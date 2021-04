Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! Espero que esta newsletter te encuentre cuidado/a, a resguardo del avance del COVID-19 y con fecha para que te vacunes. Se sabe que el horno no está precisamente para bollos.

Récord diario de fallecidos

Hoy se informó que se batió un nuevo récord en la cifra de fallecidos: 35 personas. Con esta cifra, ya se superaron las 1.000 muertes en el país a raíz del COVID-19. Además, se detectaron 1.728 nuevos contagios, más 913 casos que no se habían registrado en días anteriores. Todo esto y más podés verlo en esta nota.

Vacunas y más vacunas

También en el día de hoy el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, tuiteó que se habían vacunado 60.000 personas. Es un dato alentador, que se le suma al que —según esta nota publicada hoy— Uruguay está entre los primeros países con mejor vacunación en el mundo. No es para salir a festejar por 18, claro que no. Pero sí parece un desarrollo en la dirección correcta.

No es la única noticia referida a las vacunas. Hoy tuvimos varias notas sobre eso. Una de ellas es que se espera un nuevo cargamento para el domingo, de la marca AstraZeneca. En total, llegarán 48.000 dosis y estarán destinadas a la población de 71 años en adelante. Para saber un poco más sobre esa vacuna en particular, desarrollada en Gran Bretaña, podés leer esta nota que profundiza sobre sus características.

Hilo epidemiológico

Aün así, como no se cansan de repetir los expertos y las autoridades, hay que seguir cuidándose. Entre otros nubarrones que tenemos en el horizonte, está el hecho que hay una muy importante cifra de contagios sobre los que no se sabe el origen. En este artículo, basado en el más reciente informe epidemiológico oficial, 41% de los contagios no se sabe cómo ocurrieron, un crecimiento de casi 10 puntos porcentuales respecto del informe al cierre de febrero.

Bienestar mental

Las constantes y necesarias advertencias, las exhortaciones a cuidarnos y no exponernos ni exponer a nuestros seres queridos tienen, cómo dudarlo, un impacto psicológico negativo. La periodista Faustina Bartaburu realizó un muy buen informe sobre cómo viene afectando la pandemia nuestro bienestar mental, y qué podemos hacer para aliviar al menos en algo la angustia y la preocupación que muchos sentimos.

Educación obligatoria

Las autoridades de la educación tomaron la decisión de mantener la obligatoriedad asistencial a las clases, aun cuando estas se tengan que hacer vía remota. De acuerdo a lo que declaró el presidente del Codicen Robert Silva, hay que conectarse para asistir a las clases virtuales o justificar la ausencia.

Me despido por hoy con la esperanza de poder comunicarme con mejores noticias mañana, luego de esta sombría jornada. Seguí cuidándote y tratá en lo posible de reducir la mayor cantidad de contactos.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.