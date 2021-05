Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una newsletter para que estés informado sobre lo que pasa con el coronavirus. Gratis, de lunes a viernes en tu email.



Se alcanzó un nuevo récord de enfermos con COVID y se sobrepasó la barrera de los 4.000 fallecidos

El informe diario del Sinae divulgado hoy trajo malas noticias. Se alcanzó un nuevo récord de pacientes cursando la enfermedad ( 36.121) y se traspasaron los cuatro mil fallecidos (4.022).



Los contagios detectados hoy llegaron a 4.586 frente a los 3.979 de la víspera. Los fallecidos fueron 49, mientras ayer habían sido 51, pero los fallecimientos totales alcanzan los 4.022 y hasta ayer eran 3.973.



Los enfermos son 36.121, la mayor cantidad registrada hasta ahora. El récord anterior era de 35.532 que se alcanzó el 10 de abril. De ellos 507 están internados en CTI, tres más que ayer.



El número de test reportados hoy es de 21.368 frente a los 19.179 de ayer. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) fue de 21,5% frente al 20,4% de ayer.

La otra cara de la moneda: hay casi dos millones de personas que no han recibido vacuna alguna

Jacqueline Ponzo, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (GUIAD) de COVID-19, reconoció la buena marcha del plan de vacunación, pero subrayó que hay dos millones de personas que no recibieron ninguna.



La especialista, que disertó en un seminario organizado por La UdelaR sobre "Pandemia y trabajo a distancia" aseguró este miércoles que con el ritmo vacunación actual se alcanzará la inmunidad contra el coronavirus del 70% en el correr del mes de octubre.



"Cuando se habla de estrategia de vacunación para controlar la epidemia se requiere no menos de un 70% de población total vacunada, lo cual nosotros podremos alcanzar a este ritmo para octubre y no antes, por lo cual mientras tanto tenemos una situación muy complicada desde el punto de vista epidemiológica", explicó.



Ponzo dijo que si bien "a nivel local ha habido dificultades de acceso", de todos modos "se está avanzando con un buen ritmo en la vacunación".



"Hay diferentes estrategias de vacunación: una de las que se discute más es la obligatoriedad o no. La perspectiva de no obligatoriedad es una perspectiva muy adecuada en este contexto de vacunas nuevas y en el cual Uruguay ha tenido una gran adhesión de la población", desarrolló.



"Tenemos ya más de un millón y medio de personas que tienen una dosis y casi un millón que ya completaron las dos dosis. Pero esto debe leerse también con otra cara: hay casi dos millones que todavía no tienen ninguna dosis. A una parte de esa población no le corresponde vacunarse porque son menores y pequeños. Pero de todos modos tenemos un número muy alto de población" sin vacunar, subrayó.



Mientras tanto, hoy el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un informe en el marco del Plan de Vacunación respecto a las dosis administradas y las registradas contra el coronavirus dese el 27 de febrero al 20 de mayo de este año, con las vacunas CoronaVac (Sinovac), Pfizer-BioNtech y AstraZeneca. Según el documento, el grupo etario que más se ha vacunado con la primera dosis va desde los 65 a los 74 años. Ver todos los detalles aquí.



Uruguay cumplió 20 días como el país con más muertes del mundo en relación a su población

Uruguay cumplió el lunes 20 días en el primer puesto de los países que registraron mayor cantidad de muertes por coronavirus en relación a su población en el promedio semanal, según los relevados por Our World in Data.



No que la media de fallecimientos diarios por millón de habitantes bajó de 17,9 a 16,5 en el último mes, este indicador es el peor del mundo desde el 5 de mayo y la tendencia descendente se vio cortada desde mediados de mayo, cuando retomó el alza, informó El Observador.



Los primero diez puestos del ranking de muertes por COVID-19 a nivel mundial en el promedio de los últimos siete días cerrados el lunes está ocupado por seis países sudamericanos. Detrás de Uruguay están Paraguay (15,7), Argentina (10,9), Maldivas (10,0), Trinidad y Tobago (9,8), Colombia (9,5), Brasil (8,9), Baréin (8,1), Perú (7,9) y Macedonia del Norte (6,8).







Problemas de organización y alta demanda generaron largas filas para vacunarse en Paso Carrasco

Este miércoles se registraron largas filas en Paso Carrasco, Canelones, en el marco del plan denominado "Pueblo a pueblo" por el cual un vacunatorio móvil del Ministerio de Salud Pública concurre a inocular contra el nuevo coronavirus con la vacuna de Pfizer/BioNtech a personas que no están agendadas.



El ministro de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, admitió esta tarde que el hubo problemas: "Contamos lo que tampoco está re-bien . Primó la desorganización para 540 cupos. Hubo más gente y se otorgaron números para días siguientes". Y agregó que se corregirá la situación en coordinación con la Intendencia de Canelones y la dirección de Salud departamental.



La administración de las dosis contra el COVID-19 continuará por Colonia Nicolich, Cassarino, Suárez y el resto del departamento. "Le pedimos a las personas que no se desesperen", indicó la directora y recordó que el objetivo de este plan es llegar a las personas que no tienen fácil acceso a los vacunatorios que ya estaban designados y a los que se accede a través de la agenda oficial.



OPS alerta sobre "preocupante" meseta de casos y muertes por COVID en las Américas



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó hoy sobre una "preocupante" meseta de casos y muertes de covid-19 en las últimas semanas en las Américas, y lamentó que muchas personas y lugares hayan dejado de cumplir las medidas preventivas, informó la agencia de noticias AFP.



"La semana pasada hubo más de 1,2 millones de nuevos casos de COVID-19 y 31.000 muertes reportadas en las Américas", dijo en rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne. "Estas cifras se han mantenido sin cambios durante las últimas semanas, lo que subraya una tendencia preocupante: los casos y las muertes se estancan en niveles alarmantemente altos", agregó.



Según la OPS, la semana pasada, cuatro de cada cinco de los países que informaron el mayor número de nuevas infecciones estaban en la región (Brasil, Estados Unidos, Argentina y Colombia), y cinco reportaron el mayor número de muertes acumuladas (Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Argentina).



Etienne dijo que Uruguay, Argentina y Brasil han vuelto a registrar un aumento de casos "lo que pone en riesgo varias semanas de progreso" en el control del virus, y resaltó el "aumento drástico" de casos y muertes en Bolivia. También señaló "nuevas infecciones significativas" en Cuba, y "crecientes tendencias en las hospitalizaciones" en Haití.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, aquí te dejo mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.