Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. Aparezco a esta hora en tu bandeja de entrada para contarte qué pasó este miércoles con el COVID-19. ¡Comienzo!

Este miércoles hubo 907 casos nuevos y subió la positividad

Hoy se realizaron 7.118 exámenes y se detectaron 907 casos nuevos, de acuerdo al último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

De la mano de este incremento en los contagios, subió la positividad: pasó de 9,25% el martes a 12,74% hoy.



Por otro lado, este miércoles se confirmaron seis muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que eleva el total de decesos desde el 13 de marzo a 624.

Al momento hay 7.472 personas cursando la enfermedad y 80 pacientes internados en CTI.



"Pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme"

"Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable". Esto planteó el presidente Luis Lacalle Pou en una entrevista con El País, que será publicada en su totalidad el próximo domingo.

Al respecto el mandatario agregó: "Si las encuestas de intención de vacunarse hubieran sido muy bajas, capaz habría que haber dado ese paso para dar confianza. Pero como va en aumento la voluntad de vacunarse, y yo creo que va a ser una inercia positiva…".

Lo que comentó sobre este tema lo encontrás acá.

Además, en la noche de este miércoles el presidente anunció en entrevista con Telemundo de Canal 12 que el 10 de marzo llegarán a Uruguay las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNtech.

Monitor del MSP para las dosis

El Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó este miércoles un monitor que permite conocer cómo va la inmunización contra el COVID-19 en Uruguay.



Estos datos se pueden conocer en el sitio https://www.gub.uy/uruguaysevacuna/monitor-vacuna-covid-19



Hasta las 19:40 horas de hoy un total de 52.501 personas habían recibido la primera dosis de la Coronavac, la vacuna de Sinovac.

Mujica, las vacunas y la pandemia "blanca"

El expresidente José Mujica habló este miércoles y, entre otras cosas, se refirió al proceso para adquirir las vacunas contra el coronavirus. “El gobierno estuvo fenómeno al principio, aplastó y macanudo y nos acostamos a dormir la siesta y nos dormimos con la vacuna y eso tiene un costo. Tuvimos la oportunidad de empezar a vacunar hace tres meses y la dejamos pasar porque estábamos confiados o por razones ideológicas. Los con plata nos mataron. El gobierno de Chile ya estaba tratando de cerrar en abril", comentó en entrevista con Radio Sarandí.

Mujica afirmó por otra parte que “la pandemia es blanca” porque “le dio una mano bárbara” al gobierno, que "la supo aprovechar, no tiene ninguna responsabilidad, pero se ubicó bien en la coyuntura y la supo capitalizar”.

Con el "diario del lunes es fácil sentarse a hablar"

Un rato después el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, habló con la misma emisora que Mujica y se refirió al proceso para obtener las vacunas.

"Uruguay era otro país en setiembre y otro en octubre. Teníamos una pandemia controlada y una economía abierta (...) A veces es muy difícil valorar la libertad cuando no dejaste de tenerla. Veníamos trabajando en el tema de la vacuna. En noviembre y diciembre pusimos el peso institucional porque empezó paralelamente con la fase 3 de muchas vacunas", dijo.

Por otro lado, el jerarca comentó que con el "diario del lunes es fácil sentarse a hablar", pero apuntó que cuando el gobierno decidió no implementar una cuarentena obligatoria "fueron momentos de mucha tensión". En Uruguay no hubo "ni toque de queda ni lockdown", sumó.

Con "la que toque"

Como recordarás, tiempo atrás el gobierno definió que el personal de salud recibiría la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech. También hace unos días las autoridades indicaron que, si bien ese sigue siendo el plan, si la llegada de estas dosis se demora, estos trabajadores podrían ser inmunizados con la de Sinovac.

Bueno, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, se refirió a este hecho y dijo que el personal de salud tiene que "dar el ejemplo a la población" e inmunizarse con la "vacuna que toque".

"Todas las vacunas son buenas", y "previenen con un grado de confianza y eficacia cercano al 100% la posibilidad de contraer la enfermedad de manera grave y la muerte", agregó Grecco en entrevista con Telenoche de Canal 4.



Las infantas y la polémica

En España se desató un escándalo este miércoles luego de que se conociera que las infantas Cristina y Elena -hermanas del rey Felipe- recibieron la vacuna contra el COVID-19 durante una visita a su padre en Emiratos Árabes. Las mujeres viajaron allí para visitar a su padre, Carlos I, exiliado en ese país.

"Mi hermana (Cristina) como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos", indicó la hermana mayor, Elena de Borbón, en un comunicado divulgado hoy.

La noticia causó indignación dado que ninguna de las dos tiene la edad para inmunizarse según el orden de prioridad definido por las autoridades españolas.

Esto fue todo por hoy. ¡Cuidate!

