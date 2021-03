Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves hubo récord de casos nuevos: 1.238

Hoy se registró un récord de casos nuevos: 1.238 infecciones. La cantidad más alta hasta el momento se había reportado el 10 de enero, cuando se comunicaron 1.215 casos. Este jueves, en tanto, se realizaron 12.438 exámenes (el segundo número más alto detrás de los 13.346 tests del 24 de diciembre).

El reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó también que hoy se confirmaron cinco muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que eleva el total de decesos desde el 13 de marzo a 683.

La tasa de positividad (cantidad de test positivos sobre el total de realizados) pasó de 13,67% ayer a 9,95% hoy.

Al momento hay 9.261 personas cursando la enfermedad y 102 pacientes internados en CTI.



"A no relajarse porque estemos vacunando"

El presidente Luis Lacalle Pou visitó este jueves la chacra lindera al Penal de Libertad (San José). Allí, el mandatario fue consultado acerca de la situación actual del COVID-19 en Uruguay.

"Por ahora, estamos en un situación parecida a la de diciembre. ¿Se acuerdan que en diciembre estábamos con ciertas preocupaciones? Se tomaron ciertas medidas. Quizás eran de más fácil puesta en práctica porque empezaban las vacaciones, mucha gente se tomó licencia, no había tanta movilidad", dijo.

"Tenemos que pensar que para que los uruguayos estén vacunados, o la mayor parte de estos, hace falta tiempo todavía. Y después que estén vacunados, inmunizados", agregó. "A no relajarse porque estemos vacunando", añadió.



Coronavac para personas de hasta 70 años

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, dijo que hay un "informe auspicioso" que señala la posibilidad de aumentar la edad límite para administrar la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac hasta los 70 años. Al momento esta vacuna la reciben las personas de hasta 59 años.

"Me tengo que juntar con el grupo de asesores, pero tenemos un informe auspicioso que me llegó a última hora ayer que aumentó la edad límite superior para Coronavac a 70 años. Eso va a dar un margen importante (...) Acá no vamos a perder tiempo. Priorizamos los 55-59 (años) porque era lo que teníamos autorizado. Ahora vamos a priorizar el grupo 60-70 o 65-70, depende del número lo estudiaremos. El límite superior con Coronavac ahora es de 70. A mí lo que me sirve es que el barco vaya cargado y no perder ningún lugar ni ningún puesto de vacunación", dijo Salinas en el programa Desayunos informales de Canal 12.

Un año de pandemia

El 11 de marzo del año pasado, hace exactamente un año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al -por entonces nuevo- coronavirus como una pandemia.

¿Qué pasó en estos 365 días? Hasta el momento el COVID-19 mató a por lo menos 2.613.983 personas en todo el mundo. En tanto, se diagnosticaron más de 117.688.732 casos de la enfermedad.



Qué pasa con la vacuna de AstraZeneca

Varios países de Europa -entre ellos Dinamarca, Noruega, Italia e Islandia- decidieron suspender el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford luego que se reportara la formación de coágulos de sangre en personas que habían sido inoculadas.

Pese a esto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) planteó que "la posición del comité de seguridad (...) es que los beneficios continúan superando los riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras está en curso la investigación de casos de eventos tromboembólicos".

"El número de casos de trombosis entre la gente vacunada no es más elevado que el número de casos observado en la población en general" agregó la agencia.



Eficacia de Pfizer contra casos sintomáticos y asintomáticos

La vacuna Pfizer/BioNTech -cuyas primeras dosis llegaron a Uruguay en la noche de ayer- tiene una eficacia de 97% contra casos sintomáticos y formas graves de COVID-19, de acuerdo a un estudio realizado en Israel y cuyos resultados fueron divulgados hoy.

Por otro lado, esta vacuna es eficaz en un 94% contra las formas asintomáticas del virus, según esta misma investigación.

El resto de lo que se sabe sobre este nuevo trabajo lo encontrás en esta nota.

Europa autorizó vacuna de Johnson&Johnson

Este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó que se autorizó la aplicación de la vacuna desarrollada por el laboratorio Johnson&Johnson.

Se trata de la cuarta vacuna autorizada en la UE, después de las de BiotNTech/Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

¿La gran ventaja de esta vacuna? Requiere de una sola dosis.

