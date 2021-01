Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! Acá llegué para informarte sobre todo lo que está pasando con el coronavirus

534 casos nuevos y récord de pacientes en CTI

Hoy se realizaron 7.215 tests de COVID-19 y se detectaron 534 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Con estos datos ya sabés entonces que bajó la tasa de positividad (la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) que pasó de 12,6% a 7,4%.



Esta jornada, además, se confirmaron nueve muertes por la enfermedad. Se trata de seis pacientes de Montevideo de 92, 87, 86, 81, 80 y 68 años, dos pacientes de Cerro Largo de 69 y 46 años, y un paciente de Canelones de 78 años. Hasta el momento son 240 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



En total son 6.422 los casos activos en todo el país, es decir las personas que actualmente están cursando la enfermedad. De esas, 84 se encuentran en cuidados intensivos, una cifra récord desde el 13 de marzo de 2020, día en que se decretó la emergencia sanitaria.



Seis meses

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegan otra vez con novedades. Este viernes nos informaron que pueden pasar hasta seis meses para que las vacunas contra el coronavirus ayuden a bajar los casos diarios en la pandemia.



¿Por qué? Es simple: todavía no se tiene el volumen suficiente para que haya un impacto en las curvas de casos diarios. Es que ahora "el propósito de las vacunas que se están administrando es muy específico, el de salvar vidas llegando a la población en mayor riesgo", explico el asesor de la OMS para el COVID-19, Bruce Aylward.

"Las vacunas son prometedoras, pero por ahora hay que seguir centrados en identificar los casos, incluyendo los leves y moderados, aislarlos, identificar los contactos y establecer cuarentenas", agregó.



Lo que sabemos hasta ahora

El gobierno anunció que está en negociaciones con 13 vacunas, pero por reserva no informó cuáles ni cuándo llegarán. Entonces ¿qué se sabe hasta ahora?



Está bien, te voy a hacer un resumen de esta nota, pero prometeme que la vas a leer —haciendo clic acá— porque está muy interesante y además es extensa (así que no te voy a contar todo).



Por el momento se ha informado que el gobierno se sumó hace meses al fondo Covax que implica la reserva para acceder a una canasta de vacunas (más de una) de las que se pueda elegir y aplicar a la población. Aparte de esto sabemos que se negocia independientemente con 13 productores de vacunas, según se informó en la comparecencia del ministro Daniel Salinas a la Comisión de Salud del Senado.



Otro dato confirmado es que cuando llegue al país no va a ser obligatoria su aplicación y también que será gratuita como parte de la campaña el Ministerio de Salud Pública. Igual, eso no quita que algún privado pueda comprar a posterior otra vacuna (lograr la autorización del MSP) y ofrecerla con costo.

Custodio de la casa de Lacalle Pou

Un efectivo de la Armada Nacional que custodiaba la casa del presidente Luis Lacalle Pou en La Paloma, Rocha, tiene coronavirus, informó Subrayado y confirmó El País.



Se trata de un tripulante de la División de Inteligencia de Prefectura que conforma la seguridad de la guardia presidencial y que estuvo del 29 de diciembre al 5 de enero en La Paloma. Al volver a Montevideo dio positivo de COVID-19.



Por este motivo, 40 efectivos de la Armada Nacional, contando al personal de la división, más 11 marineros del servicio de playa, están en cuarentena esperando el hisopado según confirmó a El País Pablo González, vocero de la Armada Nacional.



8 millones de contagios

Brasil superó este viernes la marca de 8 millones de casos de COVID-19 confirmados, tras sobrepasar ayer jueves las 200.000 muertes y a la espera de una vacuna que sigue sin llegar, mientras el país es sufre una segunda ola de la pandemia.

En las últimas 24 horas fueron registrados 52.035 nuevos contagios, con lo que el total de infectados en Brasil llegó a 8.013.708, según los datos divulgados este viernes por el Ministerio de Salud.



Medio año después

La mayoría de pacientes hospitalizados con COVID-19 presenta al menos un síntoma, como fatiga, seis meses después de superar la enfermedad, según reveló un artículo publicado este viernes en la revista médica The Lancet.



El estudio, desarrollado por un equipo de investigadores chinos, analizó los efectos del COVID-19 a largo plazo en enfermos ingresados en el hospital Jin Yin-tan de Wuhan, localidad china donde empezó el primer brote de coronavirus a finales de 2019 (¡hace ya tanto tiempo!).



Los resultados constatan que el 76% de un total de 1.733 pacientes, que recibieron el alta médica entre enero y mayo de 2020, aún tenían algún efecto de la enfermedad medio año después, entre junio y septiembre.



Si querés saber más sobre este estudio podés leer la nota acá.

Bueno, llegamos al final. Espero no haber decepcionado en estas semanas, pero creo que no por los mensajes lindos que me llegaron. Me voy recordándoles que es muy importante tirar todos del mismo lado para que esta pandemia pase: distancia, mantener las burbujas, mucho lavado de manos y siempre usar el tapabocas.

