Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Jornada negra: aumentó la cantidad de contagios, de fallecidos y de pacientes enfermos

Los datos sobre la evolución de la pandemia de hoy son muy negativos, El número de nuevos contagios saltó de los 2.269 de ayer a 3.805, la cantidad de fallecidos llegó a 66 y en la víspera habían sido 44, alcanzando la cifra de 3.318 desde que se desató la emergencia sanitaria.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad es de 27.216 frente a los 25.928 de ayer, de los que 511 están internados en CTI ante los 512 del día anterior.



Se llevaron a cabo 16.144 test y ayer se hicieron 14.806, con lo que la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) fue de 23,65 y ayer se había situado en 15,5%



MSP inició estudio para determinar efectividad de las vacunas anticovid en Uruguay



El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó hoy que iniciará un estudio para determinar la efectividad de las vacunas anticovid, es decir evaluando "la protección de la enfermedad en un contexto de campaña de vacunación y en el uso efectivo de las mismas", según un comunicado divulgado por esa repartición.



"El estudio de efectividad vacunal tiene como objetivo medir el comportamiento de las distintas vacunas tanto en personas por franja etaria como en los grupos priorizados, para determinar cómo están funcionando en esas poblaciones las distintas plataformas aplicadas", indicó la cartera a través de un comunicado y recordó que en Uruguay se aplican las vacunas CoronaVac, Pfizer/BioNtech y AstraZeneca.



"El estudio busca aportar información que oriente en la toma de decisiones futuras respecto a cómo evitar la infección, e identificar la respuesta de las distintas poblaciones frente a casos graves y mortalidad", agregó el comunicado.

¿Por qué los estudios sobre la efectividad de la vacuna china arrojan resultados tan disímiles?



A lo largo de las últimas semanas se han conocido estudios acerca de la efectividad que tiene la vacuna de Sinovac, la que se aplica mayoritariamente en Uruguay, para combatir el COVID-19 cuyos resultados que difieren sensiblemente entre sí.



Ayer miércoles se conoció un estudio realizado en Indonesia sobre a efectividad para prevenir el virus de forma sintomática, que arrojó que la vacuna Coronavac tiene un 94% de efectividad. El dato sorprendió por la diferencia con respecto a lo emitido por el Instituto Butantan de Brasil tiempo atrás , que indicó que en pruebas de fase 3 la vacuna china protegía en el 50,4% de los casos de enfermedad sintomática. Tampoco se acerca a la información proveniente de Chile, país que constató una eficacia del 67%.



Para saber cómo se explican esos resultados tan disímiles, El País consultó a la doctora en bioquímica y especialista en inmunología aplicada, Lucía Vanrell, quien sostuvo que es “muy difícil” comparar ensayos clínicos “cuando no partieron del mismo diseño experimental”.



En el caso de Brasil, dijo, se trata de un ensayo controlado y realizado en un laboratorio. Por lo tanto, Vanrell cree que son “los datos más confiables en cuanto a la medición de eficacia”. En cambio, tanto en Chile como en Indonesia, los resultados salen de la “población real con las millones de implicancias que eso tiene”.



En tanto, Alicia Montano, presidenta de La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, sostuvo que si "se toman diferentes poblaciones con diferentes edades siempre van a dar resultados distintos, aunque se trate de la misma vacuna”.



Instalan en la Rural del Prado auto-vacunatorio para personas con problemas de movilidad

Desde el próximo martes comenzará a funcionar un auto-vacunatorio en el predio de la Rural del Prado Allí se administrarán dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech y se priorizará a los mayores de 70 años y personas no autoválidas; se podrá concurrir a vacunarse en auto y también caminando.



A este lugar se podrá concurrir a vacunarse en automóvil, pero también funcionará como los demás centros y se podrá ingresar caminando, informó el Ministerio de Salud Pública.



Esta nueva posibilidad ya figura entre las opciones de zonas a la hora de agendarse. Aquellos que ya estén en agenda y prefieran cambiarse a este vacunatorio deberán cancelar su opción previa y elegir este punto.



En este local se administrará la vacuna del laboratorio Pfizer/BioNtech y funcionará de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. La población priorizada para la agenda en este lugar será la mayor de 70 años y personas no autoválidas.



Aquellas personas discapacitadas que requieran traslado sanitario y no dispongan de vehículo lo pueden coordinar con su prestador de salud. Esto tendrá un costo de $ 500.



La UdelaR detectó casos de mascotas que fueron contagiadas de COVID-19 por sus dueños

Investigadores de las facultades de Veterinaria y de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR) encontraron dos casos de mascotas con coronavirus, informó Búsqueda en su edición de este jueves.



El trabajo, realizado a raíz de un llamado de UdelaR para financiar investigaciones vinculadas al COVID-19, fue llevado adelante por Alejandro Benech, responsable de la Clínica de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria, y Yanina Panzera y Santiago Mirazo, del departamento de Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias.



En total, se hicieron 40 hisopados: 10 a mascotas de personas que habían superado el virus hacía 15 días y 30 a mascotas de otros dueños que estaban cursando la enfermedad en ese momento. En ese segundo grupo, dos de los animales dieron resultado positivo. Se trató de un perro de raza Rottweiler de tres años y un gato de un año.



Los animales contrajeron el virus por el contacto con las personas, pero la investigación no pudo determinar la hipótesis de transmisión inversa. O sea, que los animales hayan contagiado a sus dueños.



Benech indicó que "se investigó en mascotas porque son los animales que tienen más contacto con el ser humano" y explicó que en los dos casos positivos se detectó la variante B1128, "antecesora" de la brasileña P1.

Algunos científicos no descartan aún que el nuevo coronavirus saliera de un laboratorio

Un equipo internacional de científicos ha señalado que se necesita "más investigación" para determinar el origen de la pandemia de COVID-19: "las teorías de la liberación" constan en una carta en la que piden un examen adecuado, transparente, objetivo y basado en datos sobre el origen de la pandemia. "Saber cómo accidental desde un laboratorio y de la propagación zoonótica siguen siendo viables".



En la revista Science, Jesse Bloom, Alina Chan, Ralph Baric, Akiko Iwasaki, David Relman y sus colegas firman una surgió la covid-19 es fundamental para informar sobre las estrategias globales para mitigar el riesgo de futuros brotes", recalcan los autores, según informó la agencia de noticias Efe.



Los 18 firmantes se refieren a un informe conjunto de China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los orígenes del SARS-CoV-2, algunos de cuyos resultados se publicaron en noviembre de 2020. En este sentido, mencionan que el equipo de la OMS evaluó como "probable o muy probable" un huésped intermedio como origen de la pandemia del COVID-19 y el incidente de laboratorio como "extremadamente improbable".



El director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, comentó que las pruebas que apoyaban un accidente de laboratorio eran insuficientes, recuerdan. Sin embargo, las dos teorías no se consideraron de forma equilibrada: sólo 4 de las 313 páginas del informe y sus anexos abordaban la posibilidad de un accidente de laboratorio, apuntan.



"Como científicos con experiencia relevante estamos de acuerdo con el director general de la OMS, con Estados Unidos y otros 13 países, y con la Unión Europea en que es necesario y factible lograr una mayor claridad sobre los orígenes de esta pandemia", resumen. Por eso, piden una investigación "transparente, objetiva, basada en datos, que incluya una amplia experiencia, y sujeta a una supervisión independiente y gestionada de forma responsable".

