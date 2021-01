Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Hoy, el día 21 de enero del año 21 del siglo XXI, llega esta, una nueva edición de la newsletter que mando desde marzo para que sepas todo lo necesario sobre el COVID-19. ¡Arranquemos!

709 casos nuevos

Hoy se realizaron 7.330 exámenes de COVID-19 y se detectaron 709 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro lado, este jueves se confirmaron 11 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos desde la aparición de la enfermedad en Uruguay a 347.

Hay 7.718 personas cursando la enfermedad y 98 pacientes internados en CTI. Es la cifra más baja de personas en cuidados intensivos desde el 10 de enero (cuando eran 97), y la primera vez desde el 12 de enero que hay menos de 100 pacientes en CTI.

ASSE capacita a médicos en cuidados críticos

Hoy la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) divulgó una convocatoria "voluntaria" para ciertos médicos de todo el país que se quieran capacitar en cuidados críticos, y "eventualmente" trabajar en algunos de los CTI del organismo "bajo la supervisión de un médico intensivista", según un comunicado que se conoció este jueves.

Mario Torales, médico intensivista que al momento es asesor del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que se trató de un comunicado "interno" a las gerencias de Recursos Humanos de diferentes hospitales de unidades ejecutoras de ASSE.

"Un plan de contigencia implica prepararse para el mismo. Nos estamos preparando para el escenario más adverso", agregó. Todos los detalles acerca de esto los encontrás acá.



Objetivo: volver a los 200 casos diarios

200. Esa es la cantidad de casos nuevos diarios a la que Uruguay debería aspirar para "volver a tener el control" de la pandemia, según dijo este jueves el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi.



Esto es debido a que "hasta 200 casos por día Uruguay puede seguir la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento" de contagios de COVID-19, añadió en entrevista con Informativo Sarandí de Radio Sarandí.

Fernando Paganini, por su parte, habló en la misma línea y dijo: "Para sentirnos tranquilos de que se controló el tema tiene que haber no solo un freno sino también una bajada". El coordinador del grupo del Área Modelos y Ciencia de Datos del GACH agregó en el programa En Perspectiva de Radiomundo: "El mensaje que le transmitimos al gobierno fue que no alcanza con frenar el crecimiento sino que hay que aspirar a una baja para tener un control más firme, sobre todo porque empieza la actividad plena y las presiones van al alza".

Salinas y las vacunas

"El plazo va a ser el más rápido, pero el más seguro". Así respondió este jueves el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a la interrogante acerca de cuándo estarán disponibles en el país las vacunas contra el coronavirus.

En rueda de prensa, el jerarca añadió que "la vacuna va a llegar" y será "un producto bueno, eficaz y accesible para toda la población".

"No creo que haya demoras. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo y ¿cuántas han sido vacunadas?", dijo consultado acerca de la llegada de las dosis al país.

Por otro lado, el ministro se refirió a las aglomeraciones y pidió a la población "un poquito más de solidaridad". "El uruguayo es indomable, eso es lo que me pasa por la cabeza. Se han hecho todas las medidas de disuasión posible", añadió.



"Mesa coordinadora" de CTI

Más tarde, Salinas encabezó una conferencia de prensa en la que se anunció la creación de una "mesa coordinadora de centro de cuidados críticos", con el objetivo de poder monitorear en tiempo real tanto al sector público como al privado a nivel de CTI.

Salinas dijo que se busca que en "las camas de CTI esté no solo asegurada la asistencia a todo el que lo necesita" sino "racionalizar los recursos humanos, porque los materiales están".

"Lo importante es que tanto salud pública como las privadas se complementen de tal manera que a lo que a una le falte lo comente con la otra (...) Hay que cuidar cada peso, administrarlo y no se puede hacer cuentas interminables sino proyectos medibles", señaló.



Empezó a funcionar el puesto de Los Dedos

Ya hablé esta semana acerca del puesto de tests que ASSE instaló en la zona de Los Dedos, en Punta del Este. Este jueves, en su primer día de funcionamiento, hubo hasta siete cuadras de fila para realizarse el examen. Las autoridades ya habían indicado que el hisopado es gratuito, pero que un médico evaluaría su pertinencia y que se darían 100 números por día.

