este jueves en diálogo con "Informativo Carve" (radio Carve), que los contagios se detectan ya en unas 50 escuelas.



Contó que esta tarde el presidente del Codicen, Robert Silva, lo llamó para comunicarle que se resolvió dar instrucción a la Dirección e Inspección de Primaria para "cerrar todos aquellos centros que están comprometidos, con un criterio precautorio". Puntualizó que la medida no comprende a "todos los establecimientos escolares".



"En un departamento como Paysandú, con 119.000 habitantes, que en 10 días se mueran 30 personas por COVID-19 créame que es un sacudón porque es gente que conocemos, sensibiliza. Nos hace rogarle a la gente que nos acompañe en este último tramo de la pandemia para poder ver si podemos parar, achatar y parar la curva", resaltó Olivera.



Mientras, el Codicen también autorizó suspender presencialidad en Carmelo. La resolución establece que la Dirección de Primaria en coordinación con la Inspección y Servicio Médico de ANEP con la dirección de Salud departamental podrán "adoptar las decisiones que correspondan con respecto a la suspensión de actividades presenciales en centros educativos que no cuenten con las condiciones para su funcionamiento en esa ciudad, evaluando caso a caso".

Argentina registró hoy un nuevo récord de contagios de COVID-19

Argentina reportó este jueves un nuevo récord de 41.080 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de positivos ascendió a 3.663.215, mientras que los fallecimientos se elevaron a 76.135, tras ser notificadas 551 muertes en las últimas 24 horas.



Los datos marcan un fuerte ascenso respecto a los positivos registrados ayer miércoles, cuando se notificaron 35.399 casos.



El último récord de casos diarios registrado por Argentina había sido el pasado día 19, con 39.652 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se dio el día 18, con 745 fallecimientos ese día.



El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 76,2 % a nivel nacional, pero del 77,5 % si solo se considera Buenos Aires y su populosa periferia.

Nuevos contagios vuelven a dispararse en Chile pese a rápida vacunación

Chile volvió a superar este jueves los 8.000 casos nuevos de COVID-19, una cifra que no se registraba desde abril, cuando el país vivió los momentos más críticos de una segunda ola de la pandemia, y pese a que más del 50% de la población ya ha recibido las dos dosis de la vacuna, informó la agencia de noticias Efe.



"Se observa un aumento de un 6% de casos a nivel nacional en comparación a los últimos 7 días", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.



En las últimas 24 horas se contabilizaron 8.117 contagios y 185 decesos nuevos, que dejan el balance de la crisis sanitaria en más de 1,3 millones de contagios y 28.809 fallecidos.



Este repunte de contagios se produce en paralelo a una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo: Chile ha logrado vacunar con dos dosis a más del 51 % de la población objetivo -9,7 millones de personas-, una marca que lo sitúa solo por detrás de Israel, según datos de la Universidad de Oxford.



El ministro de Salud explicó que si todavía no hay un cambio en la evolución de la pandemia "es porque Israel o Estados Unidos partieron dos meses antes con la campaña masiva de inmunización", que en Chile se inició en febrero de 2020.