Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Fuerte aumento de los test arrojó significativa suba de los contagios; los fallecidos volvieron a ser 51

El informe diario del Sinae mostró 3.979 contagios nuevos (ayer habían sido 2.799) mientras que el número de fallecidos se mantuvo en 51 igual que el lunes.



El número de enfermos trepó hasta los 34.253 frente a los 33.325 que había en la víspera. De ellos 504 están internados en CTI un número idéntico al del lunes.



Lo que crecieron mucho fueron los test llegando a 19.179 y ayer habían sido 11.273. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos en relación a la cantidad de exámenes realizados) cayó desde 23,9% el lunes al 20,4% hoy.

El gobierno estima que en primavera el público podrá volver a los espectáculos deportivos

Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deportes, dijo esta mañana en radio Universal que el gobierno tiene la proyección de que el público pueda volver a los estadios de fútbol después de la primavera. Explicó que está trabajando junto a Presidencia en base al “Pase verde”, que tendrá tres opciones: pacientes vacunados, los que han tenido COVID y ya tienen anticuerpos y los test rápidos que se puedan hacer antes de ingresar a algún espectáculo.



Consultado sobre cuándo se podrá volver a las tribunas, Bauzá respondió: “Utilizo las palabras del ministro Daniel Salinas: en la primavera vamos a estar más libres y a vivir una normalidad mayor. Creo que vamos a tener que pasar el invierno y comenzar en primavera”.



El jerarca se refirió también a la reapertura de clubes y gimnasios, que se produjo ayer, señalando que se está estudiando cuántos de estos establecimientos volvieron a abrir tras la habilitación del gobierno, ya que se sabe que muchos enfrentaron problemas económicos e incluso algunos quebraron.



Primer día del programa de vacunación "Pueblo a pueblo" abarcó 40 localidades del interior del país

En el arranque del plan de vacunación denominado "Pueblo a pueblo" con el cual a través de vacunatorios móviles personal de salud inocula habitantes del interior profundo se suministraron 6.492 dosis en total, distribuidas en 40 localidades de 17 de departamentos, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública.



Mañana, miércoles 26 de mayo, se comienza con la vacunación en localidades del departamento de Canelones, precisamente en Paso Carrasco. Debido a la alta adhesión detectada previamente y ante la posibilidad de concurrencia de personas de otras localidades, se determinó, en conjunto con las autoridades departamentales locales, adjudicar con anterioridad la totalidad de cupos disponibles con las dosis de vacunas correspondientes. Por lo que ya están designadas a personas pendientes de vacunación de la zona, la totalidad de vacunas destinadas a esa localidad indicó un comunicado emitido por esa secretaría de Estado.

El Sindicato Médico de Salto alertó que los servicios de salud del departamento "están al límite de su capacidad"

El Sindicato Médico de Salto emitió hoy un comunicado en el que asegura que los servicios de salud departamentales para hacer frente al nuevo coronavirus "están al límite de su capacidad y en algunos casos se superan".



La gremial indicó que los funcionarios de equipos COVID-19, emergencias y CTI "trabajan bajo presión asistencial constante, sobre exigencia, agotamiento físico y mental, asumiendo riesgos con la finalidad de salvaguardar la salud de la población".



En su comunicado, el SMS citó un mensaje del infectólogo e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Julio Medina, para explicar las razones de este comunicado: "Dar alarma no es ser alarmista, es dar cuenta de la realidad; cruda sí, pero realidad al fin".



A todo esto, el intendente salteño, el frenteamplista Andrés Lima, anunció esta tarde que se contagió del COVID-19. "En la tarde de hoy me realice un test rápido de la enfermedad y dio positivo. Estoy cursando ya la cuarentena desde mi casa. El departamento no está pasando por el mejor momento sanitario, pero si nos cuidamos y nos vacunamos saldremos adelante", publicó Lima en Facebook.

Un estudio efectuado en EE.UU. certifica alta efectividad de las vacunas contra el COVID-19



Cerca del 0,01% de las personas que contrajeron COVID-19 entre enero y abril en Estados Unidos estaban vacunadas con las dos dosis, según un estudio del gobierno divulgado el martes para demostrar la alta eficacia de las inyecciones. según dio cuenta la agencia de noticias AFP.



El informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) documentó estos casos entre 101 millones de personas totalmente vacunadas en el país.



"Aunque las vacunas autorizadas por la FDA (la Agencia Federal de Alimentos y Drogas) son altamente efectivas, se espera que irrumpan nuevos casos" de este tipo, "en particular antes de que la inmunidad de la población alcance niveles suficientes para disminuir aún más la transmisión", sostuvo el informe, que examinó el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril.



En ese período se documentó un total de 10.262 casos a los 14 días o más después de la completa inmunización con las vacunas autorizadas provisionalmente por la FDA: Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

De estos casos, 6.446 (63%), se dieron en mujeres. La edad promedio de los pacientes fue de 58 años.



Entre el número total de casos descubiertos, 2.725 (27%) fueron asintomáticos, 706 (7%) fueron hospitalizados por COVID-19 y 132 (1,3%) murieron por razones relacionadas con el coronavirus.



La tasa de infecciones de vacunados fue entonces de cerca del 0,01%, las hospitalizaciones del 0,0007% y las muertes son del 0,0001%.



El estudio se llevó a cabo durante un período en el que el coronavirus se propagaba exponencialmente en Estados Unidos, con unos 355.000 casos reportados solo en la última semana de abril.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, aquí te dejo mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.