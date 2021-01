Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola!, Mayte de nuevo por acá. Terminó mi licencia y es por eso que vuelvo a estar detrás del timón de esta newsletter para que te enteres de todo lo que pasó este lunes de enero con el coronavirus. Pero antes de empezar quiero agradecer a Irene, quien durante mi ausencia fue la encargada de que cada noche recibieras en tu casilla lo que tenías que saber ese día acerca del COVID-19. Mostraré mi gratitud incluyendo en esta edición solamente gifs de perritos. ¡Comencemos!

719 casos nuevos

Hoy se realizaron 4.933 tests de COVID-19 y se detectaron 719 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Ayer se registró el récord de contagios en un día desde marzo, con 1.215 infecciones reportadas.

Por otro lado, este lunes se confirmaron seis muertes por la enfermedad, lo que eleva el total de decesos desde la aparición del coronavirus a 262. Se trata de cuatro pacientes de Montevideo de 94, 90, 74 y 73 años, un paciente de Cerro Largo de 88 años, y un paciente de Rivera de 91 años.

Hay 7.084 personas cursando la enfermedad, lo que marca un récord de casos activos. Hay 98 pacientes internados en CTI, también un máximo desde marzo.



"Estamos terminando las negociaciones"

El gobierno todavía no ha hecho ningún anuncio oficial acerca de qué vacuna comprará Uruguay, cuándo llegarán estas dosis y en qué fecha la población empezará a ser inmunizada. Este lunes el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado acerca de esto y dijo: "Estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones".

Entrevistado por el programa Hora del campo (Radio Voz de Melo), el mandatario añadió que el país apuesta a "las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada".

Lacalle Pou planteó que el plan de vacunación diseñado es "ambicioso".

"Disculpame que no te digo una fecha. Obviamente manejamos una fecha, pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. Así que en pocos días seguramente ya tengan novedades", dijo.

"No alcanzó" con la libertad responsable, dijo Sartori

Tras el récord de casos registrado el domingo, desde dentro de la coalición de gobierno se pidió cancelar actividades y otorgar subsidios a los sectores más golpeados. Quien propuso esto fue el senador blanco Juan Sartori, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que se "apostó" a la libertad responsable de la población pero "no alcanzó".

"Necesitamos políticas que garanticen la salud de todos y permitan sobrevivir a la gente. Actividades con riesgos deben ser canceladas e industrias afectadas deben ser apoyadas por subsidios, exoneraciones y todo lo necesario", añadió el legislador en su mensaje.

Los dichos de Sartori le valieron un par de caricias discursivas de sus compañeros de bancada Jorge Gandini y Sebastián Da Silva. El primero escribió en Twitter sobre los planteos del empresario: "Quizás cuando retornes de tus vacaciones en Marbella le puedes contar a la Bancada de Senadores en qué consisten concretamente".

El planteo de FEMI

Este lunes la Federación Médica del Interior (FEMI) emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación” por el avance de la enfermedad en Uruguay y manifiesta que las "medidas de control implementadas por el gobierno son insuficientes", en especial en las “zonas en las que la afluencia de personas se ha incrementado notoriamente con motivo de la temporada estival”.

El texto plantea, además, que en ciertas partes de Uruguay es “imperioso que las autoridades tomen medidas especiales para cuidarnos a todos”, y suma que la “situación es grave en algunos puntos del país más que en otros y como gremio médico elevaremos formalmente nuestra preocupación y planteos a las autoridades pertinentes”.

Todo lo planteado por FEMI aparece en esta nota.



Tareas comunitarias en hospitales

El presidente del Colegio Médico del Uruguay, Blauco Rodríguez, sugirió que aquellas personas que participan de fiestas clandestinas realicen tareas comunitarias en hospitales por incumplir con las medidas sanitarias para contener los contagios.

"Estamos viendo de manera diaria que, a pesar de todas las medidas que se han tomado, muchas personas las incumplen, sobre todo las que tienen que ver con las aglomeraciones especialmente en el este: en Maldonado, Rocha, en Montevideo, Canelones y en el resto del interior", dijo en Radio Monte Carlo.

Rodríguez planteó que "para cumplir ese tipo de tareas" deberían tener "todas las medidas de protección que se deben utilizar y de paso también que sepan lo que se siente estar 12 horas, 24 horas en esos lugares con todas esas 'armaduras', como las llamo yo".



El retorno a Montevideo

Muchas personas terminan sus vacaciones de verano por estos días. Muchas de ellas retornan a Montevideo, por lo que las autoridades de la salud -como explica esta nota- están preocupadas acerca de cómo este fenómeno puede impactar en la curva de contagios en la capital.

El domingo, en Maldonado, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, sugirió a los jóvenes que vuelvan de sus vacaciones con algún síntoma de coronavirus mantenerse en cuarentena. “Hay que tener precaución pensando en que ese adolescente puede contagiar al papá o al abuelo, no es querer generar pánico, pero hay que tratar de estar en cuarentena ante el menor síntoma”, dijo el jerarca.

"Sputnik Light"

"'Sputnik-Light' puede servir como una solución temporal efectiva para muchos países que están experimentando un pico de infecciones de coronavirus", dijo Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano ruso, responsable de la comercialización de la Sputnik V en el extranjero. Se refirió de esta manera al ensayo clínico que Rusia llevará adelante de una versión "Sputnik-Light" -una dosis de esta vacuna en lugar de dos, como se viene administrando hasta el momento-.

¿Qué se busca con esto? En un mundo donde las vacunas no están llegando a todos, lograr inmunizar a la mayor cantidad de personas posible.

Como recordarás, Argentina es el otro país -además de Rusia- que está vacunando a su población con la Sputnik V.

Vice de Brasil dice que sí se vacunará

Hamilton Mourao, vicepresidente de Brasil, no seguirá los pasos del mandatario brasileño Jair Bolsonaro y afirmó este lunes que sí se vacunará contra el COVID-19.

"Creo que la vacuna es para el país en su conjunto, es un tema colectivo, no individual", dijo Mourao.

La segunda dosis de Biden

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, recibió hoy la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

"Mi prioridad número uno es llevar la vacuna a los brazos de la gente tan rápido como podamos", declaró ante la prensa.



Me despido hasta mañana. Cuidate vos y cuidá al resto.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



