Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Hoy fue un día cargado de información sobre el COVID-19: agenda para vacunarse, la llegada de un gran cargamento de dosis y también anuncios del gobierno para tratar de contener los contagios. Todo eso aparece hoy en esta edición de la newsletter que no podés dejar de leer si querés estar al día con todo lo que pasa en el mundo del coronavirus (es decir, el nuestro).

Vacunas, clases y la conducta de la gente: lo que dijo Lacalle

Hace un rato nomás el presidente Luis Lacalle Pou encabezó una conferencia de prensa luego de que se reuniera el Consejo de Ministros e hizo un montón de anuncios que pasaré a comentar de manera breve.

Por un lado, el gobierno definió que desde mañana la presencialidad deja de ser obligatoria en todos los niveles educativos del país.

El presidente también comunicó que desde la Semana de Turismo estará abierta la agenda para la vacunación para las personas entre 18 y 70 años (salto en una pata, realmente, me quiero vacunar ya). Siguiendo con el tema vacunas, se anunció la compra por parte de Uruguay de otra cantidad de dosis a Sinovac -en concreto, 1.250.000- que llegarían en mayo.

También sobre la vacunación el presidente dijo que a partir del 22 de marzo se comenzará a inocular con la vacuna de Pfizer a la población mayor de 80 años.

Consultado ante al incremento de casos, planteó que "quizás" ha habido un "relajamiento" de la población y que "no hay medida que resista la falta de cuidado de una persona". "Es obvio que tiene que haber una concordancia entre la situación del país, las medidas del gobierno, y la conducta individual de la gente", agregó.



Además, hubo anuncios respecto al transporte y los espectáculos públicos. Todo lo encontrás en esta nota.

Este martes hubo 916 casos nuevos

Hoy se realizaron 9.835 tests y hubo 916 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Además, este martes se confirmaron ocho fallecimientos por coronavirus en todo el país, lo que eleva el total de decesos desde el 13 de marzo de 2020 a 725.

La tasa de positividad (que refiere a la cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 11,5% el lunes a 9,31% hoy.

Hay 10.461 casos activos, de los cuales 135 se encuentran en cuidados intensivos (cifra récord).



Proyecto para extender límite al derecho de reunión

En la newsletter de ayer conté cómo el gobierno enviaría un proyecto de ley al Parlamento para extender el límite al derecho de reunión. Hoy se conoció ese texto y tiene algunas diferencias respecto al que se aprobó en diciembre.

¿Qué cambia? A diferencia de la ley promulgada en diciembre -que permitía una única prórroga- esta iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo “podrá prorrogar por plazos de 30 días” el límite al derecho de reunión “hasta tanto se mantenga la emergencia nacional sanitaria”. Es decir que en un principio esta medida regirá por 30 días pero con este proyecto, a diferencia de la ley actual, no habrá un límite en su vigencia, siempre y cuando continúe la declaración de emergencia sanitaria.



Llegaron más Coronavac

Este martes llegó a Uruguay el segundo envío de vacunas de Sinovac, la Coronavac. En esta ocasión -recordá que a fines de febrero llegaron 192.000 dosis, las primeras vacunas contra el coronavirus en aterrizar en el país- se trató de 1.558.000 dosis que tocaron suelo uruguayo esta tarde.

Para mañana en la noche, en tanto, se espera la llegada de 50.310 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNtech.



La vacunación de las personas entre 50 y 70

Ayer comenté cómo -un día antes de lo previsto y luego de que varias personas lograran anotarse- se abrió la agenda para la vacunación para las personas entre 50 y 70 años. Bueno, este martes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó en un primer momento que para los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Paysandú y Flores se había completado la agenda hasta el sábado próximo.

Sobre las 17 horas, en tanto, el ministerio dio explicaciones acerca de la "dificultad técnica" que sufrió el sistema ayer y también dijo que al momento hay cupos habilitados nuevamente.

Todo sobre este tema aparece en esta nota.

Empezaron a vacunar en residenciales

Y sigo con la vacunación, porque este martes inició la campaña en uno de los grupos más vulnerables frente al COVID-19: los residentes en los hogares de ancianos.

En el Piñeyro Del Campo, el mayor residencial público del país, la inoculación empezó esta mañana y de un total de 208 residentes, solo 58 no pudieron vacunarse: 40 por haber tenido COVID-19 en diciembre, diez porque ellos o sus familiares no dieron el consentimiento y ocho porque están bajo cuidados paliativos y su estado de salud no les permite recibir la vacuna.

El Piñeyro fue uno de los al menos 17 residenciales en recibir a los vacunadores este martes (no solamente se administraron dosis a los adultos mayores sino también a los trabajadores de esos centros). Mañana seguirá la vacunación en los residenciales hasta alcanzar las 14.000 dosis (esta cantidad quedó como remanente tras la vacunación días atrás del personal de la salud definido como prioritario por el gobierno, que recibe la vacuna de Pfizer y BioNtech).

Lo que viene después de la dosis

A la hora que escribo esto ya son 213.534 las personas que en Uruguay recibieron la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus que se administran en el país. En los últimos días autoridades y expertos han alertado que, pese al número creciente de vacunados, se deben mantener los cuidados, como el uso de tapabocas, la distancia física y el lavado frecuente de manos.

"Con la vacuna hay que redoblar los esfuerzos de usar tapabocas y distanciamiento, porque es otra falsa sensación de éxito, la misma que nos condenó, más la fatiga y el cansancio, y nos hizo caer luego de tener tan bajos contagios durante la mayor parte del 2020", dijo el científico Gonzalo Moratorio, una de las voces que aparecen en esta nota para que te convenzas de que, aunque tengas esa primera dosis, todavía no estás en condiciones de decirle adiós al tapabocas por varias razones.

El mensaje de WhatsApp salteño

Un mensaje por WhatsApp se viralizó entre residentes de la ciudad de Salto el pasado fin de semana. El texto afirmaba que había un remanente de vacunas de Pfizer -destinadas en esta etapa al personal de salud- que debía ser usado a la brevedad, por lo cual cualquiera que se presentara con su cédula en un vacunatorio de la calle Soca recibiría la primera dosis.

Fueron varios los que se acercaron hasta ese lugar y, sin que nadie les preguntara si eran trabajadores de la salud, recibieron esta vacuna.

La directora de Salud departamental, Rosa Blanco, dijo a El País este martes que se trató de "una situación puntual" y que lo que circuló por WhatsApp no fue una comunicación oficial de las autoridades sanitarias.

“Lo que sucedió es que estuvimos trabajando con remanentes para todo el personal de la salud el viernes y el sábado. Como había gente que se agendó y no fue, empezamos a llamar gente del Centro de Materiales, fisioterapeutas, y se ve que empezó a circular una noticia falsa de que era para cualquier persona, pero no era así”, dijo Blanco, quien no precisó cuántas personas llegaron a vacunarse de manera irregular.

Esto fue todo por hoy. Me voy. No te olvides de lavarte las manos (hacía MESES que no hablaba de esta medida de prevención clave, así que me redimo hoy).

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.