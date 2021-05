Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Crecieron los contagios y la cantidad de enfermos, pero hubo menos fallecimientos

Hoy subió el número de contagios detectados hasta 3.128 desde los 2.399 de ayer. Se produjeron 57 muertes y en la víspera habían sido 62. De esta forma los fallecimientos totalizan 3.578.



El número de enfermos llegó a 27.870 ante los 27.334 que había ayer. De ellos 498 están internados en CTI mientras que ayer eran 495.



Se llevaron a cabo 14.201 test frente a los 11.184 de la víspera. La positividad (cantidad de resultados positivos frente al número de exámenes realizados) llegó hoy al 22,02%, mientras que ayer había sido de 21,4%.

El presidente confirmó que avanza la creación de un "pase verde" para acceder a actividades públicas

El presidente Luis Lacalle Pou anunció hoy que el gobierno avanza en la creación de un "pase verde" para que vacunados contra el coronavirus puedan acceder a distintas actividades sociales y culturales. "Hay un equipo trabajando, el Poder Ejecutivo, Presidencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) pensando en un plan piloto", dijo.



"Hay un rumor de que el que no esté vacunado no va a poder entrar, pero no. Al que no esté vacunado se le va a requerir un test rápido. Pero es un plan piloto, estamos terminando los distintos puntos", agregó el mandatario.



"Hay un detalle en el que quiero ser claro: si yo quiero ir a un espectáculo público debería hacerme un test en la farmacia, eso va a un sistema que va a ser suministrado por Agesic con un plazo para poder asistir a ese espectáculo", sumó.



Respecto al retorno de las actividades deportivas, Lacalle comentó: "Desde mi punto de vista, esto es personal y no en consulta con los ministros, el tema deportivo, de los gimnasios, es un tema que hay que estudiar. Todos sabemos que el deporte es salud y si se hace con determinados protocolos… estuve hablando con Sebastián Bauzá (Secretario Nacional del Deporte), pero no es una decisión tomada, simplemente es una visión personal. De todas las actividades que hoy no están pudiéndose realizar esa es una de las que me parece que tenemos que volver en un futuro".

Salinas dijo que es posible que el COVID-19 se transforme en una enfermedad endémica como la gripe

El ministro de Salud, Daniel Salinas, estimó este martes que el COVID-19 "quizás quede como (una enfermedad) endemoepidémica, como la gripe, como la influenza".



En rueda de prensa consignada por "Telemundo" (Canal 12), el jerarca fue consultado sobre qué fecha se espera una baja de casos confirmados de coronavirus, y respondió: "La baja de casos no preocupan tanto como la repercusión sanitaria". Esto lo tradujo en cantidad de hospitalizaciones, CTI, y muertes por el virus, lo que le "preocupa mucho", dijo.



El ministro destacó que el objetivo planteado por su cartera para fines de junio es "superar el 50% de la población" con, al menos, una dosis contra el COVID-19. Actualmente, el porcentaje de la población que llegó a este nivel de inmunización es de poco más del 40%.

Un nuevo estudio efectuado en Chile mejora los porcentajes de la efectividad de la vacuna china

Un estudio denominado "Efectividad de la vacuna Coronavac de virus inactivo de SARS-CoV-2 en Chile", impulsado por las autoridades sanitarias de ese país, reveló que la vacuna, la más administrada en Uruguay, elaborada por el laboratorio Sinovac previene en un 87% la hospitalización, en un 90,3 % el ingreso a las unidades de cuidados intensivos y en un 86 % las posibilidades de morir producto de la enfermedad.



"Este mes de seguimiento (entre el 2 de febrero y el 1° de mayo) nos da una precisión aún mayor y nos da la confianza de que nuestra estimación se acerca mucho al valor real", explicó el doctor y asesor del Ministerio de Salud, Rafael Araos.



El estudio contempló el análisis y seguimiento de 10,2 millones de personas afiliadas al sistema público de salud entre el 2 de febrero, día en que inició la campaña masiva de vacunación, y el 1 de mayo.



Araos afirmó que se trata de datos del todo relevantes, en tanto da una primera idea de la efectividad real de la vacuna Coronavac, sustancia que de forma mayoritaria ha sido inoculada en la población chilena luego de que el país recibiera 15 millones de dosis provenientes de Pekín.

Aumentó la movilidad en lo que va de mayo con un pico en el Día de la Madre

Según la última actualización del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos (Guiad) de COVID-19 de la Udelar, en mayo hubo un aumento significativo de la movilidad en todo el país con un promedio total que implica aproximadamente un 10% más que en abril.



Dentro de mayo, el pico ocurrió el día 9, durante el día de la madre. Después, la movilidad vinculada a la vuelta de la presencialidad en la educación no parece haber tenido un efecto sustancial en los datos.



Según Nicolás Wschebor, del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y miembro del Guiad, las escuelas tienen un “impacto directo muy pequeño en los contagios”, pero un “impacto indirecto grande”. La movilidad y los contagios aumentan con la salida de los padres para llevar o traer a sus hijos, pero no necesariamente lo hace la escuela en sí.



El Guiad recoge los datos de la empresa Google y estudia la relación entre los lugares relativos al trabajo, zonas residenciales, tiendas o comercios y espacios de ocio.

Estudio analiza respuesta inmunológica de mezclar dosis de las vacunas de Pfizer/BioNtech yAstraZeneca

El Instituto de Salud Carlos III presentó este martes los resultados preliminares de un ensayo clínico denominado "CombivacS", que busca evaluar la respuesta del sistema inmunitario y la seguridad de combinar diferentes vacunas contra el coronavirus. En este caso las usadas fueron las dosis de Pfizer y AstraZeneca y los primeros resultados indican que es "altamente inmunogénico", esto es, genera inmunidad.



"Los primeros resultados señalan que esta pauta de vacunación heteróloga es altamente inmunogénica y no presenta problemas de reactogenicidad postvacunación diferentes a los ya comunicados en el uso homólogo (en solitario) de esas mismas vacunas", indicó el instituto.



Respecto a los efectos adversos, el instituto señaló que "entran dentro de lo esperado, son de carácter leve o moderado y se restringen mayoritariamente a los primeros 2-3 días después de recibir la vacuna".

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, aquí te dejo mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.