Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. Después de un fin de semana en que se cumplió un año desde la aparición de los primeros contagios y en medio del momento más complicado de la pandemia en Uruguay, vuelvo a tu casilla de correo para que sepas qué pasó hoy con el COVID-19.

Este lunes se detectaron 1.182 casos nuevos

Hoy se realizaron 10.257 tests y hubo 1.182 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo a lo que indicó el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro lado, hoy se confirmaron cinco fallecimientos por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde el 13 de marzo de 2020 a 717.

Actualmente hay 10.536 casos activos (récord de personas enfermas desde marzo de 2020), de los cuales 131 se encuentran en cuidados intensivos.

La tasa de positividad (cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó 15,67% el domingo a 11,5% hoy.



Proyecto de ley para extender de nuevo límite al derecho de reunión

El gobierno decidió enviar al Parlamento un proyecto de ley para extender por 30 días más el límite al derecho de reunión.



Esta medida se definió en un primer momento en diciembre, cuando Uruguay atravesaba un aumento de casos de COVID-19, y se plantea nuevamente ahora, cuando el país registra récord de casos nuevos diarios y personas enfermas por coronavirus.

Agenda antes de tiempo

El sábado el gobierno anunció que las personas entre 50 y 70 años de todo el país podrían anotarse para recibir la vacuna de Sinovac a partir del martes de esta semana. Pese a esto, este lunes más temprano fueron varias las personas de ese grupo que lograron anotarse para obtener la primera dosis de la Coronavac.

Sobre el mediodía la agenda se suspendió y quienes estaban tratando de anotarse leían este mensaje: "Estamos actualizando los grupos habilitados para vacunación, por favor inténtelo más tarde".

En la tarde, en tanto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) indicó que la agenda ya estaba habilitada para esta población. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, alertó que "puede ocurrir que al ingresar todos juntos se bloquee transitoriamente, pero hay que reintentar".



Lo que dijo Salinas

Salinas se refirió este lunes a la situación epidemiológica que atraviesa Uruguay. "El mensaje es que estamos en un momento complejo. Estamos quizás en uno de los más complejos", dijo el jerarca.

"Las cifras de ayer, la cantidad de fallecidos y la incidencia que está teniendo la enfermedad, puede deberse a múltiples causas. No quiero hacer teorías al respecto, pero sin lugar a dudas hay que recalcular", agregó Salinas al programa Arriba Gente de Canal 10.

Además, el ministro mandó un "mensaje de reflexión" a las personas que, pese a estar habilitadas para vacunarse, no se agendaron. "Un mensaje de reflexión a todos aquellos grupos priorizados que no han cumplido las expectativas que la población y el gobierno cifró en ellos. Teniendo la posibilidad de vacunarse no lo hicieron. Eso nos lleva a la reflexión sobre los temas de fondo y qué es lo que está de alguna manera fallando si teniendo la oportunidad de protegerse no lo hacen", dijo.

El pedido de Rivera, Cerro Largo y Río Negro

Rivera, como ya sabrás, es el departamento con mayor incidencia de la enfermedad entre su población. El fin de semana hubo un episodio un tanto confuso luego de que el intendente Richard Sander anunciara que se había decidido suspender las clases presenciales en el departamento debido al aumento de contagios. Horas más tarde el jefe comunal dijo que habían "hackeado" su cuenta de Twitter, a través de la cual comunicó la medida más temprano.

Lo cierto es que Sander pidió al gobierno que se suspendan las clases en Rivera. “Desde el punto de vista nuestro no hay decisión. Hay un pedido, pero no hay una convocatoria para resolver y normalmente estas cosas no las resuelve el Consejo por sí mismo, sino en consulta con Salud Pública”, dijo a El País el consejero del Codicen Juan Antonio Gabito.

Cerro Largo y Río Negro siguieron los pasos de Rivera y también pidieron la suspensión de las clases presenciales. El director del Hospital de Melo, Ricardo Caballero, se refirió en conferencia de prensa tras la reunión del Cecoed local este lunes a la situación frágil que vive el sistema sanitario en el departamento: “No vamos a tener personal de salud para asistirlos”.



La decisión de Canelones

La Intendencia de Canelones definió que desde hoy bares, restaurantes y demás comercios del rubro deberán cerrar sus puertas a la medianoche (hasta ahora podían trabajar hasta las 2 de la madrugada).

Esta modificación, explica un comunicado divulgado hoy, busca "reducir la movilidad nocturna y evitar aglomeraciones que eleven el número de contagios por COVID-19".



Las recomendaciones de Medina

Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, brindó una serie de recomendaciones en las últimas horas para tratar de mitigar la propagación de la enfermedad en el país.

A través de su cuenta de Twitter el infectólogo compartió varias medidas que cada uno puede tomar para tratar de achatar la curva de contagios, desde no compartir actividades con personas que no pertenezcan a tu burbuja hasta apostar por el teletrabajo en el caso de todas las empresas así lo puedan hacer.

El resto de lo que comentó Medina lo encontrás en esta nota.

El no a Bolsonaro y un nuevo ministro de Salud

Brasil ya va por su cuarto ministro de Salud desde que inició la pandemia. ¿Qué pasó en las últimas horas? Si bien oficialmente no se había anunciado nada, todo apuntaba a que el presidente Jair Bolsonaro estaba buscándole un sucesor a Eduardo Pazuello, titular de la cartera hasta hoy.

Este lunes la cardióloga Ludhmila Hajjar dijo que el mandatario le había ofrecido el cargo, pero que ella lo rechazó puesto que "la ciencia está por encima de la ideología".

"Dejar a la gente encerrada en casa tiene un impacto económico tremendo, pero no veo otra solución inmediata", dijo Hajjar en entrevista con CNN Brasil.

En la noche Bolsonaro confirmó lo que los medios adelantaron y anunció al cardiólogo Marcelo Queiroga como su nuevo ministro de Salud.

AstraZeneca y las medidas de algunos países

La semana pasada comenté cómo algunos países europeos habían decidido suspender la vacunación con AstraZeneca (en algunos casos de manera total, en otros se apartó solamente a un lote), luego de que algunas personas que habían sido inoculados presentaran episodios de trombosis.

Bueno, este lunes más países se sumaron a esta medida, como España, Francia e Italia (que hasta el momento solamente había definido no administrar determinado lote).

Pese a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó que no hay evidencia que muestre que se debería suspender la administración de esta vacuna.

Me despido por hoy. Cuidate (ya sabés bien qué hacer y qué no, me imagino).

