Coronavirus, lo último

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencotramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Subió el número de contagios y de pacientes cursando la enfermedad, pero hubo menos fallecimientos

Según el informe del Sinae hoy se detectaron 2.939 contagios (ayer fueron 2.769) y fallecieron 46 personas frente a las 62 que murieron ayer. Los pacientes con la enfermedad en curso llegaron hoy a 28.123 mientras que en la víspera eran 27.282. Hay 535 personas internadas en CTI, una más que ayer.



Hoy se hicieron 15.175 test frente a los 14.368 de ayer, con lo que la positividad (cantidad de resultados positivos sobre el total de test realizados) subió apenas de 19,3% a 19,5%.

Vuelven las clases paulatinamente desde el lunes, el resto de las medidas se mantienen

Tras reunirse con todos sus ministros a lo largo de varias horas, el presidente Lacalle Pou anunció que se mantiene la batería de medidas para contener la movilidad para evitar contagios anunciadas en marzo hasta el domingo 16 de mayo, con excepción de la suspensión de clases las que se retomarán paulatinamente a partir del lunes que viene.



"Hay una bajada de casos promedio. No estamos conformes, ni tampoco con la baja de la movilidad. Si bien hay un descenso, esperamos que sea mayor. Tenemos una luz que genera esperanza que es la baja de casos de personal de la salud, que es notoria y tenemos una vacunación avanzada. Con lo cual, estamos un escalón más abajo, no el que querríamos tener, y por eso las medidas se extienden por lo menos hasta el 16 de mayo y la única actividad que retornamos es la educativa, en etapas", dijo el presidente.



Lacalle Pou manifestó que se comenzará la vuelta a clases desde el lunes 3 de mayo, en "distintas etapas" de forma "paulatina". Las fechas que se marcan son 3, 10 y 18 de mayo.



El gobierno marcó un "calendario gradual responsable", dijo el ministro de Educación, Pablo Da Silveira. "Va a empezar despacito el 3 de mayo, pero únicamente con escuelas rurales unidocentes de todo el país", que alcanza a un máximo de 6.000 alumnos. Las autoridades de ANEP pueden decidir que alguna escuela no abra, o algún centro no lo haga por alguna situación puntual.

El 89% de los pacientes COVID-19 positivos en Uruguay se contagiaron con la "variante brasileña"

Un análisis para evaluar la presencia de la variante P1 en muestras de pacientes COVID19- positivos en Uruguay halló que en 89% de los casos esta variante es la causante de la enfermedad.



El trabajo, realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Monitoreo de Variantes de SARS-CoV-2, analizó 556 muestras de todos los departamentos del país de casos de COVID19 registrados entre el 17 y el 21 de abril.



La cepa, conocida como la "variante brasileña" que se detectó por primera vez en el estado de Manaos está presente en los 19 departamentos del país.



En un contacto con la prensa mantenido hoy, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, comentó que "un dato importante a destacar es que esta cepa P1 ha sido muy voraz con el paciente joven, con el que a veces no le venía dando corte a esta pandemia pensando que no le iba a complicar la vida".



"Con quien ha sido más voraz y ha aumentado muchísimo el riesgo, al punto que ha pasado a ser un denominador común y principalmente en el paciente joven, es con el paciente con sobrepeso y obeso", agregó Cipriani.



Las principales variantes del COVID-19, a las que ahora se sumó la india, se han convertido en una de las principales preocupaciones de los científicos por el temor a que dificulten una salida de la pandemia.



De momento, tres variantes se consideran "preocupantes", según la denominación oficial de la OMS, porque podrían ser más contagiosas y/o más virulentas.



Se trata de las detectadas primeramente en Inglaterra, Sudáfrica y Japón (pero en viajeros procedentes de Brasil, de ahí su nombre común de "variante brasileña") y circulan, respectivamente, en al menos 139, 87 y 54 países, según datos de la OMS del 27 de abril, dados a conocer por la agencia de noticias AFP.



Paralelamente, hay una segunda categoría de "variantes de interés", cuyas características genéticas obligan a vigilarlas. La OMS cita siete: la india fue la última en ser integrada el martes y el resto fueron inicialmente detectadas, entre otros países, en Estados Unidos, Brasil y Francia.



Pero circulan muchas otras, que la comunidad científica trata de localizar y evaluar para eventualmente incluir en alguna de las dos primeras categorías.



No se han detectado contraindicaciones para que las embrazadas se vacunen

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este miércoles que la evidencia empírica recogida hasta el momento "no plantea contraindicaciones" para que las embarazadas se vacunen contra el coronavirus, ya sea con las dosis de Pfizer/Biontech o de Sinovac, las dos más utilizadas en el país.



No obstante, a través de un comunicado la secretaría de Estado recomienda que "hasta que se cuente con más información se recomienda que se priorice la vacunación de aquellas embarazadas que presenten riesgo alto de exposición o de infección severa".

Nuevos indicios de que las vacunas contra el COVID-19 podrían necesitar dosis de refuerzo

Se siguen sumando voces que sostienen que es muy probable que, al menos, alguna de las vacunas que se administran para combatir el COVID-19 necesiten nuevas dosis.



Ahora fue Ugur Sahin, cofundador de la farmacéutica alemana BionTech, que sostuvo que la vacuna que ese laboratorio fabrica en sociedad con Pfizer podría requerir una tercera dosis entre los nueve meses y el año de aplicada la segunda.



Esto es así debido a que de esta manera se puede garantizar la máxima inmunidad generada por las dos primeras dosis, que alcanza su punto máximo pasados siete días desde ese momento.

Pfizer trabaja en el diseño una pastilla para combatir el nuevo coronavirus

Pfizer, uno de los laboratorio que fabrica las vacunas con el nuevo coronavirus, ahora decidió apostar a otro tratamiento para evitar el contagio del COVID-19: una pastilla diseñada específicamente para combatir el virus; de esta forma, si se aprobara, se convertiría en el primer medicamento oral para el SARS-Cov-2, informó Telegraph. De acuerdo al sitio, si las pruebas son exitosas es probable que este medicamento estará disponible este mismo año.



Se está probando con una molécula que se considera “inhibidor de protesta” y que busca atacar la “columna vertebral” del virus que provoca el COVID-19. De esta forma, este inhibidor impide que el SARS-CoV-2 se replique en el cuerpo del ser humano.

Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



