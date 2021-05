Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

El COVID no da respiro: aumentaron los contagios, la cantidad de enfermos y el número de fallecidos

Las cifras de la marcha de la pandemia siguen sin dar respiro. El Sinae informó hoy de 3.344 nuevos contagios (ayer fueron 3.128) y de 60 fallecidos frente a los 57 de la víspera, con lo que llegaron a 3.638.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad también creció hasta 29.138 personas desde las 27.870 de ayer. De ellos hay 492 en CTI produciéndose una leve baja porque en la víspera eran 498.



Se realizaron 14.060 test y ayer habían sido 14.201. De esta forma, la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) pasó de 22,02% ayer a 23,8% hoy.



El gobierno se apresta a autorizar la reapertura de los gimnasios y los free shops desde el lunes

El gobierno ultima detalles de los protocolos sanitarios para que a partir del lunes reabran los gimnasios y los free-shops que están cerrados por disposición del gobierno desde el pasado 23 de marzo, en el marco de las medidas dispuestas para frenar el avance de contagios de coronavirus.



El presidente, Luis Lacalle Pou, dijo ayer martes en Las Piedras que estaba de acuerdo en la reapertura de los gimnasios y que había dialogado sobre el tema con el secretario de Deportes, Sebastián Bauzá, pero que no lo había tratado con los ministros.



"Todos sabemos que el deporte es salud y si se hace con determinados protocolos… estuve hablando con Sebastián Bauzá (secretario Nacional del Deporte), pero no es una decisión tomada, simplemente es una visión personal. De todas las actividades que hoy no están pudiéndose realizar esa es una de las que me parece que tenemos que volver en un futuro", dijo el mandatario.



La noticia de la reapertura de se da tras varias movilizaciones de dueños de gimnasios y tras el pedido formal de los diputados a Presidencia de que los free shop volvieran a la actividad, realizado hace una semana.



El director del Hospital de la Mujer alertó por muertes de embarazadas

Leonel Briozzo, jefe de Maternidad del Hospital de la Mujer, alertó hoy por los casos de muertes maternales ante la falta de poder recibir la vacuna contra el coronavirus y reclamó apoyo para que puedan evitar salir a trabajar.



"Hasta donde sabemos: cuatro muertes maternas, cuatro muertes perinatales, cinco pacientes embarazadas y/o puérperas en CTI, una de ellas intubada. No se ha efectivizado aun el plan de vacunación especifico para embarazadas. Urgentes medidas se requieren", expresó.



Esta mañana, Briozzo ahondó aún más sobre este asunto en "Doble click" (emisora DelSol), donde alertó sobre un "pico de muertes" de embarazadas con coronavirus y pidió apoyos para que estas se puedan quedar en sus casas y no se expongan a contraer la enfermedad.



Insistió en que "hay que hacer lo posible para que no tengan la necesidad de salir a trabajar" y "apoyarlas en régimen de licencias mucho más flexibles que las que hay".



Briozzo también expresó que las mujeres que ya tuvieron su parto "también tienen cierto nivel de vulnerabilidad y por lo tanto deberían entrar en el plan".

Empresas estiman que el impacto del COVID-19 en la actividad comercial durará 24 meses



Las empresas locales esperan sentir los efectos del COVID-19 en sus actividades por 24 meses en promedio. No obstante, el "registro varía mucho entre rubros". En el extremo de la tabla están los restaurantes y las confiterías, que prevén que dure 7,1 trimestres.



Los datos pertenecen al Informe de Actividad de la Cámara de Comercio y Servicios. Los datos fueron divulgados este miércoles.



La actividad del sector comercio y servicios "volvió a retroceder en forma sustancial en el primer trimestre del año, cuando las ventas cayeron

11,3% interanual en términos reales", indica la gremial.

Extranjeros con PCR negativo y dos vacunas podrán ingresar al país sin realizar cuarentena

El gobierno resolvió este miércoles que estarán eximidos de realizar cuarentena los extranjeros que ingresen al país con un test PCR negativo y las dos dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus, además de los 15 días posteriores de inmunización cumplidos.



El gobierno resolvió levantar la exigencia que regía desde el año pasado y quienes lleguen al país y cumplan los requisitos no estarán obligados a cumplir con los siete días de aislamiento.

Buenos Aires evalúa un confinamiento “total” durante los fines de semana ante suba de contagios

El gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, avanza con la idea de implementar un confinamiento “total” durante los fines de semana para contener la suba de casos de coronavirus registrada durante los últimos días, según confirmaron fuentes porteñas a LA NACION. La presencialidad escolar seguiría garantizada para los niveles inicial y primario, aunque podría ser virtual, en su totalidad, el secundario, que hoy es bimodal.



Durante las últimas horas creció la preocupación en la cúpula del Ejecutivo porteño por el aumento de contagios de COVID-19 en el distrito. “Vemos que se adelantó la ‘tercera o cuarta’ ola y los próximos quince días van a ser muy tensos”, en la capital porteña.



Por ese motivo, el gobierno de Larreta tiene bajo estudio una serie de medidas restrictivas adicionales para intentar achatar la curva de casos a partir de pasado mañana, cuando caduque el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó Alberto Fernández el 30 de abril pasado.



Una de las opciones que está sobre la mesa es aplicar un “cierre total” de comercios durante los fines de semana, con el objetivo de reducir la circulación y limitar los encuentros sociales.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



