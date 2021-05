Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy se superaron las 3.000 muertes desde que arrancó la pandemia en marzo de 2020

Si bien hoy se constató una baja en la cantidad de contagios nuevos, la mala nueva es que el país superó los 3000 muertos por COVID-19.



Segú los datos proporcionados por el Sinae hoy se detectaron 2.701 contagios nuevos mientras que ayer fueron 3.592. Se produjeron 60 muertes (ayer habían sido 54) totalizando 3.032 fallecimientos desde que empezó la pandemia.



Hay 25.961 personas cursando la enfermedad, diez menos que ayer, de las cuales 537 están internadas en CTI y ayer eran 539.



Se llevaron a cabo 12.870 test frente a los 15.979 de ayer, con lo que la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) llevando la positividad al 21% frente al 22,5% que se constató ayer.

El fin de semana llegan 1.080.000 vacunas y ya comenzaron a citar a los agendados mayores de 50 años

Mañana llegan a Montevideo un millón de dosis de las vacunas de Sinovac y en la madrugada del domingo arribarán otras 80.000 de Pfizer que comenzarán a ser administradas a partir de la semana próxima a quienes ya estén agendados.



Los mayores de 50 años agendados ya comenzaron a recibir la confirmación de su hora este viernes 7 de mayo. A lo largo del fin de semana se otorgará fecha a los mayores de 30 años.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había anunciado el miércoles pasado que quienes recibirán confirmación para vacunarse contra el coronavirus de la nueva partida de Sinovac serán "la totalidad de los mayores de 30 años".



Días atrás Salinas informó que en la franja de 18 a 39 años se agendaron para inocularse casi 460.000 personas.



Por otra parte, el ministro indicó que en la franja de 18 a 29 años ya hay 275.000 agendados que "irán en forma inmediata y posterior a la de mayores de 30 años".

Algunos menores de 18 años pudieron agendarse hoy, pero ellos no serán inoculados en esta etapa

En la madrugada de hoy varias personas menores de 18 años pudieron registrarse para recibir las vacunas contra el coronavirus, pese a no estar habilitadas. Esto ocurrió en el momento en que se realizaban pruebas para incorporar a nuevas personas a la agenda, según explicó esta mañana el Ministerio de Salud Pública.



"Esas personas no formarán parte de la lista de preferencia. Deberán volver a ingresar sus datos cuando se solicite", agregó la cartera a través de su cuenta de Twitter.



El ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que es "seguro" que la próxima población a inocular serán las personas de entre 16 y 18 años, pero que primero es necesario "agotar" la vacunación a mayores "al máximo posible y lograr superar la meta propuesta".



Cabe aclarar que al momento la Comisión Nacional de Vacunas no dio la autorización para que los menores de 18 puedan ser vacunados, si bien el asunto será tratado, por primera vez, el miércoles de la semana que viene, según pudo saber El País.

La OMS pide incentivos para que las farmacéuticas compartan la tecnología de las vacunas anticovid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró hoy que si es necesario los gobiernos deben ofrecer incentivos a las farmacéuticas que operan en sus territorios para que compartan la tecnología y el conocimiento relacionado con las vacunas que han desarrollado contra la covid-19, informó la agencia de noticias Efe.



"Alentamos a los gobiernos a que ofrezcan incentivos a los productores para compartir su tecnología y conocimiento, y alentamos a los países que tienen más vacunas a donarlas a través de COVAX, que es el modo más rápido y justo de aumentar su distribución global", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.



El responsable también pidió a todos los países con capacidad de producción de las vacunas anticovid a seguir el ejemplo de Estados Unidos y apoyar una suspensión temporal de las patentes que protegen la propiedad intelectual de estos productos y que impiden que otros puedan manufacturarlos.



Las negociaciones para que esto pueda ocurrir transcurren sin éxito desde hace siete meses en la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la oposición de la anterior Administración estadounidense, de países europeos, Japón, Australia y Brasil.



El cambio de posición de Washington ha renovado las esperanzas y dado un nuevo impulso a las discusiones. Frente a la decisión del presidente de EEUU, Joe Biden, la industria farmacéutica ha mostrado su enojo y se ha justificado señalando que una medida de ese tipo disminuiría los recursos que dedica a la innovación y a hacer avanzar la ciencia.



Frente a esto, Tedros señaló que "la innovación es importante y apoyamos que las compañías obtengan beneficios por su trabajo, pero estamos ante una crisis sin precedentes y hay que actuar".

Pfizer y BioNtech quieren autorización para poder vender sus vacunas directamente al público

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este viernes que iniciaron el proceso para obtener en Estados Unidos la aprobación plena de su vacuna contra la COVID-19, que se utiliza desde diciembre bajo una autorización de emergencia. Esa nueva licencia permitiría a las empresas vender dosis directamente a los consumidores y continuar comercializando la vacuna una vez que se declare el fin de la emergencia sanitaria.



La autorización completa requiere un proceso más estricto y la presentación de datos sobre la efectividad y seguridad de la vacuna durante al menos seis meses. informo la agencia Efe.



Tradicionalmente, los reguladores estadounidenses tardan un año o más en autorizar por esta vía medicamentos para el público general. Pfizer y BioNTech explicaron en un comunicado que durante las próximas semanas presentarán de manera continua datos a la Administración Federal de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) para respaldar su solicitud.



"Estamos orgullosos del tremendo progreso que hemos hecho desde diciembre para suministrar vacunas a millones de estadounidenses, en colaboración con el gobierno de EE.UU.", señaló en la nota el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, que confió en lograr la aprobación plena del producto "en los próximos meses".



El jefe ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, apuntó que "tras la entrega con éxito de más de 170 millones de dosis a la población de EE.UU. en solo unos meses", este nuevo paso será un "hito importante para lograr la inmunidad de rebaño a largo plazo y contener la covid-19 en el futuro".

Esto fue todo por esta semana. Te invito a reencontrarnos el lunes que viene. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, aquí te dejo mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.