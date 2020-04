Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Es martes y el coronavirus sigue acaparando toda nuestra atención, así que empecemos.

Hay ocho casos más que ayer

Este martes el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) divulgó un nuevo informe que detalla que desde el comienzo del brote de COVID-19 en Uruguay se registran 543 casos. Son ocho más que ayer.

De esos 543, 324 se recuperaron, 207 están cursando la enfermedad y 12 fallecieron. Justamente, este martes se conoció una nueva muerte por coronavirus en Uruguay.

La propuesta de Astori

Enfrentar una pandemia sale caro y el gobierno tiene que ver de dónde saca el dinero para cubrir sus costos. Con esto en mente, el exministro de Economía y actual senador Danilo Astori planteó una vía para aumentar la recaudación: gravar los depósitos que tienen los uruguayos en el exterior.

"¿Por qué no pensar en algún tributo que grave precisamente, incluso modestamente, no estoy pensando en un tributo importante, a los miles de millones (de dólares) de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior? Eso no tiene nada que ver con la reactivación productiva, ni tampoco le afectaría. Al contrario, tendría un efecto coherente con el hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto", planteó el legislador entrevistado por el programa Todo Pasa de Océano FM.

Las compras de tapabocas

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció este martes que el gobierno acordó con la Asociación de Supermercados que desde el viernes será obligatorio usar tapabocas en esos comercios, tanto para clientes como para los trabajadores.

Además, entrevistado por el programa Primera mañana de El Espectador el jerarca insistió en quedarse “lo más posible en casa” dado que “la prevención es lo más importante”.

El derrumbe del precio del petróleo

La noticia recorrió el mundo ayer: el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) se desplomó. Esta nota explica por qué pasó eso y qué rol jugó en este fenómeno histórico el COVID-19. La pregunta que seguro te surge al leer esto es cómo puede pegar este derrumbe en el precio de los combustibles a nivel local (pese a que, vale aclarar, la referencia para el mercado local es el Brent y no el WTI). Para eso vas a tener que leer la nota pero —spoiler alert— Ancap ya anunció que no habría que esperar muchos cambios.

La vacuna de Oxford

Varios equipos de investigadores trabajan desde diferentes partes del mundo para conseguir una vacuna que nos inmunice contra el COVID-19. Uno de ellos está en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y el jueves empezarán a realizar pruebas en humanos de la vacuna que están desarrollando.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, dijo que “"las ventajas de ser el primer país del mundo que desarrolle una vacuna que tenga éxito son tan enormes que estoy poniendo todos los recursos posibles". ¿En cuánto se traduce ese esfuerzo? El gobierno puso 20 millones de libras (alrededor de US$ 24,5 millones) a disposición del equipo de Oxford y otros 22 millones (unos US$ 27 millones) para otro proyecto de vacuna que se lleva adelante en el Imperial College London.

Esto no tiene nada que ver con el coronavirus, pero me gustó y además así sacamos un poco la cabeza del COVID-19. Chris Hadfield es un astronauta canadiense ya retirado, el primero de ese país en caminar en el espacio y también excomandante de la Estación Espacial Internacional (EEI). Hadfield —que se hizo popular, entre otros, por la interpretación de Space Oddity de David Bowie que hizo desde la propia EEI— publicó en las últimas horas en su cuenta de Twitter una fotografía aérea de la capital uruguaya. “Hola Montevideo! Eres hermosamente colorida, incluso desde el espacio”, escribió. Podés entrar acá para ver la foto y conocer qué reacciones generó.

Adiós, vuelvo mañana. Cuidate y lavate las manos.

