Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Hoy creció la cantidad de fallecidos, de enfermos y de internados en CTI; leve baja de contagios

El informe diario del Sinae volvió a mostrar crifras preocupantes. Hoy se detectaron 2.716 contagios nuevos (ayer fueron 2.959) y 66 fallecimientos frente a los 41 que se produjeron en la víspera.



El número de pacientes cursando la enfermedad subió levemente de 28.123 a 28.206, de los cuales 549 están internados en CTI, mientras que ayer miércoles eran 535.



Hoy se efectuaron 14.347 teste frente a los 15.171, con lo que la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) se ubicó en 18,9% y ayer era de 19,5%

Informe del GACH prevé un panorama muy complejo para las próximas semanas

El último informe elaborado por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que se divulgó esta tarde muestra un panorama muy complicado para las próximas semanas en lo que a la marcha de la pandemia se refiere. El grupo sostiene que que el país se encuentra en una situación "muy grave" ya que todos "los indicadores de transmisión comunitaria de OMS están en su nivel más alto (TC4)".



Además, si bien resalta que hay un "muy buen ritmo" de vacunación, sus integrantes estiman que "no es esperable" que en mayo "por sí sola pueda reducir significativamente los casos".



En el texto del grupo de expertos, con fecha 26 de abril, se destaca también que "la respuesta del sistema de salud se encuentra en la categoría limitada, como lo evidencia en particular la situación de los CTI".



Respecto al panorama de las últimas semanas, el GACH plantea que hubo "una meseta, y luego un ligero descenso de la incidencia, aunque destacan que "el número de reproducción R (valor de la tasa de reproducción de contagios de coronavirus) no ha bajado significativamente de 1, y en los últimos días amenaza volver a ese valor".



Mirando al futuro, el grupo que asesora directamente al Poder Ejecutivo manifestó que "un factor de preocupación es que los indicadores de movilidad han repuntado luego de la semana de turismo, a valores aún menores que en marzo pero que no alientan, por sí mismos, la reducción necesaria de los contagios".



"De ocurrir una meseta en estos valores, debe pensarse en la cantidad de fallecidos de mayo, la cual difícilmente sea menor que la de abril", estima el GACH.



Salud Pública alerta sobre un mail engañoso que solicita datos personales

Atención que está circulando un mensaje de correo electrónico apócrifo del Ministerio de Salud Pública. El director de Salud Miguel Asqueta informó en su cuenta de Twitter que el mail de la Dirección General de la Salud "fue vulnerado".



Si bien dijo que "ya lo corrigió la sección técnica correspondiente del MSP" pidió "desestimar si llega un correo" con el siguiente texto y firmado por él: "Buenos días, de manera urgente requerimos la información en los formularios adjuntos a este correo electrónico para un contacto que pueda haber tenido con un paciente positivo de COVID-19. Proporcione los detalles requeridos en los formularios. Esto es obligatorio"

Personas en lista de espera para vacunarse recibirán la fecha para hacerlo a partir del 8 de mayo

El presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche que las personas que están en lista de espera para ser vacunadas contra el coronavirus empezarán a recibir su confirmación de agenda a partir del fin de semana.



El anuncio de la llegada de 1.000.000 de dosis de la vacuna de Sinovac entre el 8 o 9 de mayo permitirá que para la próxima semana estas personas consigan fecha y hora para inocularse contra el COVID-19.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó que hay 818.000 "personas en espera" para recibir vacunas contra el COVID-19. "Sobre el fin de la semana que viene la gente en lista de espera empezará a recibir fecha", agregó Lacalle Pou.



Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública aclaró este jueves en sus redes sociales que será "durante el transcurso del fin de semana del 8 y 9 de mayo y conforme arribe a nuestro país el millón de dosis de SINOVAC que informara el Presidente Luis Lacalle Pou en el día de ayer" que "se confirmarán nuevos cupos de vacunación para quienes se encuentren en lista de espera".



Vacunar a menores, reservar vacunas para 2022 y combinación de dosis; los temas en agenda del gobierno

El secretario de la Presidencia Álvaro Delgado dijo hoy en radio El Espectador que el gobierno estudia tres caminos ante la eventualidad que la evidencia científica certifique nuevos estudios en torno a la evolución de la pandemia. ¿Qué es lo que está arriba de la mesa? Inocular a menores entre 15 y 18 años, tener reservas de dosis para 2022 y la posibilidad de poder combinar dosis entre un laboratorio y otro.



Sobre la primera posibilidad, Delgado explicó: "Para este año, hasta el momento, Uruguay tiene 6.500.000 de vacunas compradas por lo que asegura todo el nivel de población objetiva (2.800.000 personas), pero también previendo la situación de que los menores de 15 a 18 años se puedan vacunar".



