Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Saludos, querido/a lector/a. Acá estoy de nuevo, con parte de la información sobre este virus, que tanto dolor nos está causando.

52 muertes, 3.786 contagios y 453 personas en CTI

La pandemia nos castiga cada vez más. Hoy, el Sinae informó que tuvimos un nuevo récord de fallecimientos: 52 personas. Hubo 3.786 nuevos casos de contagios y hay 453 personas en CTI. Las cada vez más alarmantes cifras están acá.

Saturación

Una de las cuestiones que más preocupación ha causado en toda esta situación es la de si el sistema de atención intensiva en Salud Pública está saturado o no. Que sí, que no, que acá y allá. Hasta ahora, seguía prevaleciendo entre muchos tomadores de decisiones políticos la postura que había capacidad como para seguir adelante. Hoy, empero, esa postura se resquebrajó: la nota que publicamos de Paula Barquet y Nicolás Keussian lleva el poco dubitativo título: "Saturación en ASSE: más de 20 pacientes esperan por una cama de CTI". Keussian, además, publicó otro artículo sobre la



Riesgos y percepciones

Los datos empiezan, además, a influir sobre la opinión pública. En la newsletter de anteayer nomás, te contaba sobre que 74% de los consultados en una encuesta pensaban que el sistema de salud uruguayo estaba en condiciones de enfrentar a la pandemia. Hoy se dieron a conocer datos de otro estudio de opinión, que pintan un cuadro menos optimista. En la nota, que da cuenta de los resultados de una investigación de la Usina de Percepción Ciudadana, aumentó la percepción del riesgo entre los consultados.

Duro momento

Así definió el ministro de Salud Pública el contexto actual en cuanto a la emergencia sanitaria. "Estamos atravesando un momento duro", dijo Daniel Salinas en la inauguración del segundo centro de referencia COVID-19. Y Salinas señaló una de las principales causas de tener que atravesar este período: la llegada de la cepa P1. Acá podés leer más sobre lo que dijo el ministro.

Nuevos solidarios

Ayer te conté sobre aquellas instituciones y organizaciones que ofrecían conectividad a todos aquellos que la necesitaran para poder seguir estudiando. Hoy, un gurí emprendedor de apenas 11 años hizo una donación de tensores para tapabocas al personal de salud de la ciudad de Fray Bentos. Mateo Frascher, con su impresora 3D, fabricó unos dispositivos para que los tapabocas que usan médicos, enfermeros y otro personal de salud no resulten incómodos. ¿Cómo? Leé esta nota de María Orfila para enterarte. ¡Felicitaciones Mateo! Riz Ahmed te manda un saludo para congratularte.

Bueno, se viene el fin de semana y espero que eso signifique algo de descanso y distracción de noticias como muchas de las que me he ocupado en estos últimos días. Para que eso sea probable, sin embargo, es importante que nos cuidemos cada vez más: tapabocas, distanciamiento social, higiene, ventilación y tratar, hasta donde sea posible, de quedarse en la burbuja. Hasta el lunes. Si me querés comentar algo, esta es mi cuenta de Twitter.

Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras, solo tenés que hacer clic acá.