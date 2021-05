Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una newsletter para que estés informado sobre lo que pasa con el coronavirus. Gratis, de lunes a viernes en tu email.



¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

La tendencia se mantiene; baja levemente la cantidad de enfermos y sube el número de internados en CTI

El informe diario del Sinae de hoy indica que el número de contagios nuevos se redujo de los 3.089 de ayer domingo a 2.799. No así la cantidad de internados en CTI que volvieron a pasar de 500.



La nota buena del día es que cayó la cantidad de fallecidos de a 53 personas frente a los 61 de ayer. Así, el número de muertes desde que se declaró la emergencia sanitaria llega a 3.922.



Los pacientes que cursan la enfermedad al día de hoy son 33.325 y ayer eran 33.696. De ellos 504 están internados en CTI frente a los 495 de la víspera.



Se procesaron 11.723 test y ayer habían sido 13.177. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre la cantidad de exámenes realizados) se mantuvo sin variaciones significativas, pasando de 23,4% a 23,9%.

El 99% de las muestras de COVID-19 analizadas en la primera quincena de mayo son de la variante brasileña



Un nuevo informe del Grupo Interinstitucional en Vigilancia Genómica de SARSCoV2 dado a conocer este lunes por el Institut Pasteur informa que el 99% de las muestras analizadas en las primeras dos semanas de mayo, provenientes de todo el país de pacientes COVID-19, responden a la variante P1 procedente de Brasil, considerada “Variante de preocupación”.



El instituto señala también que "la mayoría de los contagios serían con P1, pero el grupo continúa con secuenciación para confirmar las variantes. Además se identificaron dos casos nuevos pacientes infectados con la variante andina (C37), que son contactos directos del primer caso ya detectado recientemente”.



La variante brasileña está presente en los 19 departamentos del país.



La P1 surgió en la zona de Manaos en el estado de Amazonas y se ha extendido por Brasil. Su presencia también se ha constatado en al menos 30 países alrededor del mundo, aunque en varios fueron casos puntuales. ¿Cómo surge una mutación? ¿Qué impacto tiene en las poblaciones? ¿Sirven las vacunas? Todo eso y más en este video.



Se lanzó el plan para vacunar contra el coronavirus en lugares del interior profundo



El Ministerio de Salud Pública (MSP) inició esta mañana el programa "Pueblo a pueblo", una nueva etapa del plan de vacunación contra el COVID-19. El subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, explicó la semana pasada que con esta iniciativa se busca inocular a más de 150.000 personas.



"Es salir a buscar a los uruguayos que están en pueblos alejados, pequeños. Vamos a recorrer todo el país con vacunatorios móviles", había dicho el jerarca en declaraciones a Presidencia.



El plan es visitar "más de 300 pueblos" y se vacuna con las dosis de Pfizer/BioNTech, sostuvo Stadjian.



La OMS estima que en tres semanas las muertes por COVID de lo que va del año superarían las de todo 2020



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimó hoy que, al ritmo actual, es probable que dentro de tres semanas las muertes por coronavirus en 2021 superen el total de fallecidos registrados durante todo el 2020, informó la agencia de noticias Efe.



La cifra total de contagios en 2021 ya supera los notificados durante el primer año de pandemia. Desde la organización advirtieron que “la situación a nivel mundial es muy frágil y ningún país puede decir que está a salvo”, aunque destacan que se prevé que continúe la disminución de casos por tercera semana consecutiva.



Tedros ha explicado que hasta el momento ninguna de las variantes de coronavirus ha afectado a las vacunas o los tratamientos que se están empleado para combatir la pandemia, pero ha matizado que nadie puede asegurar que continuará siendo así.



Infección leve del COVID-19 induce una protección duradera de anticuerpos, sostiene estudio



Meses después de recuperarse de casos leves de COVID-19, las personas siguen teniendo células inmunitarias en su cuerpo que crean anticuerpos contra el SARS-Cov-2, según un estudio de la Universidad de Washington en San Luis.



La investigación que publica Nature sugiere que los casos leves dejan a los infectados con una protección duradera de anticuerpos y que "es posible que los brotes repetidos de la enfermedad sean poco frecuentes".



El autor principal del estudio, Ali Ellebedy, de la Universidad de Washington, recordó en un comunicado que el otoño pasado se informó de que los anticuerpos disminuyen rápidamente tras la infección y "los medios de comunicación interpretaron que la inmunidad no era duradera".



Sin embargo, el experto señaló que "eso es una interpretación errónea de los datos. Es normal que los niveles de anticuerpos disminuyan tras una infección aguda, pero no bajan a cero, sino que se estabilizan".



En este caso, indicó, encontraron "células productoras de anticuerpos en personas once meses después de los primeros síntomas. Estas células vivirán y producirán anticuerpos durante el resto de la vida de las personas. Eso es una prueba sólida de una inmunidad duradera".



Durante una infección vírica, las células inmunitarias productoras de anticuerpos se multiplican rápidamente y circulan por la sangre, haciendo que los niveles de anticuerpos se disparen. Una vez resuelta la infección, la mayoría de esas células mueren y los niveles de anticuerpos en sangre descienden.



Sin embargo, una pequeña población de células productoras de anticuerpos, denominadas células plasmáticas de larga vida, migran a la médula ósea y se instalan allí, desde donde secretan continuamente niveles bajos de anticuerpos en el torrente sanguíneo para ayudar a protegerse de otro encuentro con el virus, añade el comunicado.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, aquí te dejo mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.