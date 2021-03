Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Hoy pasaron un montón de cosas alrededor del COVID-19, así que aparezco a esta hora para que sepas todo lo que sucedió este lunes con nuestra pandemia.

Récord este lunes con 2.700 casos nuevos

Hoy se realizaron 14.952 exámenes y se detectaron 2.700 casos nuevos de coronavirus, con lo que esta jornada se convirtió en la de más contagios registrados desde marzo de 2020.

La tasa de positividad (cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) trepó de 9,96% ayer a 18,05% hoy (también récord).

Por otro lado, se informó en el reporte del Sistema Nacional de Emergencias de este lunes que hubo 19 fallecimientos por coronavirus hoy, la cifra más alta registrada en un día (de esta manera, el total de decesos ascendió a 811).

Hay 14.418 personas cursando la enfermedad (cifra récord), 188 internadas en cuidados intensivos (también máximo desde marzo del año pasado).



Los 170.000 cupos para los mayores de 18 años

Ayer se habilitaron unos 170.000 cupos para la vacunación de la población entre 18 y 70 años. La gente se volcó en masa a la agenda -que mejoró de manera sustancial respecto a la experiencia de los días previos- y en pocos minutos agotó los lugares que se abrieron para recibir la primera dosis de la Sinovac en Semana de Turismo.

Si fuiste uno de los que se anotó pero no recibió el ansiado sms, esta nota explica qué pasa con los cientos de miles que no obtuvieron esa notificación todavía.

Uno de los que se agendó fue el presidente, Luis Lacalle Pou, quien recibirá la vacuna la semana próxima en el Hospital Maciel.

En la tarde de hoy, además, el gobierno comunicó la apertura de la agenda para la población entre 71 y 79 años, que recibirá la vacuna de Pfizer - BioNtech.

Lo que sabemos de la P1 (que ya está en Uruguay)

P1. Una letra y un número que encienden las alarmas en Uruguay. Es que así se denomina una cepa del coronavirus hallada en Brasil -más precisamente, en Manaos- y a la que se responsabiliza del avance a toda velocidad de la enfermedad en el país vecino en las últimas semanas.

Si te interesa conocer más acerca de esto, te recomiendo este video que detalla todo lo que se sabe hasta el momento de esta variante, que este lunes estuvo en la boca de todos puesto que se comunicó que se detectó su presencia en siete departamentos del país. A raíz de esto, el presidente Lacalle Pou convocó al Consejo de Ministros mañana.

En la previa de este encuentro, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo hoy que una posibilidad es tomar medidas en función de cada nivel, pero también podría decidirse algo para todos. "Todo está sobre la mesa", dijo.

Además, esta tarde un grupo de expertos brindó una conferencia en la que comentó qué supone el ingreso de esta variante a Uruguay. Rodney Colina, jefe del Departamento de Virología del Centro Universitario Regional del Litoral de la UdelaR, dijo que "este hallazgo supone un problema real para Uruguay. Es un problema de números abismal en los contagios. ¿Tenemos un problema? Sí y es enorme de grande”.

¿La buena noticia en este escenario difícil? Semanas atrás se conoció un estudio en Brasil que mostró que la Sinovac era eficaz contra la P1.

El caso de la pareja de Melo

El viernes se confirmó el fallecimiento en Cerro Largo de un joven de 27 años. Luego se conoció que el hombre descreía del coronavirus y que, en un principio, se había negado a recibir asistencia, algo que cambió cuando su situación empeoró. El joven murió cuando era trasladado en ambulancia a Montevideo para ser ingresado al CTI.

En las últimas horas la esposa del hombre, que contrajo la enfermedad a través de su marido, debió ser internada en cuidados intensivos en Minas (Lavalleja) luego de que su situación se agravara. Es una mujer de 26 años y sin patologías previas.

Acto de Salle

El Ministerio del Interior reportó a Fiscalía el acto que el sábado encabezó en la rambla a la altura de Kibón el excandidato a la Presidencia por el Partido Verde Animalista Gustavo Salle, un negacionista de la pandemia.

El abogado pidió "libertad" y dijo que la vacunación es un "experimento transgénico".

"Nos quieren entregados genéticamente a las corporaciones farmacéuticas (...) y la clase política putrefacta se presta para ese plan", dijo Salle el sábado en la rambla.



"Gente ávida de fiesta"

Cuando el fin de semana vi que la Policía había desarticulado una fiesta con cientos de personas en una casa en el departamento de Maldonado me enfurecí, porque no acredito que haya gente que todavía no entienda qué nos estamos jugando todos acá. Pero debo admitir que cuando este lunes leí las declaraciones de la madre del hombre que organizó el ágape, algo me reí.

La mujer es Mónica Gonzaga, una actriz y vedette argentina, madre del argentino con residencia en Uruguay en cuestión. "Él (su hijo) solo se está presentando en la intendencia. No hubo 500 personas, no se cobró entradas, cayó gente ávida de fiesta y terminó con la Policía llamada por un amigo", dijo al medio argentino Perfil Ya. Gente ávida de fiesta. En fin.

Si querés indignarte y reírte también por momentos, las declaraciones aparecen en esta nota.

En la tarde de este lunes, en tanto, el Ministerio del Interior decidió la cancelación de la residencia temporaria del ciudadano argentino, Adriano Sessa, además de su expulsión del país por haber propiciado una aglomeración.

Me despido hasta mañana. Cuidate vos y también al resto.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.