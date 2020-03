Coronavirus, lo último 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

soy Mayte De León, coordinadora en El País Digital. Un día más en que el coronavirus copó la agenda noticiosa y también —imagino-—tus charlas. Para manejar datos fidedignos y no comprar cualquier cosa que circula por las redes sociales es vital estar bien informados, así que arranquemos.

Más días sin clases y anuncio de medidas económicas

El gobierno habló de nuevo a los ciudadanos este jueves. El presidente Luis Lacalle Pou dijo en conferencia en la Torre Ejecutiva que los casos confirmados de coronavirus en el país son 94. Además, exhortó a la población a "seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento".

"No escapa a nadie que esta situación sanitaria ha traído aparejado consecuencias económicas", dijo el mandatario, que junto a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, comunicaron una batería de medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la actividad económica. El presidente fue consultado acerca de si se analizó dejar sin efecto la suba de tarifas anunciada días atrás. Estuvo sobre la mesa, dijo, pero se decidió no seguir ese camino.

Además, hoy de noche se comunicó que la suspensión de clases se extenderá una semana más. Todos los detalles de lo que dijeron el presidente y sus ministros hoy los encontrás acá.

Un rato antes el presidente Alberto Fernández había anunciado la cuarentena total para Argentina. La medida comienza esta medianoche y rige hasta el 31 de marzo. Nadie podrá moverse de su casa durante esos días salvo para casos excepcionales como comprar alimentos o visitar una farmacia.

La voz de los expertos

Jorge Facal y Julio Vignolo, médicos epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), dieron una charla para periodistas el miércoles en la Torre Ejecutiva para explicar en detalle todo lo que se sabe hasta el momento del Covid-19.



Facal dijo que "no hay dudas que el número de casos en esta etapa va a ir aumentando" y que es responsabilidad "de la población en general seguir las recomendaciones para justamente tratar de disminuir el número de nuevos casos". Además, dijo que “uno de los focos más importantes” de contagio del Covid-19 en Uruguay fue el ya conocido casamiento realizado días atrás.

Piden que compres productos uruguayos

Dos gremiales empresariales —la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) y el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu)— enviaron un mensaje a los consumidores este jueves: compren productos uruguayos y apoyen a los negocios más pequeños.

"Es un momento de apoyo y de ayuda entre todos los uruguayos sin distinción alguna. El hecho de consumir hoy productos uruguayos tiene la recompensa de ayudar a nuestros compatriotas a mantener sus fuentes de trabajo cuando esta crisis de salud haya pasado", sostuvo la Ciali en un comunicado divulgado hoy. Cambadu, por su parte, pidió: "Ayudá a aquellas empresas que realmente necesitan para seguir existiendo".

Lo que pasó hoy en China e Italia

Hoy el gobierno de China tuvo una muy buena noticia para dar: en las últimas 24 horas el gigante asiático no había registrado ningún nuevo caso de contaminación local con el coronavirus Covid-19. Se trata del primer día sin casos locales de contaminación desde que las autoridades chinas definieron en enero los criterios de conteo. Sí se constataron 34 casos originados pero en personas provenientes del exterior.

Desde Italia las novedades son más sombrías. Los fallecimientos en ese país por el coronavirus treparon hoy a 3.405, 427 más que el miércoles, con lo que la nación europea se convirtió en la primera del mundo en número de muertos, superando a China (3.245).

Ayuda para la mente y para el celular

¿Estás de cuarentena? Si es así, seguro estás frente a un terreno desconocido y que puede ser difícil de navegar. En este video dos psicólogos comentan sobre cómo la podemos encarar y explican por qué es clave mantener una rutina y los hábitos saludables.

Otro video que publicamos hoy en El País te ayuda a resolver algo en lo que seguramente habías reparado poco antes (al menos admito que ese era mi caso): cómo desinfectar el celular y otros dispositivos electrónicos. Para no hacer macanas que capaz terminan afectando el aparato, te recomiendo mirar lo que se debe hacer y lo que no acá.

Me despido por hoy, no sin antes insistir: lavate las manos. Es por vos y los demás y no te cuesta nada.

