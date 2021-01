Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Comienzo rápido a contar qué sucedió este martes con el COVID-19.

644 casos nuevos y once muertes

Hoy se realizaron 7.308 tests de COVID-19 y se detectaron 644 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro lado, este martes se confirmaron 11 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 401.

La tasa de positividad (que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) pasó de 9,2% el lunes a 8,8% este martes.



La molestia por la falta de agradecimiento a Salinas

El sábado, cuando encabezó una conferencia de prensa para brindar detalles acerca de los acuerdos que Uruguay había alcanzado para comprar vacunas contra el coronavirus, el presidente Luis Lacalle Pou se detuvo en agradecer a un grupo de personas. Sentado cerca de él mientras hablaba ante los medios de comunicación, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, no fue uno de los nombrados.

Esto despertó la molestia en el partido que integra el jerarca, Cabildo Abierto, tal como cuenta esta nota.

Raúl Lozano, uno de los tres senadores cabildantes, escribió en su cuenta de Twitter el domingo: “El ministro Daniel Salinas no necesita presentaciones ni menciones especiales. Su trabajo y resultados son su mejor presentación. Por su humildad, trabajo serio y profesional, la gran mayoría de los uruguayos lo elige y es el ministro más popular. Gracias Ministro!!!”.

En tanto, el diputado Álvaro Perrone dijo a El País: “Hubo algunos comentarios y reclamos de allegados, de militantes y dirigentes de distintos puntos del país, que llegaron principalmente por WhatsApp y a las redes de Cabildo”.

MSP brinda tests para las policlínicas municipales

Este martes el Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó 2.300 tests antígenos a la Intendencia de Montevideo, que serán distribuidos en las policlínicas municipales.



El ministro Salinas dijo que es un "mecanismo de diagnóstico" y añadió que "cuando el paciente viene con síntomas se le hace el estudio y el resultado está en 15 minutos".

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, planteó que mañana o pasado se empezará a hisopar y añadió que se "hará una distribución similar para las 23 policlínicas".

Razones para vacunarse contra el COVID-19

Hay personas que se muestran dubitativas o directamente rechazan la vacunación contra el COVID-19 una vez las dosis estén disponibles. Para tratar de revertir esto, el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UdelaR, Julio Medina, brindó en su cuenta de Twitter once razones para inmunizarse.

Entre otros, el médico enumeró como motivos no enfermarse, así como también cuidar a nuestros familiares y amigos.

El listado completo que compartió Medina lo encontrás acá.

La vacuna y el personal de salud

Me quedo en el universo vacunas, porque en las últimas horas el senador blanco Jorge Gandini propuso que la inmunización sea obligatoria en el caso del personal de la salud (como recordarás, ya meses atrás el gobierno anunció que recibir o no la vacuna sería voluntario).

El ministro Salinas se refirió a este tema hoy, y dijo: "Para mí es una obligación ética y otros dirán otros tipos de consideraciones".

"Es un tema más para estudiar. Es un tema de ética, de responsabilidad y de solidaridad. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista ético y desde el mensaje, es muy importante transmitir un mensaje adecuado y el mensaje adecuado es que la vacuna funciona, protege, salva vidas y nos va a evitar muchos disgustos", agregó.



La presencialidad "que se pueda"

Graciela Fabeyro, directora de Primaria, habló hoy en rueda de prensa sobre el inicio de los cursos en ese nivel el próximo 1° de marzo y planteó que será "con la presencialidad que se pueda según las condiciones, con la combinación de presencialidad con virtualidad, con distintas posibilidades".

"Estamos seguros que el 1° de marzo comenzamos, con la modalidad que la situación lo permita", añadió.



Europa presiona a laboratorios

"Europa ha invertido miles de millones para desarrollar las primeras vacunas contra el COVID-19", dijo este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen durante una videoconferencia. ¿Qué es lo que pasa? La Unión Europea presiona a los laboratorios que están demorados en sus entregas de las vacunas.

"Ahora, las empresas deben mantener sus promesas y honrar sus obligaciones", agregó von der Leyen.

La Unión Europea firmó precontratos con varios laboratorios para conseguir más de 2.000 millones de dosis.



Suecia, Pfizer y la cantidad de dosis

Sí, otra de vacunas. Es que Suecia anunció que paralizará los pagos a Pfizer hasta que se dirima una polémica que ya incluye a varios países: el número de dosis de la vacuna que se pueden sacar de cada frasco.

Si bien en principio la farmacéutica comunicó que se podían extraer cinco dosis por frasco, ahora dice que son seis. El tema es que para conseguir esta sexta dosis se requiere una jeringa especial que no está disponible en todos lados. Suecia busca que la Comisión Europea (CE) y Pfizer aclaren esto, y mientras eso no suceda no pagará nada al laboratorio.

El responsable de vacunación en Suecia, Richard Bergström, dijo que es "inaceptable" que si un país solamente puede extraer cinco dosis tenga que pagar lo mismo que los que sí pueden.



Nuevos requisitos para entrar a Estados Unidos

La semana pasada comenté que el presidente Joe Biden había decidido, entre otros, que las personas que ingresen a Estados Unidos desde el extranjero realicen una cuarentena. Es una de varias medidas que el mandatario anunció para tratar de contener los contagios.

Bueno, hoy empezó a regir la restricción para viajar a Estados Unidos desde los países de la zona Schengen, el Reino Unido, Irlanda y Brasil.

¿Y qué pasa con Uruguay? Sí se puede entrar al país, pero se debe cumplir una serie de requisitos, como bien explica esta nota.

Esto fue todo por hoy. Me despido hasta mañana.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.