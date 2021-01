Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Cuando transitamos los últimos días de este enero pandémico, envío una nueva edición de esta newsletter para que conozcas bien qué pasó hoy con el COVID-19.

562 casos nuevos este jueves

Este jueves se realizaron 7.290 exámenes de COVID-19 y se detectaron 562 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro lado, hoy se confirmaron ocho muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 415.

La tasa de positividad (que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) pasó de 8,5% el miércoles a 7,7% este jueves.

Hay 7.166 personas cursando la enfermedad y 90 pacientes internados en CTI.



Europa podrá bloquear exportaciones de vacunas

Ya comenté días atrás que en Europa las autoridades están presionando para que los laboratorios honren sus compromisos y entreguen las vacunas en los plazos que acordaron. Este jueves la Comunidad Europea dio un paso más para asegurar esto y creó un mecanismo que permite bloquear las exportaciones de dosis producidas en Europa en caso de que haya déficit para atender la demanda local.

A partir de la introducción de esta medida, las farmacéuticas que quieran vender vacunas que hayan sido elaboradas en plantas europeas deberán solicitar autorización al estado miembro donde esté instalada esa fábrica.

¿Cómo nos puede afectar esto? Días atrás el gobierno uruguayo anunció un acuerdo para comprar dosis a la compañía Pfizer, que tiene plantas en Francia, Bélgica y Alemania.

Todos los detalles acerca de esta novedad aparecen en esta nota.

Antía sugiere "una vueltita más a la perilla"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se refirió este jueves al anuncio del gobierno de retorno al cierre parcial de fronteras –lo que permite el ingreso al país de uruguayos y residentes- y dijo que “falta una vueltita más a la perilla”. El jefe comunal ha señalado en más de una oportunidad su interés en que se permita entrar a ciudadanos extranjeros propietarios de inmuebles en Uruguay.

Antía agregó en rueda de prensa este jueves que considera que “avanzado un poquito febrero” el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou “va a mover la perilla” y permitir el ingreso de extranjeros que posean casas y apartamentos en el país.



"No mueve la aguja"

Pero el intendente fernandino no fue el único que comentó acerca de la decisión del gobierno respecto a las fronteras. La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, señaló: "Entendemos que es un paso que va en la línea correcta para poder ir considerando la apertura parcial de fronteras hacia el sector turístico, pero en este en particular el ingreso de uruguayos y de residentes no es para el sector turístico un tema relevante, en el sentido de que no mueve la aguja para nuestros operadores".

En entrevista con Radio Monte Carlo, agregó que "en algún caso puede llegar a tener algún numerito más el turismo interno, pero realmente no es un número significativo".

Los países bajo la lupa

El Instituto Lowy -un think tank australiano- realizó un ranking que muestra cómo han manejado hasta el momento la pandemia alrededor de cien países, tomando como referencia seis indicadores diferentes. ¿Quién resultó ser el mejor de la clase? Nueva Zelanda, que sacó una nota casi perfecta, con un total de 94,4 puntos sobre 100. En el fondo de la lista, con el peor desempeño según esta clasificación, aparece Brasil, con 4,3 puntos.

Uruguay, por su parte, se colocó en el puesto 12, y sumó 75,8 puntos.

Uruguay, Sinovac y la confidencialidad

El Instituto Butantan de San Pablo (Brasil), que produce en el país vecino la vacuna desarrollada junto al laboratorio chino Sinovac, afirmó que no cerró un acuerdo con Uruguay para la compra de las dosis. Sí hay un “preacuerdo” en marcha entre el Butantan y el Ministerio de Salud Pública (MSP), pero este proceso continúa y aún no está definido cuántas dosis se venderán a Uruguay, de acuerdo a lo que informó el miércoles la periodista Denise Mota en el programa No Toquen Nada de Del Sol FM.

En la conferencia de prensa de ayer el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado al respecto, y dijo: “Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac. Tengo los documentos que confirman la representación con la empresa que hemos negociado… No vamos a iniciar una batalla judicial por representaciones. Nosotros sabemos que tal empresa tiene la autorización a tal laboratorio para venderle a Uruguay”.

¿Cuál es este representante autorizado? No lo sabemos. El gobierno no reveló su nombre y, como explica esta nota, desde el Poder Ejecutivo entienden que se trata de un dato "confidencial".

Alemania sobre la vacuna de AstraZeneca

En Alemania la comisión de vacunación dijo hoy que la desarrollada por AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford no es aconsejada para las personas mayores de 65 años.

¿Sabés quiénes no se alegraron? La compañía, obviamente, y el primer ministro británico, Boris Johnson, que lidera un país que está inmunizando a su población mayor de 65 con esta vacuna.



Escándalo en Filadelfia

En Filadelfia (Estados Unidos) se generó un gran escándalo después de que un estudiante de 22 años vacunó contra el COVID-19 a cuatro de sus amigos.

Andrei Doroshin, un investigador universitario de 22 años, admitió hoy entrevistado por la cadena NBC su error al tomar vacunas de la asociación "Philly luchando contra el COVID", que él creó en 2020 junto a otras personas.

Dijo que esto fue luego de un día de vacunación tras el cual sobraron dosis y que, para que no expiraran sin que nadie las usara, decidió inmunizar a sus amigos. "Las dosis iban a expirar (...) Es mi error. Es un error que cargaré conmigo hasta el fin de mi vida. Pero no es un error de la organización", dijo.

Los recién casados vacunados

Llámenme cursi, pero en medio de una pandemia estas historias me parecen más necesarias que nunca. Geoff Holland, de 90 años, y su esposa Jenny, de 86 años, son una pareja de británicos jubilados que se casaron hace pocos meses, esta semana se vacunaron contra el COVID-19 y ahora llaman al resto a que los imiten y se den su dosis.

Los dos tuvieron coronavirus y la enfermedad también los obligó a aplazar la boda en dos oportunidades. Al tercer intento lo lograron y dieron el sí ante cuatro invitados.

Jenny dijo que hubo gente que "trabajó mucho para obtener esta vacuna", por lo que las personas "deberían tenerla".

¡Me despido hasta mañana!

