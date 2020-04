Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Ya estamos a jueves y sí, la tierra sigue toda en vilo por el coronavirus. ¿Te suena ese cuento cortito que dice “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”? Bueno, hace días que pienso en él y en cuándo este dinosaurio nuestro, el de ahora, se terminará de ir. Pero basta de rodeos y vayamos a lo importante: lo que pasó hoy con el COVID-19.

"Meseteando" la curva

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo hoy en conferencia de prensa que Uruguay está logrando "mesetear" la curva de contagio. Esto, agregó, no es una "alegría" pero sí un "aliento". "Si aflojamos esto se dispara", advirtió el jerarca.

Consultado por la meta anunciada de realizar 1.000 tests por día -lo cual no ocurrió nunca desde el comienzo del brote el pasado 13 de marzo- Delgado dijo: "Estamos con un buen nivel de testeo"; se "viene aumentando de forma importante" la cantidad de análisis, añadió.



Este jueves se realizaron 610 análisis. La cantidad de casos confirmados de COVID-19 en Uruguay llegó a 557. Las últimas estadísticas las encontrás acá.

De la conferencia de prensa también participó el canciller Ernesto Talvi, quien dio detalles acerca de los próximos pasos de la denominada "Operación Todos en Casa" que el gobierno lanzó para repatriar a los uruguayos a los que la explosión del coronavirus agarró en diferentes partes del mundo, volviendo dificultoso su retorno al país. Todos los detalles de lo que comunicaron los jerarcas están en esta nota.

La visión de Oddone

“El escenario 2020 es inédito, estamos ante la recesión global más profunda desde la Gran Depresión, con un corte abrupto de financiamiento para países emergentes y con manifestaciones muy inciertas sobre los precios de exportación de nuestros productos. Es un año de un golpazo para los emergentes”. Esto fue algo de lo que planteó el socio de CPA Ferrere Gabriel Oddone en una entrevista que publicó El País hoy.

Oddone también se refirió al principal dolor de cabeza del equipo económico (al menos hasta la llegada de esta pandemia): el déficit fiscal. Hoy el rojo de las cuentas públicas está en 5%, pero en CPA creen que “se va a aproximar a los dos dígitos al finalizar 2020”. “Si el escenario de excepcionalidad económica fuera más corto y esto empezara a normalizarse a partir de julio, la situación fiscal podría ser menos acuciante porque la economía se contraería menos”, agregó Oddone. Toda la entrevista la encontrás acá.

Así volvió la escuela de Cuchilla de Paraná

Ayer te contaba que un equipo de El País había viajado hasta Sarandí Grande para acompañar a los alumnos y maestra de la escuela N°30 de Cuchilla de Paraná, uno de los 344 establecimientos del medio rural que este miércoles reabrieron sus puertas después de más de un mes sin clases.

La maestra Ivana Porcal dijo sobre el retorno: “Esto es como cuando uno doma un caballo y lo tiene que sacar a la calle. Lo tiene que sacar con miles de cuidados, despacito, porque si lo apuramos seguro que corcovea, y acá va a pasar lo mismo”.

La crónica, el video y las fotos que muestran cómo volvió esta escuela ubicada en el departamento de Florida están acá.

Bolsa ecológica, lista de compras y tapabocas

Esta semana se conoció que el gobierno había acordado con la gremial que nuclea a los supermercados que desde este viernes los clientes deberán ingresar a esos comercios con tapabocas. Hoy se supo que en los próximos días esa medida se extenderá a los almacenes y autoservicios. La decisión trascendió tras una reunión que mantuvo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, este jueves con una delegación del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu).

God save the vaccine

Hace un par de días comentaba que la Universidad de Oxford empezaría este jueves a probar en humanos la vacuna que desarrolla para lograr la inmunización contra el COVID-19. Con puntualidad inglesa hoy dieron el puntapié inicial a esos ensayos.

¿Cómo funciona esto? En su primera etapa clínica involucrará a 1.112 voluntarios: 551 recibirán una dosis de la potencial vacuna y otro tanto servirán como grupo de control al recibir sin saberlo un inyección sin producto activo. Los diez participantes restantes recibirán dos dosis de la vacuna experimental, a cuatro semanas de intervalo. Acá están todos los detalles.



Me despido. Antes te recuerdo que hoy se celebra el Día Internacional del Libro. ¿Por qué el 23 de abril? Ese día de 1616 murieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Sí, todos fallecieron en la misma fecha. ¿Estás leyendo algo ahora? Yo empecé hace unos días Dientes blancos de Zadie Smith, pero admito que no le he dedicado el tiempo que (creo) se merece.

Con motivo del Día del Libro, la Biblioteca Nacional compartió en su cuenta de Twitter algunos de sus ejemplares más especiales, como una edición de Don Quijote de la Mancha de 1608 o una versión en portugués de 1887 de La Divina Comedia.

Esto fue todo por este jueves. Cuidate vos, al resto y lavate con ahínco las manos.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



