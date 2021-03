Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! Para terminar la semana llego yo con todo lo que tenés que saber sobre el coronavirus en Uruguay y en el mundo. Así que basta de charla y vamos a empezar.

Este miércoles hubo 992 casos nuevos y subió la positividad



Hoy se realizaron 7.198 exámenes y se detectaron 992 casos nuevos, de acuerdo al último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



De la mano de este incremento en los contagios, subió la positividad: pasó de 13,04% este jueves a 13,78% hoy.



Por otro lado, este viernes se confirmaron seis muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que eleva el total de decesos desde el 13 de marzo a 637.



Al momento hay 7873 personas cursando la enfermedad y 80 pacientes internados en CTI.

Hoy el presidente Luis Lacalle Pou viajó a Soriano para participar de la inauguración del puente Lares-Perseverano y como es habitual en estos casos los periodistas se encargaron de preguntarle sobre todos los temas.



Respecto a la vacunación, puntualmente, Teledoce le consultó si estaba satisfecho con los números actuales. El presidente respondió: "Con la vacunación sí, con la cantidad de gente no".



"Deberíamos de haber llenado la capacidad ociosa que tuvimos. Por suerte, ante un planteo que hicimos el miércoles ante el Ministerio de Salud Pública (MSP), se accedió a abrir ya no solo a los grupos que estaban predeterminados si no también a la gente entre 55 y 59 años. Desde que se abrió la gente ahí sí quedó topeada", expresó.



Uruguay se vacuna

Ayer les adelanté que para este viernes ya iba a estar habilitada la agenda para todas las personas que tengan entre 55 y 59 años y quieran inmunizarse. La vacunación puntualmente va a empezar la próxima semana.

Así que si estás en ese grupo o simplemente tenés algunas dudas como por ejemplo qué se necesita para agendarse, si se puede elegir día y hora o qué hay que presentar el día de la vacunación, te invito a leer esta nota.



Fecha para privados de libertad

Siguiendo con mi tema favorito de las vacunas, pasamos ahora a un dato que anunció el ministro del Interior Jorge Larrañaga. El jerarca indicó que a partir del 18 de marzo se podrán vacunar las personas privadas de libertad.



"Luego de conversar con el ministro Daniel Salinas, informo que a partir del 18 de marzo se vacunarán las 13370 personas privadas de libertad", indicó Larrañaga a través de su cuenta de Twitter.



"Gran trabajo del INR y Santiago González con el objetivo de cuidar a una población de riesgo como la carcelaria, y a policías y operadores", agregó.



Funcionarios, docentes y alumnos

El rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, convocó a funcionarios, alumnos y egresados de la casa de estudios a vacunarse contra el COVID-19, poco tiempo después de que se anunciara la habilitación de la agenda para que personas entre 55 y 59 años puedan vacunarse con las dosis de Sinovac.



"Si sos docente, estudiante, personal técnico, administrativo y de servicio, egresado o egresada de la Universidad de la República y estás en este rango etario, te convocamos a agendarte y recibir la primera dosis la próxima semana", señala el comunicado difundido ayer jueves.



Arim añadió que "la historia demuestra el valor fundamental de la vacunación como una estrategia segura y eficiente para frenar las epidemias y sus brutales consecuencias".

Reino Unido multará a quienes traten de salir del país

Dejamos Uruguay y nos vamos a Reino Unido porque hoy su Ministerio de Transporte anunció que a partir del lunes multará con 200 libras (US$ 275) a las personas que no aporten en el aeropuerto un nuevo justificante exigido para viajar al extranjero o que aduzcan razones falsas para salir.

Entonces la policía que patrulla en los puertos y aeropuertos podrá multar a quienes no faciliten el justificante, mientras que aquellos que traten de viajar por motivos no justificados deberán volver a sus casas y afrontarán sanciones por infringir el confinamiento, de entre 200 y 6.400 libras (US$ 8.800).

Hasta acá las noticias de hoy porque ya es viernes de noche y llegó el momento de desconectar. Pero no te olvidés que igual es importante seguir los protocolos recomendados, así que pasá un buen fin de semana pero con todos los cuidados, por favor. ¡Chau!

