Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola.

1.389 casos nuevos y récord de enfermos y pacientes en CTI

Hoy se realizaron 13.078 tests (la segunda cifra más elevada desde marzo de 2020) y hubo 1.389 casos nuevos de la enfermedad, según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Además, se informó que hubo 15 fallecimientos por coronavirus en todo el país, con lo que el total de muertes por la enfermedad asciende a 740.

Hay 10.923 personas cursando la enfermedad (cifra récord), 143 de ellas en cuidados intensivos (también máximo desde marzo del año pasado).



La tasa de positividad (cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 9,31% el martes a 10,62% hoy.



Calendario de vacunación

Ayer comenté qué había dicho el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa sobre la vacunación en el caso de la población entre 18 y 70 años (que inicia en Semana de Turismo).

Si todavía no tenés claro en qué momento te podrás anotar, esta nota explica bien cuál es la situación en cada uno de los grupos etarios definidos por las autoridades (sí, también detalla qué sucede con las personas entre 71 y 79 años).

En la tarde, además, se conoció una noticia que va a alegrar a mis abuelos: desde mañana los mayores de 80 años se podrán agendar (la vacunación inicia en este caso el lunes 22).

Lacalle sobre vacunas

Y sigo hablando de este grupo de entre 71 a 79 años, porque este miércoles el presidente se refirió a ellos y dijo que "la recomendación" que hay es vacunar a los mayores de 70 años con Pfizer. Agregó que "enseguida" de inmunizar a los mayores de 80 años se vacunará a las personas entre 71 y 79 años.

Además, el mandatario volvió a referirse a las dificultades registradas esta semana para agendarse para la vacunación. "Los inconvenientes que sucedieron, que por suerte fueron porque mucha gente se volcó a agendarse, desaparecerán en los próximos días", dijo.



Las críticas del FA

Dirigentes del Frente Amplio criticaron este miércoles la aparición del presidente Lacalle Pou en la noche del martes y apuntaron contra lo que calificaron como ausencia de medidas para tratar de bajar los contagios de la enfermedad.

"Hay mucha gente pasándola mal que no esta siendo contemplada", dijo el senador Óscar Andrade. "Parece más un sálvese quien pueda que una salida pensada desde la solidaridad", añadió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el también senador Mario Bergara planteó en la misma red social: "Gran expectativa y anuncios del gobierno insuficientes. Un deja vù. Tal como pasó en diciembre y febrero, el gobierno no atiende las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH)".

Lacalle Pou -que hoy estuvo en Durazno para participar del 108 aniversario de la Fuerza Aérea en la base aérea de Santa Bernardina- fue consultado acerca de las críticas frenteamplistas. "No me extraña, es una práctica usual. Están en todo su derecho como oposición de criticar al gobierno. Los políticos, y sobre todo los que somos gobierno, somos esencialmente criticables. Al que no le guste que agarre para otra cosa", dijo.

Primero en América en contagios

Ya todos sabemos que Uruguay atraviesa la etapa más compleja desde que se confirmaron los primeros casos de la enfermedad en marzo de 2020. Las cifras más recientes del país lo han hecho quedar en el primer puesto de un podio al que nadie quiere subir: es el país de América con más casos diarios de coronavirus confirmados por millón de habitantes, de acuerdo al promedio móvil de siete días. Esto según el relevamiento de la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Ayer Uruguay registró 338,9 casos nuevos por millón de habitantes, con lo que se colocó por encima de Chile (274,40), Estados Unidos (165,39) y Argentina (152,10), entre otros. El domingo Uruguay superó a Brasil en este terreno, y desde ese día y hasta ayer -cuando escribo esto no conozco los datos de hoy- se mantuvo en ese puesto.



Inicia vacunación en el exComcar

Hace unos días conté que había comenzado la campaña de vacunación dentro de las cárceles. Este miércoles se sumó Santiago Vázquez (exComcar), donde hay 1.992 internos habilitados para recibir la dosis en esta etapa, según informó el Ministerio del Interior en Twitter.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, dijo que, como en todo el país, la vacunación es voluntaria, por lo cual cada recluso debe firmar un consentimiento antes de recibir la primera dosis.



El pasaporte sanitario de Europa

Europa quiere poder recibir turistas el próximo verano (boreal), y con eso en mente este miércoles la Comisión Europea presentó en sociedad el "certificado digital del COVID-19", es decir, desplegó lo que hasta ahora hemos llamado pasaporte sanitario. Las autoridades quieren que esto esté en funcionamiento antes de mediados de año para poder abrir sus puertas a los visitantes (ya vacunados, claro está). Se trata de una medida que por el momento aplica a ciudadanos y residentes en el continente.

Hasta ahora están contempladas las cuatro vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, y Johnson&Johnson.

"Queremos ayudar a los Estados miembros a devolver la libertad de movimientos de forma fiable", dijo la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen.



Día de licencia por recibir la vacuna

"Desde la Intendencia se brindará flexibilidad horaria a quienes se vacunen y un día de licencia", anunció este miércoles la Intendencia de Montevideo acerca de este beneficio que brindará a sus funcionarios que decidan recibir las dosis para inmunizarse contra el coronavirus.

Esto tiene "como objetivo principal proteger y cuidar la salud de funcionarias/os, de sus familias y de toda la sociedad", agregó el gobierno de la capital en un comunicado divulgado hoy.



Por otro lado, la intendencia anunció hoy que desde mañana circulará en los horarios pico una "flota de apoyo" de 63 ómnibus para que las unidades viajen con menos pasajeros y así tratar de disminuir el riesgo de contagios.

¡Hasta mañana!

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.