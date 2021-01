Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Es 13 de enero, así que este miércoles se cumplen diez meses -sí, DIEZ- desde que Uruguay confirmó los primeros casos de COVID-19 en su territorio. ¿Que se siente como si hubieran pasado en realidad diez años? Sí, concuerdo, pero la terquedad del calendario gregoriano nos marca otra cosa.

630 casos nuevos y 108 pacientes en CTI

Hoy se realizaron 7.385 tests de COVID-19 y se detectaron 630 casos nuevos, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por otro lado, este miércoles se confirmaron seis muertes por la enfermedad, lo que eleva el total de decesos desde la aparición del coronavirus a 275. Se trata de cinco pacientes de Montevideo de 102, 96, 86, 85 y 80 años, y un paciente de San José de 84 años.

Hay 7.467 personas cursando la enfermedad, lo que marca un récord de casos activos. Hay 108 pacientes internados en CTI, también un máximo desde marzo.



Los 475 casos nuevos "omitidos"

Entre el 29 de diciembre y el 7 de enero no se reportaron en los boletines diarios del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) un total de 475 casos nuevos de COVID-19, de acuerdo a un comunicado divulgado este miércoles por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La cartera aseguró que se detectó un "error informático en uno de los campos en la carga de datos que realizan los laboratorios y, en consecuencia, en el sistema de carga de datos que reporta diariamente las personas con COVID-19".

Todo lo que dijo el MSP sobre este tema lo encontrás en esta nota.

Habilitan dos viajes de Buquebus

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) resolvió "por razones humanitarias" autorizar que se realicen dos viajes de la empresa naviera Buquebus, que une Uruguay con Buenos Aires (Argentina), de acuerdo a lo que indicó a través de un comunicado conocido hoy. Esto se decidió "en atención a la situación humanitaria en que se encuentran compatriotas uruguayos que aún continúan en territorio argentino solicitando regresar a Uruguay y que han adquirido sus boletos al 6 de enero de 2021".

"Antes de la partida del buque, la empresa Buquebus debe enviar copia de la lista de pasajeros y sus datos personales, incluyendo dirección y teléfono de contacto, a la Dirección General de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", indicó el comunicado.



La llamada de Lacalle al intendente de Rivera

El intendente de Rivera, Richard Sander, junto a legisladores del departamento fronterizo con Brasil -el más afectado por la pandemia- envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que se pidió fortalecer el testeo y también que la población local tuviera prioridad una vez Uruguay tenga vacunas contra el COVID-19.

Este miércoles el mandatario llamó al jefe comunal y le dijo que ve con "muy buenos ojos" el planteo, según lo que comentó el intendente a El País.

"Vamos a trabajar para ayudar a Rivera", dijo Lacalle Pou de acuerdo a lo que dijo Sander.

Evalúan más medidas para Montevideo

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo hoy que mañana va a reunirse el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Montevideo para estudiar el avance de la pandemia en la capital y evaluar posibles medidas.

Además, planteó que a nivel nacional "hacen falta medidas nuevas para obtener resultados diferentes", y señaló que el Poder Ejecutivo "debería considerar seriamente el uso de una renta básica". "No lo pienso yo sola, en todo el mundo se están dejando temas fiscales en pos de entender la situación", añadió.

La pandemia y el vino

La pandemia hizo que el año pasado los uruguayos tomáramos más vino. Mientras que en 2019 se consumieron 64.678.129 litros de esta bebida, en 2020 esa cifra trepó a 72.299.783 (lo que marca un aumento de 7.621.654 litros entre un año y el otro).

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), Ricardo Cabrera, dijo que “el factor principal” que explica este salto fue el coronavirus. La pandemia “nos tuvo a todos más tiempo en casa, con menos salidas y con más reuniones pequeñas”. El contexto social “favoreció al consumo de vino” porque es “más de hogar, de entre casa y familiar”, agregó el enólogo.

Además, dijo que encontraron “un corrimiento del consumo hacia gente más joven, entre 20 y 30 años, que habitualmente tomaba otras bebidas”.

Irlanda: del mejor de la clase al peor

Quiero compartir esta nota, que explica qué sucedió en Irlanda, país que en pocas semanas pasó de ser un caso de éxito en Europa en el manejo de la pandemia a tener la tasa de incidencia de la enfermedad más alta del continente.

Las cifras oficiales muestran que hasta el 1° de enero el país había tenido algo más de 93.000 casos de COVID-19. Entre esa fecha y el martes de esta semana, en tanto, trepó a 155.000 contagios.

¿Por qué pasó esto? Todo apunta a las pocas restricciones -en comparación con sus vecinos europeos- que Irlanda estableció para las fiestas de fin de año. Entre otros, se permitió que hasta tres hogares diferentes se reunieran para que la población pudiera pasar una "verdadera Navidad", como planteó en su momento el primer ministro Micheál Martin.

Bolivia anuncia compra de vacunas

Este miércoles Bolivia anunció la adquisición de cinco millones de dosis de la vacuna Oxford y AstraZeneca a través de un contrato con la compañía farmacéutica Serum de la India.

El presidente boliviano, Luis Arce, dijo hoy que estas vacunas "van a estar recién para el mes de abril", con una primera entrega de un millón de dosis, "hasta llegar a completar los 5 millones".

Este lote de vacunas se sumará a las 5,2 millones de dosis de la rusa Sputnik V que ya compró el gobierno boliviano.



Antes de irme voy a dejar por acá esta nota, que habla del documental sobre la escritorio Fran Lebowitz que dirige y protagoniza Martin Scorsese y que Netflix sacó hace unos días (se llama Pretend It's a City). Lebowitz llegó a Nueva York en su juventud, fue taxista, amiga del músico de jazz Charles Mingus, estuvo en primera fila viendo boxear a Ali mientras Frank Sinatra sacaba fotos por la vuelta, no entiende por qué la gente se toma vacaciones ni el concepto de "placer culposo" y no usa computadora ni celular. Es hilarante y buena parte de lo que me gustó del documental es ver cómo Scorsese se descostilla de risa con sus comentarios. Yo largué más de una carcajada también oyéndola despotricar contra todo, algo que no viene nada mal cuando el mundo afuera a veces parece al borde del precipicio.