La encuesta de FEMI

Seis de cada diez médicos que trabajan en el interior del país consideran que los servicios de salud están "sobrecargados", según una encuesta de la Federación Médica del Interior (FEMI).

El 89% de los médicos consultados afirma que está “preocupado” (44%) o “muy preocupado” (45%) por la situación sanitaria, y el 5% dice que “es alarmante y está fuera de control”. Un 6% restante, en tanto, asegura que está “tranquilo”.



Enfermero uruguayo vacunado en Livramento

Ayer comenté que en Livramento y Chui -fronterizas con las ciudades uruguayas de Rivera y Chuy, respectivamente- había comenzado la vacunación contra el COVID-19 y cómo se analizaba la posibilidad de que persona médico uruguayo que trabaja de un lado y otro de la línea fronteriza recibiera la inmunización.

Este jueves un enfermero uruguayo -que también tiene la nacionalidad brasileña- recibió una dosis de la vacuna en Livramento. Ricardo Cardozo dijo al medio local Sentinela 24hs estar "muy feliz y agradecido por ser el primero" y que esto significa "una emoción indescriptible".

El enfermero -que al momento no trabaja del lado uruguayo- recomendó la vacunación debido a "la situación que se vive".

Cuarentena para los que entren a EE.UU.

Hoy, en su segundo día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció un paquete de medidas para tratar de contener los contagios de COVID-19 en el país. Entre otros -uso obligatorio de tapabocas en determinados lugares, incremento del testeo, vigorizar la vacunación- el mandatario dijo que las personas que lleguen al país desde el extranjero deberán hacer cuarentena.

"Además del uso de mascarillas, todos aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen", planteó Biden este jueves en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Y me quedo en la Casa Blanca, porque hoy, ante los medios, el epidemiólogo más importante del país, Anthony Fauci, expresó con una sonrisa de oreja a oreja alivio por la salida de Donald Trump, y afirmó que es "liberador" hablar sin vueltas sobre lo que dice la ciencia respecto al COVID-19 sin temor a "repercusiones".

Fauci -ahora principal asesor médico de Joe Biden y desde hace décadas director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas- dijo: "Una de las nuevas cosas en esta administración es que si no sabemos la respuesta, no hay que aventurar una suposición. Simplemente decimos que no sabemos la respuesta".



Fernández se vacunó con la Sputnik V

En Argentina el presidente Alberto Fernández recibió este jueves una dosis de la Sputnik V.

Esto sucedió un día después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) diera la aprobación a la vacuna Sputnik V para los mayores de 60 años.

Reino Unido endurece multas en caso de fiestas

El Reino Unido -que atraviesa su tercer confinamiento- endureció en las últimas horas las sanciones para quienes vayan a fiestas ilegales. Las multas pueden llegar a los US$8.800.

La ministra del Interior, Priti Patel, dijo hoy en rueda de prensa que hay "una pequeña minoría que se niega" a respetar las medidas para contener los contagios.

"Este comportamiento irresponsable es una gran amenaza para la salud pública. No sólo para los presentes en estos actos, sino también para nuestros formidables policías que intervienen para detenerlos", agregó la jerarca.



La catedral que se transformó en centro de vacunación

La catedral inglesa de Salisbury se convirtió en un centro de vacunación contra el COVID-19. En el lugar las dosis se administran con música de órgano de fondo. "Esperamos crear una atmósfera de serenidad y tranquilidad, solo queremos aportar algo para que la gente piense en otra cosa durante el pinchazo y ayudar a los equipos" de salud, dijo el reverendo de la catedral, Nick Papadopoulos.



Este edificio es una de las tres catedrales británicas involucradas en el programa de vacunación a la población.

"Es agradable pensar que están haciendo algo para que yo pueda estar todavía aquí unas semanas o unos años más, ¡hasta los 100!", dijo William Perry, de 98 años, una de las personas que concurrió a la catedral para recibir su vacuna.

Esto fue todo por hoy. Adiós y cuidate.

