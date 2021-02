Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Cuando faltan algunas horas para la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19 a Uruguay, envío la última edición de esta newsletter.

Este jueves se confirmaron 825 casos nuevos

Este jueves se realizaron 7.034 exámenes y se detectaron 825 casos nuevos, según el último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Hoy se confirmaron cuatro muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2, lo que eleva el total de decesos desde el 13 de marzo a 595.

Al momento hay 6.604 personas cursando la enfermedad y 61 pacientes internados en CTI.

La tasa de positividad (que refiere a la cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 13,15% ayer a 11,72% hoy.



Pit-Cnt pide reunión a Lacalle Pou

El Pit-Cnt le solicitó una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para "analizar el impacto económico y social en el marco de la pandemia desatada por el COVID-19, en aras de ubicar allí temas de enorme relevancia para el país", según lo que expresó la central sindical en un comunicado.

"En momentos en que tanto desde la oposición, como de distintos sectores que conforman la coalición de gobierno discuten alternativas para abordar esta situación, el Pit-Cnt convoca este ámbito de diálogo en busca de soluciones concretas", añadieron.



Delgado y la inmunización

Antes de la llegada de las primeras dosis, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este jueves que Uruguay va a "terminar el proceso de vacunación mucho más rápido que otros que empezaron el proceso 20 días antes".

El jerarca también adelantó que "no va a haber ceremonia de recepción" de las vacunas dado que el Poder Ejecutivo entiende que el arribo de las dosis solo "es parte de un proceso". El presidente Lacalle Pou sí se reunirá mañana con el embajador chino, dijo en Informativo Carve de Radio Carve.

"Fuimos muy duros en la negociación para adquirir las vacunas, no solo para tener grandes cantidades si no también para tener la certeza de que no habrá tiempo muerto y que no haya momentos donde se paralice el plan de vacunación", añadió.

Turno por la aplicación

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó hace dos días que desde mañana se podrá agendar turno en el caso de las personas incluidas en los grupos que tienen prioridad para la inmunización.

Nicolas Jodal, empresario que lidera el grupo de desarrolladores que desarrolló la aplicación CoronavirusUY, dijo hoy que una vez que la agenda del MSP esté "activa", también aparecerá "automáticamente" en la aplicación móvil.

"La agenda le va a aparecer a todo el mundo, pero cuando te registrás, te va a pedir la cédula y ahí te va a decir si te corresponde la vacuna o no. El único dato que tiene que tener la persona para saber eso es el número de cédula de identidad", añadió Jodal.

