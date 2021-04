Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí te traigo las últimas novedades de hoy sobre la marcha de la pandemia, tanto en Uruguay como en el Mundo. Veamos cuáles son.

Volvió a aumentar el número de contagiados diarios y de fallecidos; la positividad se redujo de nuevo

Las cifras de nuevos contagios y de muertes del día de hoy vuelven a mostrar que la pandemia sigue en su peor momento. Hoy se detectaron 3.284 contagios nuevos (ayer fueron 2.300) sobre un total de 17.646 realizados (el martes se hicieron 16.576), lo que arroja una positividad de 18,6% frente a la de 20,4% de la víspera.



En esta jornada se produjeron 61 muertes frente a la las 51 de ayer, con lo que los fallecimientos por COVID-19 alcanzan a 2.083 personas desde que se inició la pandemia.



Hay 27.969 personas cursando la enfermedad frente a las 27.715 de la víspera, 523 de ellas están internadas en CTI.

Lacalle le anunció a socios de la coalición un programa de trabajo solidario para 15.000 personas

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este miércoles de tarde en Torre Ejecutiva con los líderes de la coalición y les anunció la puesta en marcha de un programa de "trabajo solidario" que alcanzará a 15.000 uruguayos por cinco meses, a partir del mes de junio.



Participaron del encuentro Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Pablo Iturralde (Partido Nacional), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente).



Aumentó la cantidad de contagiados que no sabe cómo contrajeron la enfermedad

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, publicado este miércoles, indica que aumentó del 47% al 55% el número de casos de los que no se tiene nexo epidemiológico, es decir, que no se pudo determinar cómo se contagiaron esas personas. El 15% no tiene noción de exposición y en el 40% el antecedente está en relevamiento.



Del total de casos acumulados, agrega el informe, el 4% requirió ingreso hospitalario (3% a cuidados moderados y el 1% a CTI). Al cierre del estudio, el 82% de los casos confirmados de coronavirus se encontraba recuperado. Este dato tuvo un aumento, ya que en el estudio publicado anteriormente, ese porcentaje estaba en el 76%.



La letalidad, informa el MSP, se encuentra en un 1,18% y la mortalidad es de 55,82 cada 100 mil habitantes. La gravedad y la letalidad son significativamente más altas entre los hombres.

Arbeleche amplió detalles de las medidas de apoyo a sectores afectados por la pandemia

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, brindó una conferencia de prensa hoy en la que realizó una puesta a punto respecto a las medidas de apoyo social y económico que fueron anunciadas en la tarde de ayer martes. "El uso de estas medidas es lo que nos va a permitir superar esta pandemia entre todos, elevar la mirada y pensar en la recuperación económica", expresó la jerarca y agregó que para esto se iniciará en los próximos días una campaña de bien público para informar a la población

Las medidas anunciadas son consideradas escasas por el FA y el Pit-Cnt

Aunque las medidas de apoyo a los sectores afectados por la pandemia anunciadas por el gobierno fueron bien recibidas, también hay voces políticas y sociales que sostienen que son insuficientes.



Uno de los críticos fue el senador frenteamplista Mario Bergara que sostuvo que “van en la dirección correcta, pero son insuficientes". Agregando que “aún estamos hablando de montos bastante magros, sobre todo en las ayudas sociales”.



Por su parte, Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, dijo a Telemundo que desde el punto de vista de la central sindical "no se ha gravado suficientemente a los sectores más fuertes de la sociedad uruguaya en ingresos económicos para ayudar de mejor manera a aquellos que están en vulnerabilidad (...) Lo que no han gravado es al capital, y en esta economía hay ganadores y perdedores, y los ganadores deberían aportar para que los perdedores, que son perdedores absolutos en algunos casos, que se quedaron sin ningún ingreso, tengan qué comer".

Ministra de Salud de Argentina dice que el país vive el peor momento de la pandemia

La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, dijo este miércoles que el país "está viviendo el peor momento de la pandemia" y que el sistema de salud "está en tensión", por lo que justificó la polémica suspensión de las clases presenciales en la zona más populosa de esta nación.



"Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde el 3 de marzo del año pasado", dijo Vizzotti en rueda de prensa, según da cuena la agencia de noticias AFP.



"Este es el momento de más riesgo", agregó la funcionaria, "es por eso que Argentina tomó esta decisión" en referencia a la suspensión de las clases presenciales, entre otras restricciones hasta el 30 de abril, en la zona metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que la ministra calificó como la más populosa del país y una de las cinco más grandes de América latina, lo que ha generado una disputa política y judicial entre la capital del país -uno de los dos distritos que gobiernan el AMBA- y la nación.



La decisión también ha provocado diversas movilizaciones de padres, alumnos y docentes para continuar con la presencialidad.

Chile registra la marca más baja de contagios del último mes

Chile, que se encuentra en plena segunda ola de la pandemia, sumó este miércoles 4.914 nuevos casos de COVID-19, lo que implica la marca más baja desde hace un mes y un importante descenso con respecto a días anteriores cuando los contagios diarios rozaban los 7.000, informó la agencia de noticias Efe.



Pese a la disminución de casos nuevos, la tasa de positividad de las pruebas PCR (número de positivos sobre el total de test realizados), no ha bajado y se mantuvo en un 12,2 % tras realizarse 36.128 exámenes. Además, se registró el número de personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos más alto de toda la crisis sanitaria, 3.401 pacientes, lo que implica que solo quedan 200 camas críticas libres en todo el país.



Chile lleva semanas con una tasa de ocupación en los CTI por encima del 95% a causa de una segunda ola de la pandemia que se agravó en marzo, tras las vacaciones, y que elevó el número de contagios a máximos históricos. Con los 4.914 nuevos casos y los 36 decesos de las últimas 24 horas, el balance total asciende a 1,14 millones de infectados y 25.353 muertes.

América Latina sufre el peor declive económico en 200 años, señaló el BID



Latinoamérica y el Caribe enfrentaron en 2020 el peor declive de su economía en 200 años durante el inicio de la pandemia, que ha afectado a la región de forma "desproporcionada", informó Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Durante su intervención virtual en la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el estadounidense de origen español y cubano Claver-Carone subrayó que se trata del "peor declive desde 1821".



"El COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe como en ningún otro lugar del mundo", expresó Claver-Carone, al detallar que la región representa solo el 8% de la población mundial, pero el 28% de todas las muertes por esa enfermedad.



El presidente del BID lamentó que en la región, que acaba de "vivir su semana más mortífera desde el comienzo de la epidemia", compiten por las escasas vacunas contra el COVID-19 disponibles.

Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



