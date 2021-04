Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Nos reencontramos de nuevo para traerte las últimas novedades sobre la marcha de la pandemia y sus efectos, tanto en Uruguay como en el mundo.

Volvió a caer la cantidad de enfermos de COVID-19 y se registraron menos muertes

Mucho más tarde lo habitual, debido a problemas técnicos, se conocieron hoy los datos del Sinae relacionados a la marcha de pandemia, por eso recién entro en contacto contigo. Las cifras de hoy muestran una leve mejora. Se realizaron 16.076 test (ayer fueron 11.273) y se detectaron 2.300 nuevos contagios frente a los 2.297 de ayer. Fallecieron 51 personas y en la víspera las muertes habían sido 63. Hay 27.715 personas cursando la enfermedad y el lunes eran 28.758. Los pacientes internados en CTI alcanzan a 522 frente a los 519 de ayer. La positividad (cantidad de test positivos respecto del total de los realizados) cayó de 20,4% ayer a 14,3% en el día de hoy.

El gobierno anunció medidas de apoyo a sectores afectados por la pandemia

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, junto a sus colegas de Trabajo (Pablo Mieres), Desarrollo Social (Pablo Bartol), Turismo (Germán Cardoso) e Industria (Omar Paganini) presentaron esta tardecita una "actualización de medidas del gobierno ante la emergencia sanitaria" por la pandemia del COVID-19, producto de un trabajo "coordinado" por la secretaria de Estado informó más temprano el gobierno.



Los anuncios abarcan medidas de alcance social, laboral y productivo.



Arbeleche señaló que "se agregan medidas de apoyo a sectores más vulnerables", y adelantó que el total del Fondo Coronavirus para este año será de US$ 900 millones.



La ministra anunció que el apoyo a para múltiples sectores afectados por la pandemia, como turismo, transporte, educación, cultura así como de deportes.

El GACH informó al Parlamento que hay indicios positivos sobre la expansión de los contagios

La comisión para el seguimiento de la pandemia de COVID-19, creada hace una semana en el Senado, mantuvo este martes una reunión virtual con los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, y tras lo cual el presidente de la misma, el senador nacionalista Gustavo Penadés, sostuvo que los científicos dijeron que comienzan a verse algunos indicios positivos.



El senador también habló sobre lo conversado sobre la situación sanitaria. Dijo que el país sigue "en una situación delicada", pero lo positivo es que "comienzan a verse algunos resultados que están vinculados esencialmente a la reducción de la movilidad".



Agregó que los integrantes del GACH "resaltaron que se comienza a ver una disminución importante de contagios y de desarrollo de la enfermedad en el personal de la salud. Eso implicaría que la vacuna que se comenzó a dar empieza a dar resultados".



Intendentes frenteamplistas plantearon al presidente medidas para paliar la crisis sanitaria

Los intendentes del Frente Amplio se reunieron hoy con el presidente Luis Lacalle Pou y le plantearon bajar la movilidad, algunas propuestas para reactivar la economía y medidas de apoyo a los sectores sociales más castigados por la crisis sanitaria.



La reunión entre el mandatario y Carolina Cosse (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones) y Andrés Lima (Salto) estuvo centrada principalmente en la situación sanitaria y las consecuencias ocasionadas por el COVID-19.



Al finalizar el encuentro, los tres intendentes realizaron una conferencia de prensa en la que informaron los puntos que cada uno trató con el mandatario.



El presidente de ASSE admitió demoras en atención telefónica a los usuarios del servicio

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, reconoció este martes públicamente que el sistema de atención telefónica del organismo público de salud tiene problemas, y para ello se puso en contacto con el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, para "instalar verdaderos call centers".





Las palabras de Cipriani surgen pocas horas después de conocerse dos fallecimientos de usuarios de ASSE en los que se denunciaron demoras en la atención.

Salinas aseguró que el sistema de CTI está estable y la ocupación no supera el 75%

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró este martes que "el sistema (de los CTI) hace más de 14 días que está estable y no supera el 75% de ocupación", pese al aumento de casos del nuevo coronavirus registrados en los últimos días.



"Frente al desafío que significaban los pronósticos de la saturación y de la preocupación natural y lógica, el sistema hace más de 14 días que está estable y no supera el 75% de ocupación", expresó el jerarca tras la inauguración de un CTI en el Hospital de Colonia.



El ministro subrayó que se aumentó el número de camas de CTI disponibles y que "cuando terminemos mayo vamos a llegar a duplicar las camas de CTI, que va a ser un legado que va a quedar para el futuro".