En segundo lugar, explicó que están "generando reservas para el año que viene" con la contingencia de que las cepas son las mismas".



En tercer término, Delgado se refirió a la posibilidad de "poder combinar plataformas de vacunas (...) Es algo que todavía está a estudio. Generar inmunidad con una vacuna y reforzar con otra".

Brasil superó la barrera de los 400.000 muertos a raíz del COVID-19

Brasil traspasó hoy la barrera de los 400.000 muertos a raíz del COVID-19 llegando a los 400.021 fallecidos y a 14.541.806 casos confirmados, según el cómputo de un consorcio formado por los diarios Folha S.Paulo, O Estado de S,Paulo, O Globo, Extra y los portales G1 y UOL, con base en números de las secretarías de Salud de los estados.



Con 212 millones de habitantes, Brasil reporta la tasa de mortalidad más alta de las Américas y del Hemisferio Sur, de 189 fallecidos por cada 100.000 personas, superando a Reino Unido (188).



El número de muertes aumentó exponencialmente desde inicios del año: en cinco meses se pasó de 100.000 a 200.000 fallecidos (el 7 de enero); pero solo hizo falta 77 días para llegar a los 300.000 (el 24 de marzo) y 37 días para alcanzar los 400.000.



Tuvimos un impacto importante de las nuevas variantes" del virus, como la P1, explicó a la AFP la epidemióloga Ethel Maciel, de la Universidad Espiritu Santo (UFES). Más contagiosa y bajo sospecha de ser más severa, esa variante surgió en la Amazonía, se expandió a todo el país y llevó a varios países a cerrar sus fronteras con Brasil. La segunda semana de abril fue la más devastadora, con más de 4.000 muertos en 24 horas durante dos días.



Una comisión parlamentaria fue instalada la semana pasada en el Senado para investigar la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro de la crisis sanitaria, que según especialistas ha sido caótica e ineficiente. La investigación se enfocará principalmente en la crisis en Manaos, capital del estado Amazonas, donde la escasez de oxígeno derivó en enero en la muerte por asfixia de decenas de enfermos de COVID-19, informó la agencia de noticias AFP.



Argentina analiza endurecer medidas para contener el aumento de los contagios

El temor al colapso de los hospitales, algunos de los cuales ya tienen al límite sus camas de cuidados intensivos, mantiene en vilo a Argentina mientras las autoridades ultiman nuevas medidas para enfrentar los récord de contagios y muertes que está dejando la segunda ola de la COVID-19.



Un total de 283.779 personas cursan actualmente la enfermedad en todo el país, de las que 23.718 fueron diagnosticadas en solo 24 horas, según los últimos datos oficiales, que revelan a su vez que la pandemia deja ya en Argentina 62.947 fallecidos, 348 en el último día.



"A esta hora estamos en el 92 % de ocupación de camas totales y dentro de esas al 80 % en camas de CTI, pero que en cuestión de horas se van a ocupar porque están llegando dos ambulancias con pacientes derivados de otras instituciones", explicó a Efe Mario Kanashiro, director médico del Sanatorio Santa Clara, en la localidad bonaerense de Florencio Varela.



Este es, según el facultativo, el "peor momento" de la pandemia, ya que

aunque en octubre pasado -cuando se registró el pico de casos de la primera ola, poco más de 18.000 en 24 horas- en su hospital se vivió "una situación de desborde que duró 3 días", en la actualidad hace tres semanas que la ocupación de camas no baja del 90 %.



Mañana viernes finaliza la etapa de restricciones decretada el 16 de abril por el gobierno de Alberto Fernández para frenar la escalada de casos en Buenos Aires y su periferia, que incluía la prohibición de circular de noche y un polémico cierre de colegios que enfrentó al Ejecutivo nacional con el de la capital, de signo opositor, que a su vez presentó un amparo judicial para mantenerlos abiertos.



Pero el problema continúa porque los casos diarios siguen sin bajar de 20.000: para determinar cómo seguir, el presidente ha mantenido en los últimos dos días reuniones con los 22 gobernadores provinciales y el gobernador de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y se espera que en las próximas horas se anuncien nuevas medidas.



Sobre la mesa está qué hacer con las clases escolares, ya que mientras el gobierno capitalino las mantiene abiertas convencido de que es lo último que hay que cerrar, en las localidades de sus alrededores , que dependen del Ejecutivo provincial, de signo oficialista, se mantienen en la virtualidad desde el 19 de abril.



Según trascendió, informó la agencia de noticias Efe, las nuevas medidas que podrían consensuarse para la ciudad -donde no se puede caminar por la calle entre las 20 y las 6 horas- estaría adelantar más aún el horario de cierre de los comercios e incrementar los controles de las restricciones ya existentes









Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



