Coronavirus, lo último

Hola. Luego de un día soleado -al fin- en la capital uruguaya, llego para depositar en tu bandeja de entrada lo que sucedió hoy con el COVID-19.

Este jueves se detectaron 547 casos nuevos

Este jueves se realizaron 6.562 tests de COVID-19 y se detectaron 547 casos nuevos de la enfermedad, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro lado, hoy se confirmaron cinco muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 558.

La tasa de positividad (cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 8,23% ayer a 8,33% hoy.

Hay 5.218 personas cursando la enfermedad y 71 pacientes internados en CTI.



El más reciente informe epidemiológico del MSP

De manera periódica el Ministerio de Salud Pública (MSP) divulga un informe epidemiológico que da cuenta del avance de la pandemia de COVID-19 en Uruguay desde marzo -cuando aparecieron los primeros casos en el país- hasta el 14 de febrero (este reporte va hasta ese día).

En esta nota podés encontrar cuántos contagios no tienen nexo epidemiológico, qué porcentaje de los infectados es asintomático y en qué departamentos se registraron las muertes por coronavirus.

Diez datos luego de pasar los 50.000 contagios

Ayer mencioné que este miércoles Uruguay superó la barrera de los 50.000 contagios de COVID-19 desde marzo, cuando aparecieron los primeros casos de la enfermedad en el país. Esta nota recuerda diez cosas que pasaron en los poco más de once meses que transcurrieron desde esos contagios hasta ahora, como cuál fue el día con más infecciones, cuándo no hubo casos nuevos (sí, supimos tener jornadas así), qué departamento no lamenta muertes por coronavirus hasta ahora y cuál fue el día con más personas recuperadas.

Unicef sobre la llegada de vacunas vía Covax

La oficina en Uruguay de Unicef afirmó hoy que el país recibirá las dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que llegarán a través del mecanismo Covax en el primer trimestre del año. Unicef forma parte del plan provisional de distribución de vacunas que Covax comunicó semanas atrás.

"Ante algunas notas de prensa que han trascendido, UNICEF aclara: Uruguay, al igual que otros países de América Latina y el Caribe, está en el listado de países que recibirán la vacuna AstraZeneca por parte del mecanismo COVAX en el primer trimestre de 2021", indicó la agencia a través de su cuenta de Twitter.

A principios de febrero se conoció que Uruguay recibiría 172.800 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, de acuerdo a un documento divulgado por el Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que daba cuenta de un pronóstico de distribución de las dosis.



La salud del embajador Enciso

Días atrás el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, contrajo COVID-19. Este jueves se informó que continúa internado en cuidados intensivos en Buenos Aires, pero le retiraron el respirador.

Enciso "viene reaccionando favorablemente", agregaron desde la embajada.

El plan de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó este jueves un nuevo plan contra el COVID-19, que demandará US$ 1.960 millones este año, un incremento de 15% en comparación con 2020.

¿Qué se buscará con este dinero? Bajar los contagios y los fallecimientos, hacer frente a la desinformación acerca del coronavirus, y posibilitar que el acceso a las vacunas sea equitativo, entre otros objetivos.

"Financiar este plan no es sólo invertir para hacer frente al COVID-19, sino también en la recuperación global y la construcción de un mundo más seguro", dijo hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las vacunas y los compromisos

Sigo con la OMS, porque hoy también solicitó a los laboratorios AstraZeneca y Pfizer que respeten sus compromisos asumidos en el marco del Covax.

"Con la homologación [...] de las dos versiones de la vacuna de AstraZeneca, Covax está preparado para desplegar las vacunas y espera que varios fabricantes respeten sus compromisos", dijo el secretario general de la organización.

Tosió, gritó "corona" y fue a la cárcel

En Dinamarca un hombre fue condenado a cuatro meses de cárcel luego de haber tosido a pocos centímetros de dos policías al grito de "corona".

Los detalles acerca de este caso aparecen en esta nota.