Hay seis planteles en cuarentena y puede pararse la Liga Uruguaya de Básquetbol

Un brote de COVID-19 en Capitol, otro en Aguada, dos casos en Biguá y uno en Malvín hacen que las autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol (Fubb) evalúen paralizar un par de semanas la disputa de la Liga Uruguaya de Básquetbol.



Una de las consecuencias más importantes que deja estos casos positivos es que el clásico del básquetbol uruguayo entre Goes y Aguada, a desarrollarse el jueves, quedó postergado en principio, aunque seguramente se le dé el punto ganado al equipo de la Plaza de las Misiones

¿Qué se sabe de los efectos secundarios de las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson?

Después de que se empezara a relacionar la vacuna de AstraZeneca con una atípica afección de coágulos sanguíneos, la de Johnson & Johnson, basada en la misma tecnología, es blanco de las mismas sospechas. En ambos casos, las sospechas nacieron después de detectar varios casos de trombosis en personas vacunadas.



No se trata de simples trombosis, como las flebitis, sino de afecciones muy poco habituales. Primeramente, por su localización: afectan las venas cerebrales y en menor medida, el abdomen, indicó el martes la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre Johnson & Johnson (J&J), tras haber hecho los mismos comentarios el 13 de abril sobre AstraZeneca.

Estas patologías se presentan a la par con una caída del nivel de plaquetas sanguíneas, por lo que a la vez de coágulos sanguíneos, el paciente puede sufrir hemorragias.



"El tratamiento de este tipo particular de coágulos sanguíneos es diferente del que se administraría normalmente", advierten las autoridades sanitarias estadounidenses, FDA y CDC, que suspendieron el uso de J&J en Estados Unidos.



Para la EMA, hay un "posible vínculo" entre estos problemas sanguíneos poco comunes y la administración de los fármacos de AstraZeneca y J&J.

Las dos vacunas son "la causa probable" de estos episodios tan atípicos, estimó por su parte hace una semana un responsable de la FDA, Peter Marks, según da cuenta la agencia de noticias AFP.

El inmunizante de J&J está autorizado en la UE (bajo el nombre de Janssen), pero todavía no ha sido administrado. El de AstraZeneca es aplicado en la UE, aunque todavía no tiene la aprobación en Estados Unidos.



En el caso de J&J, se han registrado ocho casos de trombosis atípicas, entre ellos un deceso, todos en Estados Unidos, entre más de siete millones de dosis administradas, según datos examinados por la EMA.



Para AstraZeneca, se han contabilizado 287 casos en el mundo, de ellos 142 en el Espacio Económico Europeo (UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein), precisó el regulador europeo el martes. La semana pasada, este organismo informó de 222 casos registrados hasta el 4 de abril en el Espacio Económico Europeo y en Reino Unido, entre 34 millones



Laboratorio argentino empezó a producir la vacuna Sputnik V y espera la aprobación de Rusia

Un laboratorio privado argentino anunció que produjo la primera partida de la vacuna anticovid Sputnik V en territorio del país vecino.



La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF, cuyos representantes se encuentran en Moscú, ha sido la fabricante del primer lote gracias a la transferencia de tecnología por parte de Rusia Dicha producción aún debe someterse al control de calidad del fabricante de la vacuna rusa, el Centro Gamaleya.



"Se espera que la producción a gran escala de Sputnik V en Argentina comenzará en junio", sostuvo un comunicado.



La idea es que las dosis fabricadas por Richmond en Argentina puedan ser exportadas a otros países latinoamericanos, diez de los cuales ya han registrado Sputnik V.



El Reino Unido anticipa una nueva ola de COVID-19 este año pese a las vacunas

El primer ministro británico, Boris Johnson, alertó este martes de que anticipa una nueva ola de contagios de COVID-19 en el Reino Unido este año a pesar del avance del programa de vacunación, dentro del que se han inoculado ya más de 43 millones de dosis.



"La opinión científica mayoritaria en este país cree firmemente que habrá otra oleada de covid en algún momento este año. Así que debemos, tanto como sea posible, aprender a vivir con esta enfermedad, como vivimos con otras", afirmó Johnson en una rueda de prensa desde su residencia oficial de Downing Street, informó la agencia española de nticias Efe.



Johnson avanzó que serán necesarias "inyecciones de refuerzo este otoño" para "fortalecer las defensas" que proporcionan las vacunas.



Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



