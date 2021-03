Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. ¿Cómo pasaste este miércoles? Llego a esta ahora a tu bandeja de entrada para que sepas bien qué sucedió hoy con el COVID-19.

Este miércoles se detectaron 957 casos y subió la positividad

Este miércoles se realizaron 6.999 exámenes y se detectaron 957 casos nuevos de COVID-19 en Uruguay, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Hoy se confirmaron 12 muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que eleva el total de decesos desde que se comunicaron los primeros casos a 678.

La tasa de positividad (cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 11,95% el martes a 13,67% hoy.

Hasta este miércoles hay 8.672 personas cursando la enfermedad y 91 pacientes internados en CTI.



Llegaron las vacunas de Pfizer-BioNtech

Sobre las 20:36 horas de este miércoles aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco el avión de la aerolínea Lufthansa que trasladó hasta Uruguay el primer lote de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y la empresa alemana de biotecnología BioNtech. Se trata de alrededor de 50.000 dosis que despegaron de Ámsterdam (Holanda), y que antes de tocar suelo uruguayo hicieron escala en San Pablo (Brasil).

Es el segundo envío de dosis que llega al país, luego de que en la noche del 25 de febrero arribaran a Uruguay las primeras vacunas contra el coronavirus. En esa oportunidad llegaron 192.000 dosis de la Coronavac, la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinovac.



Cosse se vacunó y luego se aisló por contacto con positivo

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Un par de horas más tarde, comunicó en su cuenta de Twitter que se debió aislar por haber tenido contacto con una persona que contrajo la enfermedad.

En "todo momento" utilizó "medidas de protección", aseguró la intendenta, y agregó que el domingo 14 de marzo se realizará el hisopado. De ser negativo, retomará sus "tareas con normalidad" el lunes 15.



Segundo caso en el Senado

Este miércoles se confirmó el segundo caso de COVID-19 en el Senado tras el positivo del nacionalista Sergio Botana. La frenteamplista Silvia Nane contrajo coronavirus y, según supo El Pais, tendrán que realizarse el test todos los legisladores que estuvieron en contacto con ella.

Todo sobre lo que pasa en el Senado con el coronavirus

"El mismo tapabocas lo usan los 50 de la fila"

Artigas es uno de los departamentos que está en la zona roja de riesgo debido al aumento de contagios en las últimas semanas. El intendente Pablo Caram se mostró preocupado ante esta situación y planteó que hay personas que comparten los tapabocas y otras que "venden" los que da la intendencia.

"El otro día miraba un comedor municipal, que ha aumentado enormemente la cantidad de comensales, donde había una reja con separación y la gente tiene que ir con su olla para llevarse la comida. Entonces van y el mismo tapabocas lo usan los 50 de la fila. Se hace difícil. Se lo pasan de uno para otro", dijo el jefe comunal en entrevista con el programa Doble click (radio Del Sol).

Lula contra Bolsonaro por su gestión de la pandemia

"Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República o del ministro de Salud (Eduardo Pazuello). ¡Acepten la vacuna!". Esto dijo este miércoles el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, en la que fue su primera aparición pública luego de que un juez de la Corte Suprema anulara las condenas en su contra por cargos de corrupción.

"Este país está totalmente desordenado porque este país no tiene gobierno. No cuida de la economía, no cuida del empleo, de los salarios, de la salud, no cuida del medioambiente, de la educación, de los jóvenes, de la periferia. ¿De qué cuidan entonces?", comentó Lula hoy en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en San Pablo.

Variante británica sería más mortal

La variante de Kent "B117", conocida como "la variante británica", podría ser el doble de mortífera que las cepas previas del coronavirus, de acuerdo a una investigación publicada en el British Medical Journal (BMJ).

Este trabajo -para el cual se analizó a 110.000 pacientes con COVID-19- sugiere que Reino Unido tendrá "altas tasas" de fallecimientos durante un tiempo, puesto que, según los datos obtenidos, esta cepa sería entre 30% y 100% más mortal que las anteriores.



Antes de despedirme quiero comentar algo que pasó en la Cancillería. Un grupo de más de 65 diplomáticas redactó una carta en la que denunció y relató casos de acoso sexual, violencia y acoso verbal, discriminación por maternidad y doble criterio para medir capacidades, situaciones "prolongadas en el tiempo", según señala el documento al que accedió El Observador. Si tenés estómago a esta hora para leer cuáles son las acusaciones de las diplomáticas, están en esta nota. El canciller Francisco Bustillo elevó la misiva al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para que la Justicia investigue. Dos días después del 8 de marzo, entonces, nos damos de frente -de nuevo- con otra prueba que muestra, más allá de que haya quienes no se cansen de repetir lo contrario, que todavía nos falta mucho para alcanzar la igualdad. En el trabajo, en la casa, en la calle.

