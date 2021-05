Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Volvió a subir la cantidad de contagios diarios y de pacientes cursando la enfermedad

Hoy se produjo un nuevo repunte de la cantidad de contagios detectados llegando a los 3.592 casos frente a los 2.930 de ayer. Los fallecidos fueron 54 y en la víspera habían sido 57.



La cantidad de pacientes que transitan la enfermedad también subió situándose en 25.971 cuando ayer eran 25.230. De ellos hay 539 internados en CTI frente a los 541 de ayer miércoles.



También se llevó a cabo una mayor cantidad de test situándose en 15.979 frente a los 14.230 de ayer. De esta forma, la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) se situó en 22,5% y ayer había sido de 20,6%.



Infectólogo Julio Medina alertó por contagios de COVID-19 en vacunados y pidió no "minimizar síntomas"



El infectólogo Julio Medina, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), alertó hoy en su cuenta de Twitter por los casos de contagios de COVID-19 en personas ya vacunadas y pidió no "minimizar síntomas".



"Personas vacunadas que tengan 14 días o más luego de segunda dosis no deben minimizar síntomas. Síntomas respiratorios mínimos pueden ser COVID-19. De hecho es lo que estamos viendo, incluyendo algunos casos en personal de salud", sostuvo el especialista.



En ese caso, Medina indicó que "inmediatamente deben procurar realizarse un test".



El integrante del GACH hizo hincapié en que "hay mucha circulación viral aún y los completamente vacunados no tienen un 100% de protección para infección asintomática o leve".



El director de Salud anunció, con datos hasta ayer, una baja de 20% en los casos reportados

Miguel Asqueta, director de Salud, sostuvo hoy en radio Carve que se entró "en una meseta" y además anunció una disminución en el 20% de los casos de COVID-19 reportados. Sus declaraciones fueron hechas por la mañana, con lo que los datos de hoy aún no se conocían.



El jerarca dijo que que luego del "crecimiento" de casos de COVID-19 que "se transformó en exponencial" entre los meses de marzo y abril, "los indicadores muestran que en las últimas semanas hay una meseta".



"Hablar de una 'meseta' no quiere decir que la cosa esté bien. Es un tema estadístico y es un término que pone un gráfico delante de nuestros ojos y nos hace ver una realidad descriptiva", explicó.



Según Asqueta esto "quiere decir que de aquel crecimiento exponencial que a todos nos puso en alerta" hoy "las curvas en lugar de ser hacia arriba se horizontalizan".

Datos preliminares del GACH muestran resultados similares de las vacunas de Pfizer y Sinovac

Datos preliminares aportados porel Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), los efectos de las vacunas contra el COVID-19 de Sinovac y Pfizer/BioNTech muestran resultados "similares" en "lo que más importa, que es reducir la tasa de internación y mortalidad", anunció esta mañana Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).



"Según números preliminares, Sinovac es un proceso más lento de inmunización, pero los efectos sobre lo que más importa, hospitalización y mortalidad, no son diferentes a la de Pfizer", expresó el funcionario en el programa "Las cosas en su sitio" de radio Sarandí.



Jardines y colegios privados podrán empezar el lunes con todos los niveles de educación inicial

Primaria resolvió que el próximo lunes retornen a las aulas de los centros públicos los niños del nivel cinco de educación inicial. Los de nivel cuatro lo harán dos días después y los de tres años recién el siguiente lunes. La disposición no abarca a la enseñanza privada.



La subdirectora de Primaria, Olga de las Heras, aclaró a El País que la disposición rige para la educación inicial pública. Los privados, en cambio, “organizarán el retorno gradual atendiendo las características de cada centro educativo y respetando los protocolos sanitarios vigentes”.



Eso significa que, si lo desean, “pueden abrir todos (los niveles) porque la educación inicial y la primera infancia está habilitada desde el lunes”, especificó Óscar Pedrozo, consejero del Codicen.



En el caso de las instituciones públicas, la separación de los niveles obedece, sobre todo, a una necesidad de reorganizar las entradas y salidas de clase, así como dar cierta gradualidad a la incorporación de los niños. En el nivel cinco están matriculados 39.367 alumnos, en el nivel cuatro hay 35.518 inscriptos, y en el nivel tres son 14.570.



Empleadores no podrán exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el COVID-19

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, sostuvo que un empleador "no le puede exigir" a un trabajador que esté vacunado contra el coronavirus.



El jerarca fue consultado este jueves a raíz de la propuesta del senador nacionalista Jorge Gandini que presentó una serie de iniciativas que incluye, entre otras cosas, la creación del "pase verde" y también la determinación de que sea obligatoria la vacuna contra el COVID-19 en la Guía Nacional para Trabajadores de la Salud.



"Las reglas de juego son las que tenemos. No estoy de acuerdo con que haya una discriminación entre los trabajadores en el empleo según si la persona se haya vacunado o no", dijo Mieres en "Desayunos informales" de Canal 12.



Para el ministro, "eso es una discriminación sobre un bien que es la vacuna que no está disponible para todos y por lo tanto no le puede exigir".

La industria farmacéutica carga contra Biden por su apoyo a liberar patentes de las vacunas anticovid

El sorprendente apoyo del presidente de EE.UU., Joe Biden, a una suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, ha puesto en pie de guerra a las farmacéuticas, que han criticado este jueves la iniciativa por considerar que daña la innovación y no supone una solución en la lucha actual contra la pandemia, informó la agencia de noticias Efe.



El grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de EE.UU. (PhRMA), asociación que engloba fabricantes como AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson -fabricantes de vacunas contra el COVID-19- advirtió que la propuesta "debilitará aún más las cadenas de suministro y alimentará la proliferación de vacunas falsificadas".



Así lo apuntó en un comunicado el presidente de esta organización, Stephen Ubl, quien advirtió, además, que esta iniciativa "sembrará confusión entre los socios públicos y privados".



Mientras, el diario The Wall Street Journal, referencia en el mundo empresarial, publicó este jueves un duro editorial titulado "El robo de las patentes de vacunas de Biden" en el que se pregunta: "¿Quién invertirá en terapias en el futuro cuando la Casa Blanca ayuda a otros Gobiernos a robar?".



Para remarcar la complejidad del proceso de producción, Pfizer ha señalado que su vacuna, desarrollada con el laboratorio alemán BioNTech, requiere 280 componentes de 89 suministradores diferentes ubicados en 19 países.



El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, dijo esta semana a la CNBC que la propuesta que tiene que discutirse en la Organización Mundial de Comercio "no tiene ningún sentido" ni tampoco hará "nada" por facilitar la manufactura de las vacunas en países en desarrollo que "carecen de la infraestructura necesaria". Además criticó lo que esto desincentivaría a la industria ante futuras pandemias.



Caso aparte es Moderna, que aseguró este jueves que su negocio no se verá afectado por una posible suspensión de las patentes, aunque como las otras farmacéuticas duda de que la medida pueda ayudar a mejorar el suministro de dosis. "Creo que no cambia nada para Moderna", dijo el consejero delegado de la firma, Stéphane Bancel, quien recordó que su empresa ya dijo el pasado octubre que no va a forzar a que se respeten sus patentes relacionadas con la covid-19 durante la pandemia.



Las críticas de las farmacéuticas coincidieron con nuevas caídas en los mercados bursátiles. Por segundo día consecutivo, las acciones de Pfizer, Moderna, Novavax y Johnson & Johnson, que el miércoles ya se habían visto golpeadas por la noticia, se colocaron de nuevo en rojo desde el inicio de la sesión bursátil.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



