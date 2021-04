Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo, espero que te encuentres bien y a resguardo del virus, que se esparce por Uruguay con pocos obstáculos. La situación, como te contaba ayer, se complicó bastante en los últimos tiempos y el propio ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reconocía lo complejo de la gestión de esta pandemia.

45 fallecimientos y más 400 personas en CTI

Tal como ayer, hay que lamentar 45 nuevas muertes. Además, sigue subiendo la cantidad de personas en cuidados intensivos. Hoy se reportó, según el Sinae, que 432 personas se encuentran en esa situación. Siguen, además, los atrasos en el registro de contagios. A los 1.614 que se detectaron hoy, hay que agregarle 1.499 de días pasados. Todo eso y más, en esta nota.

Hoy publicamos que en otros residenciales de ancianos también hubo varios fallecidos. En la nota de Nicolás Keussian se da cuenta de lo que ocurrió en Dolores, donde tres adultos mayores murieron. Mientras que en otra nota, del mismo periodista se informó sobre las ocho muertes en un residencial de Durazno. El ministro de Salud Pública había informado ayer, desde Fray Bentos, que había 775 casos confirmados de coronavirus en 128 hogares residenciales. Lo peor es que en el caso de Fray Bentos la cifra de fallecidos aumentó hasta 18, como también informamos hoy.

Fray Bentos, además, está en el ojo de la tormenta porque además de lo que ocurrió en el residencial Victorino Sosa, hoy informamos que hay una "explosión" de contagios y que se registraron casos positivos de COVID-19 en hasta 100 niños. La situación es angustiante, además, porque en el departamento de Río Negro hay un total de seis camas para cuidados intensivos.

Hoy, una lectora me preguntó por Twitter qué hacer en caso de querer cambiar de localidad agendada para vacunarse. Hubo problemas con eso y en una de las notas que publicamos hoy al respecto, el creador del sistema informático para tratar las reservas, el empresario Nicolás Jodal, explicó que no hay que cancelar la cita anterior e intentar agendar una nueva en otro lugar. Jodal fue enfático: no hay que hacerlo. Por las dudas, te dejo un GIF de Dolly Parton con el mismo mensaje de Jodal.

Si tenés entre 71 y 79 años, tenés que saber que este sábado empiezan a vacunar a ese grupo etario. La gente comprendida en ese rango de edades recibirán las dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer. Y también conviene saber que el sistema para agendarse, que se inició el pasado 22 de marzo, sigue estando disponible para que nuevas personas reserven una fecha para su vacunación. Por las dudas, te dejo una nota que publicamos en febrero y que profundiza sobre las características de todas las vacunas que están disponibles en nuestro país.

Hasta acá, algo de lo más destacado ocurrido en la jornada de hoy en torno a esta pandemia y sus consecuencias. Como siempre, tratá de cuidarte. Como dijo la primer ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern: "Actúa como si tuvieras el coronavirus", más allá de que no estés contagiado. Esa conducta puede ser de gran ayuda para hacer retroceder al virus.

