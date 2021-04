Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola, soy Oscar Vilas y aquí te traigo las principales noticias del día en torno a la marcha de la pandemia tanto en Uruguay como en el mundo. Aprovecho para agradecer los mensajes que me enviaron muchos lectores dándome la bienvenida a este intercambio diario.

Subieron levemente los contagios, pero fallecieron menos personas que ayer

El Sinae actualizó la información sobre la pandemia del día de hoy dando cuenta que se llevaron a cabo 14.200 test que arrojaron 2.664 contagios (ayer fueron 2.287) y fallecieron 53 personas frente a las 63 de la víspera. En tanto, bajo levemente la cantidad de personas que cursan la enfermedad, hoy son 31.055 frente a las 31.302 de ayer. Al día de hoy 509 pacientes están en CTI y ayer eran 486.

Impuesto Covid fue aprobado por el Senado y pasó a Diputados

En medio de polémica, como se esperaba, el Senado aprobó hoy el "Impuesto Emergencia Sanitaria 2 - COVID-19" que grava los sueldos públicos altos el que a estas horas es discutido en Diputados donde también se descarta su aprobación. Los senadores votaron la iniciativa por unanimidad, con 29 en 29 votos afirmativos.



En la consideración en particular en el Senado, los artículos 1 (18 en 29 afirmativos) y 3 (18 en 30 afirmativos) no contaron con los votos del Frente Amplio. El artículo 2 así como el numeral cuarto del artículo 3 fueron votados con 30 en 30 votos afirmativos.



El objetivo de la iniciativa es que el cobro del impuesto sea transitorio (por dos meses y se pueda extender hasta cuatro) y está dirigido a funcionarios públicos, cargos políticos y jubilados que ganen más de $ 120.000 nominales.

Aceleran inoculación con vacunas de AstraZeneca que se vencen en junio

El Ministerio de Salud Pública resolvió enviar las 48.000 dosis adquiridas de la vacuna AstraZeneca a través del Fondo Covax al interior del país con urgencia, debido a que deben ser aplicadas antes del mes de junio, cuando vencen.



Las dosis serán enviadas el sábado a los departamentos fronterizos con Brasil debido a su alta tasa de contagios y a Canelones por su “baja proporción de vacunados”, dijo el ministro Daniel Salinas en su cuenta de Twitter.



Por otro lado, debido a que esta vacuna requiere 90 días entre una dosis y la otra, el gobierno decidió que por el momento solamente se aplique una sola dosis.



La amplia mayoría de los brotes de contagio son intrafamiliares

Según un reporte presentado ayer por las autoridades de Salud Pública ante el Parlamento, con números cerrados al lunes pasado en Montevideo hay 3.912 brotes activos de COVID-19. Según los datos el mayor número corresponde a contagios intrafamiliares (2.655), lo que terminó generando 10.568 casos activos. Le siguen los contagios laborales (738), por los que se reportaron 3.091 casos, y en tercer lugar los vinculados a instituciones educativas, con 183 brotes y 983 casos. En hospitales se detectaron 168 brotes y 704 casos.



Sedentarismo aumenta el riesgo de contraer el virus

Malas noticias para los sedentarios. Según un estudio publicado por la revista especializada British Journal of Sports Medicine la falta de ejercicio se asocia con un mayor riesgo de contraer COVID-19, de desarrollar una forma más grave de la enfermedad y de morir como consecuencia de ella. el estudio se realizó con casi 50.000 pacientes y se publicó hoy.



Las personas que habían estado físicamente inactivas durante al menos dos años antes de la pandemia tenían más probabilidades de ser hospitalizadas, de necesitar cuidados intensivos y de fallecer por la enfermedad del coronavirus en comparación con los pacientes que mantenían una actividad física, indica la publicación.



Argentina tuvo la mayor cantidad de muertos de lo que va del año

Argentina, donde las malas noticias sobre la pandemia son cosa de todos los días, se reportaron hoy 25.157 positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número total de contagios se elevó a 2.604.157, mientras que hubo 368 nuevas muertes, la mayor cifra en lo que va de año, y los decesos totalizan 58.542.



El número de contagios conocidos este miércoles marca un descenso con respecto a los informados el martes, cuando se notificaron 27.001 positivos, que había significado el récord de contagios absoluto en el país desde que empezó la pandemia, según un reporte de la agencia española de noticias Efe.



De acuerdo los informado por el Ministerio de Salud argentino, en la provincia de Buenos Aires se reportaron hoy 13.241 casos, mientras que en la capital de Argentina se registraron 2.658 positivos.



En todo el país hay 2.278.486 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 3.879 personas con diagnóstico confirmado de COVID-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos.



La buena noticia del día en el país vecino fue que mañana será dado de alta el presidente Alberto Fernández quien en los últimos días también atravesó la enfermedad, según informó el portal del diario La Nación

La CIA aún no descarta que el virus haya sido creado en un laboratorio

Cuando aún no se sabe a ciencia cierta del origen del nuevo coronavirus, los servicios de inteligencia estadounidenses admitieron hoy que no descartan la hipótesis de un accidente de laboratorio para explicar la aparición en Wuhan, China, de la pandemia de COVID-19, indicaron este miércoles sus responsables.



"La comunidad de inteligencia no sabe exactamente dónde, cuándo o cómo se transmitió inicialmente el virus COVID-19", afirmó la directora de la inteligencia estadounidense, Avril Haines, a un comité del Senado. Mencionó las "dos teorías" que explican el origen del coronavirus: el contacto humano con animales infectados o un accidente de laboratorio, según da cuenta un despacho dela agencia de noticias AFP. "Seguimos trabajando en este tema, estamos recopilando información y estamos haciendo todo lo posible para darle la mayor fiabilidad" a las explicaciones sobre el origen de la pandemia, dijo la funcionaria.



"Estamos haciendo todo lo que podemos y estamos utilizando todos los recursos a nuestra disposición para arrojar luz sobre esto", agregó por su parte el director de la CIA, William Burns

Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.

