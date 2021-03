Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Vuelvo para que tengas en un solo lugar todo lo que sucedió hoy con el COVID-19 en un día marcado por el comienzo de la vacunación en Uruguay y también por el inicio de marzo, el mes de 2020 en que nuestras vidas se pusieron patas para arriba.

Este lunes se confirmaron 598 casos nuevos

Hoy se realizaron 5.478 tests de COVID-19 y se detectaron 598 casos nuevos, según el último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Este lunes, por otra parte, se confirmaron tres muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que eleva el total de decesos desde el 13 de marzo a 611.

Al momento hay 7.354 personas cursando la enfermedad y 76 pacientes internados en CTI.

La tasa de positividad (cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 11,42% este domingo a 10,91% este lunes.



Uruguay empezó a vacunar

Uruguay empezó este lunes a vacunar a su población, arrancando por los grupos definidos como prioritarios por las autoridades (trabajadores de la educación y del INAU, policías, militares y bomberos). El sábado se comenzó a inmunizar a algunos trabajadores de la salud -sobre todo los encargados de aplicar las dosis- pero hoy se dio el puntapié inicial al plan de vacunación propiamente dicho.

En esta fase inicial son unos 140.000 funcionarios esenciales los habilitados a vacunarse con las primeras dosis de la Coronavac del laboratorio chino Sinovac que llegaron a Uruguay la semana pasada.

Para conocer mejor qué pasó este lunes en el inicio de la inmunización, te recomiendo esta crónica en video.

"Se están demorando un poquito"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió este lunes al comienzo de la vacunación. "En este momento tenemos 47.118 (personas) agendadas para vacunarse en los tres primeros días", dijo el jerarca en conferencia de prensa. Sobre el mediodía el ministro actualizó esa cifra, y dijo que eran 50.000 los inscriptos de un total de 143.000 comprendidos en esta primera etapa. En la tarde, en tanto, ese número subió a 55.640 anotados.

"Yo ya estaría anotado, creo que se están demorando un poquito (...) Siempre aspiramos al máximo de personas vacunadas porque eso es lo que va a bajar los casos graves, las muertes y la transmisión", señaló Salinas.

Casos de reinfección

Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), también participó de esa conferencia que mencioné más arriba y dijo que se registraron casos de reinfección de la enfermedad en Uruguay.

"Tenemos casos diagnosticados confirmados con biología molecular. No tengo la cifra exacta, pero sí tenemos casos y lo que sabemos es que las reinfecciones no son muy comunes, pero sí ocurren. Ocurren tan pronto como 26 días entre una infección y la otra", dijo Medina.

"En Uruguay hemos tenido algunos casos, no sé cuántos, y no todos tienen demostración molecular; el haber tenido la infección o habernos vacunado no tiene que ser una carta abierta a vivir la vida como antes. Sí que nos va a mejorar la interacción entre nuestros seres más queridos, pero ni la vacuna ni haber estado infectado debe ser la excusa para bajar las medidas de prevención", sumó el médico.



Enciso recibió el alta médica

El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, anunció este lunes que recibió el alta médica, luego de pasar las últimas semanas internado en Buenos Aires tras contraer COVID-19.



"Momentos difíciles pero gracias a Dios, a los médicos, técnicos y personal del Sanatorio Mater Dei, MP, a la familia, amigos, a la oraciones, a los mensajes de fuerza desde Florida, Uruguay y Argentina. Estoy de Alta! A cuidarse, celebramos las vacunas en nuestro país. Gracias", escribió el exintendente de Florida en su cuenta de Twitter en la tarde de este lunes.

Fernández habló de "corregir errores"

El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió este lunes al escándalo que se desató en el país vecino luego que se conociera que personas allegadas al poder se habían salteado el orden previsto para vacunarse antes de tiempo.

"Ningún gobierno de la Tierra se puede otorgar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegios y falta de solidaridad", dijo Fernández durante su discurso en la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso.

Las vacunas y la curva de contagios

El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, dijo este lunes que los datos disponibles al momento muestran una caída de los contagios en algunos países que empezaron a administrar vacunas. Es "muy alentador", agregó.

"Si las vacunas comienzan a impactar no solo en menos muertes y hospitalizaciones, sino también en las dinámicas de transmisión, entonces creo que aceleraremos el control de la pandemia", dijo Ryan, pese a lo cual admitió que "por ahora, es el virus el que tiene ese control".



Me despido hasta mañana. ¡Cuidate!

