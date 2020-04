Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Miércoles en este planeta en el que el coronavirus lo ocupa (casi) todo. Hoy hay mucho para leer —fundamental para esquivar los rumores que abundan por estos días— así que arranquemos.

La "libertad responsable"

El presidente Luis Lacalle Pou brindó una nueva conferencia de prensa esta noche. El mandatario habló del retorno de las clases en algunas escuelas rurales este miércoles; de cómo, a su criterio, la mayoría de los uruguayos entendió el mensaje del gobierno y ha "disfrutado de la libertad responsablemente" ; y también acerca de las renuncias de jerarcas de ASSE. Sobre esto último dijo que "no le corresponde al presidente de la República analizar las causas" aunque añadió: "Sin hacer un juicio de valor, no nos parece oportuno".

Por otro lado, Lacalle Pou fue consultado acerca del ingreso —será mañana— del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento. Dijo que contiene muchas reformas que el gobierno considera "vitales" y que no cree que su ingreso en este escenario "desmerezca la democracia", como criticaron miembros de la oposición. "Llegamos al gobierno con un mandato popular. Queremos ser fieles cumplidores de ese mandato, y el Parlamento está trabajando y va a seguir trabajando", agregó. Todo lo que dijo Lacalle Pou está acá.

Hoy se conoció que la cantidad de casos confirmados del nuevo coronavirus en Uruguay desde el comienzo del brote asciende a 549 (hoy se registraron seis casos más que ayer). Del total de casos positivos, 337 se recuperaron, mientras que 200 aún están cursando la enfermedad. En tanto, 12 personas fallecieron a causa del COVID-19.

Sismo en ASSE

El martes de noche trascendió la renuncia en masa de jerarcas de hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Hoy el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo en conferencia de prensa: “Este grupo de médicos que está todo afiliado al Frente Amplio trató el tema a nivel de su mesa central, o sea que el carácter político no tiene discusión".

Además, consultado acerca de qué pasaría con Fernando Silva —integrante de Cabildo Abierto que había sido designado para ocupar la dirección de la región oeste de ASSE y cuyas publicaciones en Facebook fueron rechazadas por los jerarcas de esa zona cuando ayer renunciaron— Cipriani dijo que no ocupará el cargo para el que había sido elegido.

Vuelta a clases en las escuelas rurales

Este miércoles era la fecha, tal como anunció Lacalle Pou días atrás, en que las escuelas rurales volverían a dar clase.

En total reabrieron 344 establecimientos de los 546 que estaban habilitados. Hubo dos motivos por los que esas 202‬ escuelas quedaron cerradas: que los maestros aún no tenían los resultados de los test de COVID-19 que se realizaron o que no se había concretado el reemplazo de las auxiliares de servicio que no podían asistir por ser parte de algunos de los grupos de riesgo de la enfermedad. En tanto, en 88 escuelas de las que abrieron de nuevo hoy no concurrió ningún niño.

Un equipo de El País visitó una de las escuelas que reabrió este miércoles, la N°30 en Cuchilla de Paraná, Sarandí Grande (Florida). Ahí, de ocho alumnos que asisten en total, cuatro retornaron hoy.

Como boxear con una venda en los ojos

Uruguay decretó la emergencia sanitaria hace más de un mes, el 13 de marzo pasado. Desde ese momento, la gente que puede (y quiere) está en cuarentena voluntaria para evitar lo máximo posible la circulación del virus. Pero en los últimos días se percibe más gente en la calle. Lo dijo el ministro Jorge Larrañaga esta semana, lo muestran los números de tránsito que divulgó la Intendencia de Montevideo.

El virólogo Santiago Mirazo cuenta acá por qué no hay que bajar la guardia y por qué —si podés— no es momento de cantar victoria y salir de casa como si nada de esto estuviera pasando.

“Es como estar boxeando con una venda en los ojos, porque uno no sabe de dónde pueden venir los golpes”, graficó el experto al hablar de los casos positivos que hay pero que no fueron contabilizados aún. Este subregistro tiene que tenerse en cuenta, agregó, a la hora de pensar en flexibilizar las medidas tomadas y empezar a retomar ciertas actividades.

Este miércoles murió Marcos Mundstock, uno de los miembros fundadores de Les Luthiers. Como a muchos, esta noticia me entristeció. La primera vez que vi a Mundstock y sus compañeros en vivo fue durante unas vacaciones de julio en Buenos Aires. Tendría nueve años y me acuerdo de poca cosa: del programa que me dieron cuando entré, de las escaleras del teatro y de Los jóvenes de hoy en día, un rap delirante que presentó Mundstock —mientras sostenía su famosa carpeta roja— que me hizo llorar de la risa. La última vez que vi a Les Luthiers arriba de un escenario fue este enero, en el Sodre. Daniel Rabinovich ya no estaba —murió en 2015— y Mundstock tampoco —la enfermedad que tenía lo había alejado de los shows—. Pero cuando cantaron Los jóvenes de hoy en día me tenté de la misma manera que 20 años antes. No sé bien qué significa eso, pero seguro el legado de Mundstock está en parte ahí, en las risas que nos sigue generando su obra.

