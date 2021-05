Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy se registró el menor número de fallecimientos desde el el 4 de abril, pero la cantidad de enfermos subió

Hoy los datos de la evolución de la pandemia nos traen, al fin, un dato alentador, ya que se produjeron 37 fallecimientos, la menor cantidad en un día desde el pasado 4 de abril. Es de esperar que sea el comienzo de una tendencia.



Los contagios nuevos fueron 2981 ante los 2.200 de ayer. Se efectuaron 15.160 test y ayer habían sido 10.232, con lo que la positividad (resultados positivos sobr el total de test realizados) pasó a 21,5% ayer a 19,7% hoy.



Lo negativo del día es que el número de pacientes cursando la enfermedad creció a 25.554 desde los 24.735 que había ayer lunes. De ellos 525 están internados en CTI y en la víspera eran 524.

El gobierno resolverá esta semana si mantiene o suprime las medidas adoptadas para reducir la movilidad

El Poder Ejecutivo tiene bajo análisis si mantendrá o no a partir del próximo 17 de mayo las medidas anunciadas días atrás para combatir al nuevo coronavirus, entre las cuales se encuentran el cierre de clubes y gimnasios y la suspensión de los espectáculos públicos.



El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció hoy que “medidas nuevas en este caso nadie está pensando". No obstante, admitió que "el tema es se mantienen o no se mantienen las medidas que están vigentes, aprobadas por el Consejo de Ministros hace casi 15 días atrás. Se prorrogaron hasta el 16 de mayo y eso es lo que se va a estar evaluando. Previamente al fin de semana se va a evaluar si continúan o no", dijo Delgado a la prensa.



El jerarca ese añadió que "fue muy sensato el mensaje de ir monitoreando en períodos cortos, porque ahí también vamos a monitorear cómo está el avance de la pandemia en Uruguay".



Estiman que para el 8 de junio todos los agendados habrán recibido la primera dosis de la vacuna

Las personas de entre 18 y 30 años recibirán la vacuna anticovid entre el 1 y el 8 de junio. En la última quincena de este mes recibirán la fecha y el lugar donde deberán concurrir, según lo que anunció hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.



El jerarca estimó que de esa manera, toda la población que se agendó recibirá al menos su primera dosis de la vacuna para el 8 de junio.



Por otra parte Salinas comentó que cuando los prestadores de salud envíen el listado de embarazadas que se les solicitó, las que ya tengan una fecha de vacunación serán reagendadas para que ese grupo ses inmunizado la próxima semana.



Hoy también se supo que el jueves próximo llegarán a Uruguay vacunas de Pfizer (80.000 dosis) y AstraZeneca (50.400 dosis).



Por otra parte, Salinas también habló sobre la situación de los CTI, que calificó como "estable". A su vez, indicó que nunca se pasó del 77% de ocupación a nivel nacional y que ahora se está en el entorno de un 75%.



Cipriani dijo que a nivel de la salud pública hay 7.100 cirugías atrasadas

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, anunció que a a la brevedad comenzarán a marcarse las intervenciones quirúrgicas que se pospusieron debido a la pandemia.



El funcionario sostuvo hoy que a nivel de salud pública se registran 7.100 cirugías atrasadas por las medidas de suspensión debido al avance de la pandemia del coronavirus.



En rueda de prensa, Cipriani aseguró que esta cifra "es manejable" y transmitió "tranquilidad" a los usuarios de ASSE porque se coordinarán "a la brevedad". A partir del 17 de mayo se comenzará con la agenda de estas intervenciones, informó la semana pasada el Ministerio de Salud Pública (MSP).



Por otro lado, Cipriani puntualizó que en Salto hay 643 cirugías retrasadas. "En una rueda de prensa, la directora (del Hospital Regional de Salto, Selva Tafernaberry) habló de 2.000. La directora tiene el total apoyo de esta dirección de ASSE porque es una excelente gestora y tiró un número mal", dijo.



Por otro lado, señaló que actualmente ASSE cuenta con capacidad de camas de CTI que supera las 260 unidades. El nivel de ocupación en el sector publico está "un poco por debajo del 80%", que es una cifra "estable" en más de una semana.



Los anticuerpos contra el COVID-19 duran al menos ocho meses en la mayoría de casos

Los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 persisten en los pacientes que los desarrollan al menos 8 meses tras la infección en la mayoría de los casos, asegura un estudio dado a conocer hoy por el hospital milanés de San Raffaele y el Instituto Superior de Sanidad italiano (ISS), reportó la agencia de noticias Efe.



Los contagiados que producen anticuerpos en los primeros quince días tienen menor riesgo de padecer síntomas graves de covid-19, añade el estudio, publicado este martes en la revista científica "Nature Communications".



La duración de los anticuerpos y la importancia de su presencia temprana para combatir la infección son los dos principales resultados de la investigación, realizada por la Unidad de Evolución y Transmisión Viral del Hospital San Raffaele y el San Raffaele Diabetes Research Institute, en colaboración con el Centro para la Salud Goblal y el Departamento de Enfermedades Infecciosas del ISS. A partir del seguimiento de 162 pacientes positivos al SARS-CoV-2 con diversos síntomas, la investigación concluye que los anticuerpos permanecen en el organismo durante al menos 8 meses, independientemente de la gravedad de la enfermedad, la edad de los enfermos o la presencia de patologías previas.



Las primeras muestras de sangre tomadas corresponden a marzo y abril de 2020, mientras que las últimas se realizaron en noviembre. "Ocho meses después del diagnóstico solo hubo tres pacientes que ya no mostraron su positividad a la prueba (de anticuerpos)", explicaron hoy el ISS y el San Raffaele en un comunicado.



El 79 % de las personas analizadas produjeron anticuerpos en las dos primeras semanas desde el inicio de los síntomas, y los que no lo hicieron tuvieron un mayor riesgo de padecer dolencias graves, al margen de otros factores.



"Los pacientes que no pueden producir anticuerpos neutralizantes durante la primera semana de infección deben identificarse y tratarse a tiempo, ya que tienen un alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad", afirmó la directora de la Unidad de Evolución y Transmisión Viral del Hospital San Raffaele, Gabriella Scarlatti, según se recoge en la nota.