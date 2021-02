Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Si estabas buscando cómo enterarte de lo que pasó este martes con el COVID-19, es tu momento de suerte porque esta newsletter trae todo.

Este martes se confirmaron 506 contagios

Este martes se realizaron 6.563 tests de COVID-19 y se detectaron 506 casos nuevos de la enfermedad, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro parte, hoy se confirmaron nueve muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 506.

La tasa de positividad (cantidad de test positivos sobre el total de realizados) pasó de 6,1% el lunes a 7,7% este martes.

Hay 5.375 personas cursando la enfermedad y 76 pacientes internados en CTI.



Casos en el MSP

En las últimas horas se conocieron varios casos de COVID-19 entre jerarcas del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por un lado, el director general de Salud, Miguel Asqueta, contrajo la enfermedad. También se contagió la coordinadora del Área Programática de Salud de la Niñez, Alicia Fernández.

La cartera divulgó un comunicado para informar que el personal perteneciente a la Dirección General de Salud "está en cuarentena preventiva, en teletrabajo, y se realizará el hisopado en la fecha que corresponda a cada caso".

El ministro Daniel Salinas no fue catalogado como "contacto estrecho" de ninguna de las personas con coronavirus, por lo cual no se realizará un test ni hará cuarentena. "No me corresponde por los tiempos, sobre todo por la fecha que dan con el inicio de su enfermedad. No me corresponde estar cuarentenado ni en lista de hisopado", dijo. "Consulté con los que saben de Epidemiología", añadió.



200 casos por día para fines de mes

Andrés Ferragut es ingeniero eléctrico e integra el Área de Modelos y Ciencia de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Este martes fue entrevistado por el programa Así nos va, de Radio Carve, y dijo que para fines de febrero se recuperaría el "control" de la pandemia con 200 casos por día, en caso que se mantenga la tendencia actual.

Ferragut señaló que desde el 16 de enero se registró "una bajada tanto en la cantidad de casos diarios como en los casos activos", lo que se puede tomar con una "alegría cautelosa".

"Para poder decir que pasamos una primera ola deberíamos volver a una situación de control que tuvimos durante buena parte del año pasado", comentó, y agregó que por ese motivo se fijaron "el objetivo de llegar a 200 casos" diarios para que el "sistema de rastreo pueda funcionar correctamente".

El murciélago en el comienzo de todo

Todo este lío más conocido como COVID-19 empezó con un murciélago. La semana pasada comenté acerca de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que está en Wuhan (China) para investigar el origen del virus. Bueno, ahora el jefe de esa misión, Peter Ben Embarek, dijo que todo continúa apuntando a que el SARS-CoV-2 procede de los murciélagos.

"Todo el trabajo que se ha hecho para identificar su origen continúa señalando a una reserva de este virus o de un virus similar en poblaciones de murciélagos", dijo este danés, experto en zoonosis.

Por otro lado, trazó dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano: mediante un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.



Las nuevas medidas del Reino Unido

El Reino Unido anunció este martes una serie de medidas para tratar de controlar las nuevas cepas del coronavirus.

Entre otros, el gobierno liderado por Boris Johnson anunció que se exigirá cuarentena en hoteles designados por las autoridades para los británicos, residentes en el Reino Unido o en la República de Irlanda que ingresen desde países incluidos en una "lista roja" de riesgo.

Esta estadía en el hotel correrá por cuenta de la persona que esté en cuarentena, y saldrá 1.994 euros.



¿Qué pasará si alguien se niega a ir a un hotel de estos a realizar la cuarentena? Se enfrenta a una multa de hasta 11.300 euros.

Los detalles acerca de estos anuncios los encontrás en esta nota.

La persona más anciana de Europa sobrevivió al COVID

La monja francesa Sor André es la personas más vieja de Europa. A mediados de enero contrajo coronavirus, pero superó la enfermedad y esta semana cumplirá 117 años.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de tener COVID, la hermana André respondió a la cadena de televisión francesa BFM: "No, no tenía miedo porque no tenía miedo de morir. Estoy feliz de estar con ustedes, pero desearía estar en otro lugar: con mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela".



Sor André nació el 1° de febrero de 1904 y es la segunda persona viva más anciana del mundo, según la lista del Grupo de Investigación Gerontológica (GRG).



Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.