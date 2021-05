Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Se produjo un nuevo salto en la cantidad de fallecidos y se redujo levemente la cantidad de enfermos

El Sinae informó que hoy se detectaron 2.399 contagios nuevos de COVID-19 frente a los 2.436 de la víspera y que se produjeron 62 fallecimientos ante los 40 que se verificaron ayer con lo que los muertos por la pandemia ascienden a 3.521.



El número de enfermos bajó de 27.715 ayer a 27.334. De ellos 495 están internados en CTI, mientras que ayer eran 499.



Se llevaron a cabo 11.184 test y ayer habían sido 11.571. De esta forma, la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) varió levemente de 21% ayer a 21,4% hoy.



En Uruguay circulan tres variantes del virus original detectado en China; ¿qué se sabe de ellas?

En Uruguay circulan tres variantes del COVID-19, pero a nivel mundial la existencia de éstas supera ese número.



Por ahora, en Uruguay se han detectado variantes P.1 y P.2 y recientemente la variante andina.

​

Según un estudio del Institut Pasteur el 89% de los contagios detectados el mes pasadol son de la variante P.1 Además, ya en el último informe del GACH publicado el 5 de abril, se confirmaba la circulación de las variantes brasileñas en Uruguay.



“Hay evidencias de la circulación y transmisión comunitaria" decía el documento. No obstante, indicaron que de la información disponible, por ser limitada, no es posible conocer aún en profundidad el impacto que tendrá en el rumbo de la epidemia en Uruguay



Agregaba el informe que “si bien las mutaciones observadas en P.1 y P. 2 podrían reducir la capacidad de neutralización por anticuerpos (...) aún así la respuesta en pacientes vacunados se muestra promisoria en relación con la prevención de los casos graves de COVID-19".



Infectólogo integrante del GACH contradice spot oficial sobre el uso de tapabocas

Julio Medina, infectólogo e integrante del equipo de especialistas del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora al gobierno en la lucha contra el coronavirus, sostuvo que las personas vacunadas con las dos dosis y ya con los 14 días necesarios para conseguir la inmunidad, deben seguir utilizando tapabocas al estar juntas.



Esto se contrapone al spot que realizó el gobierno donde sugiere que inmunizados contra el nuevo coronavirus no usen barbijo en mismo ambiente. El País informó la semana pasada que dicho video generó críticas de médicos y asesores.



"Las recientes recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)/Estados Unidos, que anunciaron que los estadounidenses completamente vacunados ya no necesitan usar una máscara o distancia social en interiores y exteriores no es aplicable en este momento para nuestro país", detalló Medina en su cuenta de Twitter.



El infectólogo explicó que Estados Unidos "tiene un promedio móvil (7 días) de 100 casos por millón de habitantes" mientras que Uruguay tiene un promedio móvil "de 800 casos por millón de habitantes".

Antes de fin de mes habrá novedades sobre más retornos a las clases presenciales

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, informó que el lunes 24 o 31 de mayo se podrían anunciar novedades respecto al regreso a la presencialidad de algunos cursos y departamentos en los que se continúa con la virtualidad.



"Yo soy partidario (de volver) cuanto antes, pero esto es un diálogo con Salud Pública, con el Poder Ejecutivo", indicó Silva este lunes en entrevista con Radio Uruguay. "Según lo que nos digan nosotros estamos prontos para volver por partes a la presencialidad y el 24 o el 31 de mayo ojalá algún anuncio se pueda hacer", agregó.



El presidente del Codicen informó además que mañana martes finalizarán las clases virtuales los alumnos de 66 escuelas rurales con más de 50 estudiantes cada una, que se sumarán a la enseñanza presencial.

Argentina reporta 28.680 nuevos casos de COVID-19 y los muertos superaron los 71.000

Argentina reportó este lunes 28.680 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 3.335.965, mientras que los fallecimientos se elevaron a 71.027, tras ser notificadas 505 muertes en las últimas 24 horas, informó la agencia Efe.



Argentina registró un récord diario de positivos el pasado 16 de abril, con 29.472 contagios, y un máximo diario de fallecimientos el 5 de mayo pasado, con 663 decesos. En la provincia de Buenos Aires se reportaron este lunes 8.979 casos, mientras que en la capital de Argentina se registraron 2.445 positivos y en la central provincia de Córdoba se notificaron 2.745 contagios.



Hoy también sorprendió el salto a 5.630 de contagios en el día en Formosa, por encima de los que normalmente reporta la provincia. De acuerdo con el informe oficial, hay 2.973.267 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 5.690 personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos.



Hasta el momento, en Argentina se han realizado 12,49 millones de test para detectar el virus, de los cuales 91.456 se hicieron este lunes.



El país atraviesa, desde fines de marzo pasado, un vertiginoso aumento de los casos de COVID-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva.

