Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Es lunes y (lamentablemente) seguimos en esta situación. Así que empecemos con las noticias que hoy hay mucho para conocer acerca del COVID-19.

Casos ascienden a 535

La cantidad de personas que contrajeron coronavirus en Uruguay desde el comienzo del brote a mediados de marzo asciende a 535, según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) divulgado en la noche de este lunes. Hoy se procesaron 570 análisis: 560 resultaron negativos y 10 positivos. De los casos confirmados, 313 personas se recuperaron y 212 cursando la enfermedad.

Luego de divulgado el informe del Sinae se conoció que hoy falleció otra persona por COVID-19 en el país. Se trata de un hombre de 83 años que estaba internado en el Sanatario Mautone de Maldonado. Con esta, son 11 las muertes por coronavirus registradas en Uruguay.

La explosión y la convivencia

El doctor en Medicina y en Ciencias Biológicas Rafael Radi es uno de los tres integrantes del equipo de expertos que asesorará al gobierno para enfrentar la pandemia. Este lunes Radi dijo entrevistado por Informativo Sarandí de Radio Sarandí: "Los fenómenos estos si se descontrolan, su propagación es explosiva, entonces podemos estar super bien en una semana y en dos semanas podemos tener una situación muy complicada".

Además, Radi añadió: "Los discursos que hablan de derrotar (al virus) en el corto plazo son desde el punto de vista científico incorrectos. Al virus no se lo derrota ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses, con el virus va a haber que convivir".



La molestia en el MSP

Este lunes El País publicó esta nota que detalla cómo en el Ministerio de Salud Pública (MSP) causó molestia que algunas mutualistas decidieran trasladar parte del costo de los exámenes para diagnosticar COVID-19 a los socios.

Por este motivo, el gobierno realizó un llamado a interesados para brindar estos diagnósticos, que serán costeados por el Estado. Fuentes de la salud informaron a El País que en principio se financiarán 25.000 tests.

El "afloje" después de Turismo

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio una conferencia de prensa este lunes en la Torre Ejecutiva. “Hemos entrado en una situación de afloje que no nos podemos permitir los uruguayos”, dijo el jerarca en relación a lo que percibe después de Semana de Turismo en la actitud de la población.

​“Esto no pasó todavía. No nos podemos engañar”, subrayó el ministro que además agregó: "Estamos en guerra contra una enfermedad que ha costado miles de vidas en el mundo entero". Todo lo que dijo Larrañaga está acá.



La vacuna suiza

Un grupo de científicos que trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus desde el Hospital Universitario de Berna (Inselspital) y en la industria biotecnológica aseguraron que podría estar lista para ser utilizada en el país europeo en octubre de este año.

"Esta será la primera o una de las primeras vacunas" para frenar la pandemia del COVID-19, dijo el jefe del Departamento de Inmunología del Inselspital, Martin Bachmann, que dirige los trabajos de investigación de la vacuna.

Qué hacer cuando llego a casa

Estos días, volver a entrar a casa después de una expedición al exterior lleva su tiempo y esfuerzo. Sacarse los zapatos y limpiar su suela, lavarse las manos e incluso ducharse solo por haber dejado la vivienda por un rato son algunas de las medidas que se toman. Todo para evitar el ingreso del virus. Pero, ¿es necesario? Esta nota recoge la palabra de un grupo de expertos que acaban con las dudas que tenemos varios.

Me despido por hoy. Antes voy a hablar de una serie documental cuyos dos primeros episodios ya están disponibles en Netflix y que se centra en uno de los deportistas más importantes de las últimas décadas: Michael Jordan. The last dance —coproducido por Netflix y ESPN Films— parece un gran plan para los que crecimos en la década del 90 con los Chicago Bulls siempre presentes en la tele (de tubo, claro).

Cuidate vos y al resto, y lavate las manos.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.