Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. Un día más en que Montevideo nos regala el ejercicio involuntario de correr a cerrar las ventanas para que no entre el agua cuando, minutos después de un sol radiante, diluvia como si estuviéramos en un paraíso tropical. Qué lindo verano, ¿verdad? Pero basta con este tema, empiezo a contar qué pasó hoy con el COVID-19.

497 casos nuevos y más de 50.000 contagios acumulados desde marzo

Este miércoles se realizaron 6.032 tests de COVID-19 y se detectaron 497 casos nuevos de la enfermedad, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Hoy, además, se confirmaron siete muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 553.

La tasa de positividad (que refiere a la cantidad de tests positivos sobre el total de realizados) pasó de 7,5% ayer a 8,23% hoy.

Hay 5.174 personas cursando la enfermedad y 71 pacientes internados en CTI. Por otro lado hoy se superaron los 50.000 contagios acumulados desde marzo.



Pasó el pico de la primera ola, dijo Paganini

"Podemos decir que tuvimos una primera ola y pasó el pico", dijo Fernando Paganini, uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

"Las olas no siempre vienen solas. A veces vienen en tandas, pero eso no quiere decir que bajemos de nuevo a los niveles que tuvimos (...) Nosotros pusimos el objetivo de volver al menos a 200 casos diarios como criterio para haber pasado esa ola y hoy todavía no estamos", añadió en entrevista con Radio Sarandí.

El matemático también se refirió a cuándo podría darse por finalizado el trabajo del GACH. "Es un tema que estamos empezando a conversar. Digamos que una vez que esté encaminado el tema vacunación, que es un poco la perspectiva de solución del problema y si hay un control de los casos, podríamos cambiar el estatus o cerrar esta etapa. Ha sido muy intensa y tal vez no tenga razón más allá de eso. Sobre la fecha exacta, lo estamos hablando", comentó.



El gobierno y las aglomeraciones

Recordarás cómo, en el último tramo del 2020, se generó polémica cuando el gobierno anunció que limitaría el derecho de reunión para, de esa manera, tener una herramienta para limitar las aglomeraciones.

Bueno, este domingo 21 vence el plazo previsto en esa ley que reglamentó el artículo 38 de la Constitución (fueron 60 días).

El gobierno ahora puede hacer dos cosas: no apelar más a esta medida o prorrogarla por 30 días más (puede hacer esto una sola vez, según establece la ley). Esto se define mediante un decreto y no pasa por el Poder Legislativo.

COVID en el gobierno

Este miércoles se confirmaron nuevos casos de COVID-19 en el gobierno. El director de Convivencia y Seguridad Social del Ministerio del Interior, Santiago González, tiene la enfermedad. También el presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), José Amorín Batlle, y la vicepresidenta de la institución, Silvana María Olivera.

Se trata de los últimos casos confirmados de la enfermedad en filas del gobierno.

Reino Unido infectará a personas sanas para estudio

El Reino Unido anunció este miércoles que empezará en las próximas semanas pruebas para comprobar la efectividad de drogas y vacunas contra el coronavirus para las que se infectará con el virus a personas sanas.

Será el primer país del mundo que realice este tipo de ensayos en esta pandemia (fueron aprobados por un comité de ética).

Desde marzo, alrededor de 90 voluntarios de entre 18 y 30 años -que recibirán una compensación por involucrarse en este ensayo- serán inoculados para establecer, entre otros, la cantidad mínima de virus que se precisa para generar la infección.

La charla de Abdo con Putin por la Sputnik V

Ayer mencioné que Paraguay comunicó que las primeras dosis de la Sputnik V llegarían al país mañana. Bueno, este miércoles, previo a la reunión que mantuvo en Punta del Este con Luis Lacalle Pou, el mandatario paraguayo, Mario Abdo, se comunicó con Vladimir Putin para conversar acerca de las vacunas.

"Mantuve una excelente conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Acordamos impulsar un cronograma de envíos para lograr previsibilidad en llegada de más lotes de vacunas contra COVID-19 en la brevedad, del total de 1 millón comprometidas. ¡Gracias por el apoyo!", escribió Abdo en su cuenta de Twitter.



