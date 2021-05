Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Cómo estás? Nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy hubo un nuevo salto en el número de fallecidos por COVID-19, se hicieron menos test y bajaron contagios

El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) reportó este lunes que se realizaron 8.117 test, cayendo sensiblemente frente al promedio de las últimas semanas, se detectaron 1.631 nuevos casos de contagios por coronavirus y saltó la cantidad de muertos llegando a 72.



El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 2.796 personas.



Actualmente son 24.541 personas las se encuentran cursando la enfermedad en la actualidad. De ellas, 555 están internadas en cuidados intensivos.

Murió otra embarazada; Salinas ordenó analizar el criterio de inmunización de esa categoría

Hoy se supo que anoche se produjo la segunda muerte de una mujer embarazada a raíz del COVID-19. Tenía 27 años y cursaba el quinto mes de embarazo.



La mujer, que no tenía comorbilidades previas y llevaba nos días transitando la enfermedad, residía en la localidad de Tomás Gomensoro y había sido trasladada al Hospital de Bella Unión para recibir asistencia médica.



En el hospital se intentó realizar una cesárea, pero no fue posible mantener a su hijo con vida.



Se trata de la segunda embarazada que fallece por el nuevo coronavirus. La anterior murió la semana pasada.



A raíz de ambos hechos el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que se analizarán "los criterios de inmunización a embarazadas".



"Pedimos a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas que se reúna el miércoles y analice la situación, los criterios de inmunización a embarazadas", expresó el jerarca este lunes en Rocha durante una rueda de prensa recogida por Telemundo.



Salinas indicó que realizará lo que la comisión aconseje una vez que se tome una resolución al respecto.



Hoy volvieron las clases presenciales en 729 escuelas rurales; Salto solicitó mantener virtualidad

Hoy se retomaron las clases presenciales en 729 escuelas rurales unidocentes, mientras que en 22 no lo hicieron en su gran mayoría porque el personal docente se encuentra en cuarentena por el COVID-19. También hay dos casos, uno en Florida y otro en Lavalleja, en que los centros no abrieron porque no tienen cubierto el cargo de auxiliar de servicio.



El gobierno anunció la semana pasada que con el inicio de las escuelas unidocentes serían unos 6.000 los estudiantes que comenzarían hoy las clases. Las cifras oficiales, en tanto, señalan que la cantidad exacta es 5.669. Los alumnos que van en escuelas rurales en Uruguay en realidad son unos 16.500, pero como las autoridades decidieron que abrieran hoy sus puertas solo las que tienen un solo maestro, la cifra se ve sensiblemente reducida.



De las 751 escuelas, hay 310 que tienen cinco niños o menos. El promedio es de 12 por centro, señala a El País el director del Departamento de Educación Rural de Primaria, Límber Santos.



Mientras eso sucedía el intendente de Salto, Andrés Lima, anunció este lunes que remitió una carta al titular del Codicen, Robert Silva, con la finalidad de poder suspender las clases durante el mes de mayo en la capital departamental y en las localidades de Villa Constitución y Pueblo Belén. Esto, a causa de los focos de coronavirus existentes en estos lugares.



Lima basó su solicitud en el aumento de casos positivos que se han venido dando en el departamento de Salto, así como también en la cantidad de fallecimientos ocurridos durante la última semana. Solamente el jueves 29 murieron cinco personas por la enfermedad, entre ellos, una embarazada de 32 años de edad, con 16 semanas de gestación, oriunda de Fray Bentos.

El GACH sugiere suspender los encuentros familiares por el Día de la Madre

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) publicó en las últimas horas un informe con recomendaciones para adultos mayores cuando restan días para el Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo 9 de mayo. "Falta menos para salir de esta situación, posterguemos los festejos para cuando se vuelva a la normalidad", destaca el texto del comité de expertos con el propósito de evitar que se produzca un nuevo pico ce contagios de la enfermedad.



El GACH destaca que en el contexto actual existe una "gran circulación comunitaria" del COVID-19, con un "elevado número de contagios y de fallecimientos diarios".



Por otro lado, como tradicionalmente se hacen regalos a las madres en su día, se exhorta a hacer las compras "en forma virtual o en negocios pequeños próximos al hogar".

Los casos de COVID-19 semanales en el mundo bajan por primera vez desde febrero

Una de las pocas noticias alentadoras que se conocieron hoy es que los casos semanales de COVID-19 en el planeta, que no dejaban de subir desde mediados de febrero, bajaron por primera vez la pasada semana con respecto a la anterior, y la India y Brasil concentran la mitad de ellos, según los datos que aporta hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los que informó la agencia de noticias Efe.



Los contagios semanales se situaron en los últimos siete días en 5,69 millones, cuando en la semana del 19 al 25 de abril habían sido 5,73 millones, mostrando por fin un descenso de la curva global de casos tras mes y medio en ascenso. "Hubo más casos en las pasadas dos semanas que en los primeros seis meses de pandemia, y la India y Brasil cuentan por más de la mitad de los casos de la semana pasada, aunque hay muchos otros países en el mundo que afrontan una frágil situación", alertó en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Frente al freno de los contagios, la cifra de fallecidos en la semana pasada (93.000) fue todavía superior a los 88.000 de la anterior, y se acerca a las cifras récord de enero, cuando se rozaron los 100.000 fallecimientos semanales por COVID-19. En el acumulado desde el inicio de la pandemia, los casos de COVID-19 superan los 152 millones, y los muertos son casi 3,2 millones.







Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, aquí te dejo mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.