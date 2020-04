Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Vuelvo a tu casilla después del fin de semana. Sábado y domingo hubo muchas novedades acerca del coronavirus, tanto acá como afuera, y este lunes también. Así que empecemos que hay un montón de cosas para leer.

14 casos nuevos frente al domingo

El informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de este lunes indicó que hoy se registraron 14 casos más de COVID-19 que el domingo. La cantidad de casos en el país desde que empezó al brote a mediados de marzo llegó así a 620.

De los casos confirmados desde el arranque del brote 386 se recuperaron y 219 se encuentran cursando la enfermedad. Otros 15, en tanto, fallecieron.

El gobierno también dio detalles en este comunicado acerca de la situación en el residencial de ancianos donde hay un brote de COVID-19. Todo está en esta nota.

La situación en los residenciales

El sábado el gobierno comunicó que se había detectado un brote de COVID-19 en un residencial de ancianos. Un día después, en conferencia de prensa, anunció que se realizaría un "testeo generalizado, progresivo y programado" en esos lugares. En ese momento el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recordó que la gran mayoría no cuenta con la habilitación correspondiente (de los 1.208 registrados, solo 41 la tienen).

Este lunes, consultado por la situación de estos hogares, Delgado, dijo que "uno no puede cerrar todas las casas de salud que no estén habilitadas".

“Lo que hay que darle son intimaciones para condiciones de habilitación. Eso es otra cosa. Hay una situación social que tenés que administrar", agregó el jerarca.

Hoy, además, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) se trasladó hasta el residencial ubicado sobre la avenida Garzón donde se detectó ese brote que mencioné antes –hubo un fallecido y 25 personas contagiadas hasta el momento- para iniciar lo que el gobierno denominó como una “intervención” del lugar.

El retorno de las clases

Semanas atrás, dada la emergencia sanitaria que el país atraviesa, el gobierno decidió la suspensión de las clases presenciales. El miércoles de la semana pasada algunas escuelas rurales abrieron sus puertas de nuevo, y otro grupo hará lo mismo esta semana. Este lunes el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, habló sobre la vuelta a las aulas y dijo: "Nos preparamos para el retorno a clases lo más pronto posible, siempre que sea compatible con la seguridad en términos sanitarios, podemos hacer que ese impacto sobre los aprendizajes sea menor".

Además, el jerarca también comentó que este año escolar todavía no se considera "perdido" porque sería "una cosa muy costosa y muy dura para demasiada gente". Todo lo que el ministro dijo este lunes en conferencia de prensa está acá.

Arbeleche con los legisladores

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, visitó hoy a los legisladores de la coalición de gobierno para presentar aspectos relativos a su cartera incluidos en la ley de urgente consideración, que ingresó al Parlamento el jueves de la semana pasada.



Tras ese encuentro, la ministra dijo en rueda de prensa que en medio de la emergencia sanitaria el "foco" del gobierno "está en apoyar particularmente a las empresas más pequeñas, que son aquellas que si se caen, si tienen que cerrar, después va a ser mucho más difícil que vuelvan a abrir".

Además, habló de la regla fiscal que propone crear el proyecto de ley de urgente consideración. "El simple hecho de tener una regla fiscal no nos va a mágicamente llevarnos a mejorar las cuentas públicas pero sí es importante como señal transmitir que en el mediano plazo hacia ahí es donde vamos, hacia una mejora fiscal", dijo. Arbeleche planteó que el proyecto de ley "comprende varias de las reformas estructurales necesarias para que aumente el crecimiento del país y para que recuperemos el empleo que ahora sí nos va a encontrar en una situación todavía peor a lo que ya teníamos".

Nueva Zelanda dice que ganó la batalla

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo hoy que su país dio un paso muy importante en su lucha contra el coronavirus, al no registrar más casos de contagios locales. "No hay transmisión (del virus) generalizada y no detectada en Nueva Zelanda", afirmó Ardern, cuyo manejo de la pandemia hasta el momento le ha ganado elogios varios (hace días que tengo pendiente leer esta nota titulada “La primera ministra de Nueva Zelanda podría ser el líder más efectivo en el planeta”).

"Hemos ganado esta batalla", comentó Ardern este lunes después de cinco semanas de restricciones. Pese a que la primera ministra señaló que no hay certeza sobre cuándo desaparecerá totalmente el riesgo, hoy se anunció que algunas actividades empezarán a volver a la normalidad, como las clases en las escuelas.

Me despido por hoy. Cuidate, lavate las manos y acordate del tapabocas.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.