Coronavirus, lo último

Hola de nuevo y por última vez hasta el lunes.

1.616 casos nuevos este viernes

Este viernes el reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó que se realizaron 15.002 tests (segunda cantidad más elevada desde marzo de 2020) y se detectaron 1.616 casos nuevos (la segunda cifra más alta de contagios en un día detrás del récord de ayer).

Hoy se constataron 11 fallecimientos por coronavirus en todo el país (el total de muertes ascendió a 760).

La tasa de positividad (cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 14,81% ayer a 10,77% hoy.

Hay 12.126 personas cursando la enfermedad (cifra récord), 164 internadas en cuidados intensivos (también máximo desde marzo del año pasado).



La carretera congestionada

Ayer fue una noche larga para muchos uruguayos que tratamos de agendar a personas, sobre todo mayores de 80 años, para que puedan recibir la vacuna contra el coronavirus. En mi caso fue un proceso agotador, frustrante y que, por suerte, terminó cuando horas después de que comenzamos a tratar un familiar logró lo que muchos no pudieron concretar (de hecho, para Montevideo y Canelones se informó que se agotaron los cupos).

Este viernes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a las persistentes dificultades con la agenda. "Como en otras ocasiones hemos salido, también ahora nos toca dar la cara. Sabemos que están un poco fastidiados con el sistema de agenda, pero estamos trabajando duro para que esto mejore en el día de mañana (por hoy)", dijo el jerarca en un video difundido a través de las redes sociales del Ministerio de Salud Pública (MSP).

"Esto es como una carretera que está congestionada y en algún momento logran llegar a destino. En este caso estamos poniendo soluciones informáticas, es como si le agregáramos carriles a la carretera, nuevas vías para llegar a destino", añadió Salinas.

Por su parte, el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, recibió este mediodía a los medios y dijo sobre los problemas registrados: "Somos conscientes, nos solidarizamos y les pedimos disculpas a todas las personas que han intentado de reiteradas formas agendarse". "Las vacunas van a estar seguras y van a estar para toda la población", afirmó.

Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, se vacunó este viernes y luego habló también de los problemas con la agenda. "Vamos a decir las cosas como son. Uno tenía preparado todo un plan de vacunación con secuencias de agenda y secuencia de entrega de vacunas que iba a ser más espaciada en el tiempo, y las vacunas llegaron antes y todas juntas, lo cual es una buena noticia y obviamente estresó el sistema. La primera semana la gente se anotó menos de lo que algunos hubiéramos querido, pero esta semana hubo al abrir más franjas etarias un incremento de la voluntad de vacunarse, que me parece es la mejor noticia de todas", planteó.

Cambios en la manera de agendarse desde hoy

Y el subsecretario también se refirió a los ajustes que, de acuerdo a las autoridades, se implementarán a partir de este viernes para mejorar el sistema de agenda. "A partir del día de hoy vamos a hacer cambios", dijo el número dos del MSP, quien añadió que lo que se quiere es "salir del proceso tedioso de cargar los datos" cada vez que se trata de anotar a una persona.

El jerarca también se refirió a cuándo habría más lugares en Montevideo para los mayores de 80 años. "Los vamos a estar abriendo próximamente", dijo, pero agregó: "Queremos que cuando se abra sea una apertura segura y programada".

El anuncio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció este viernes que, en caso de que una inspección de la cartera detecte incumplimientos en el protocolo sanitario en una empresa, se clausurará de manera preventiva ese lugar.

El ministro Pablo Mieres dijo hoy en conferencia de prensa que esta medida “no tiene ningún afán recaudatorio”, sino que busca “dar garantías tanto al trabajador como al empleador”.

“Nos parece que es una señal que hay que dar para ver si logramos efectivamente un nivel de cumplimiento que sea satisfactorio. Sobre todo, porque hemos constatado que cuando se han registrado incumplimientos y se hace una segunda visita encontramos un nivel de cumplimientos prácticamente completo”, añadió el jerarca.



"No estamos gestionando la pandemia"

El infectólogo Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, habló este viernes sobre la trayectoria de la pandemia en Uruguay y alertó: "Estamos en un momento que no estamos gestionando la epidemia. El virus está llevando el comando de esto, y no estamos pudiendo gestionar correctamente, en un margen de seguridad, no estamos cómodos para poder gestionar la epidemia a esta altura, estamos en un momento de altísimo riesgo".

Por otro lado, Medina destacó entrevistado por el programa Arriba Gente de Canal 10 que "hay una responsabilidad individual", así como del Ejecutivo de "tomar medidas que no se tomaron y que las tienen que tomar, porque al virus no lo podemos frenar solo con las medidas de la población en este momento de la epidemia".

Todo lo que dijo aparece en esta nota.

Clases suspendidas

Este viernes la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comunicó que decidió la suspensión de la presencialidad en la educación media (Secundaria y Técnico Profesional) en las ciudades de Fray Bentos (Río Negro) y Artigas. Esta medida empezará a regir el lunes 22 de marzo y se extenderá hasta el sábado 27, de acuerdo a lo que informó ANEP en un comunicado.



"Falta poco"

"Debe ser cierto eso que los uruguayos tenemos algo especial. Nos agrandamos frente a la adversidad. Un grupo de uruguayos juntos puede enmudecer al Maracaná, sobrevivir a una cordillera y hasta controlar el coronavirus. Los Andes y la pandemia tienen mucho en común". Así comienzo un nuevo spot de Presidencia, protagonizado por varios de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, y que empezó a circular este viernes.

“Habrá que tener paciencia y seguir cuidándonos un poco más. Falta poco para que termine esta pandemia. Y hasta que el último uruguayo esté vacunado hagamos solo lo imprescindible con los imprescindibles como dice el GACH”, indica el video que encontrás en esta nota.

El pedido de Lima

En Salto el intendente Andrés Lima pidió a las autoridades de la ANEP y del Sinae que se suspendan las clases presenciales en todo el departamento.

"Acá el eje es la movilidad, si no atacamos la movilidad, va a ser muy difícil poder disminuir la cantidad de casos", dijo Lima, quien atribuyó la suba de contagios a la movilidad que propició el inicio de clases.

Nuevo récord en Brasil

Brasil es al momento el epicentro de la pandemia. Y está acá al lado. Este viernes el país registró un nuevo récord de contagios, con 90.570 casos nuevos de la enfermedad.

La situación en el sistema sanitario es catastrófica: de los 27 estados del país, 25 tienen una ocupación igual o superior al 80% en cuidados intensivos.



Esto fue todo por esta semana. Cuidate, que falta menos, pero vamos a estar mejor si todos hacemos un esfuerzo.

